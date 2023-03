José Antonio Huertas: "Cierro una intensa etapa política en la que no me arrepiento de nada"

José Antonio Huertas, ex de Cs y actual concejal de Deportes y Hacienda en el Ayuntamiento de Granada como no adscrito, ha decidido cerrar su etapa política tras cuatro años en el Consistorio. Un mandato duro en el que le ha pasado de todo: pandemia, crisis y ruptura de gobierno, cambio de Alcaldía, expulsión de su partido y entrada en un nuevo gobierno socialista. Y ahora, tras mucho meditarlo y analizadas las opciones, ha decidido pasar página, cerrar este capítulo de la política aunque deja la duda de si será temporal o definitivo.

El edil, que entró en el Gobierno de Paco Cuenca en 2021 por el apoyo dado en el pleno de investidura tras la ruptura del bipartito Cs-PP, comunicó el miércoles por la tarde al alcalde de Granada su decisión de cerrar esta etapa. Por su trabajo y lealtad, él había dicho que si seguía en política sería vinculado a este equipo y este partido, pero finalmente con esta decisión personal no se ha dado esta opción, que por otra parte era de difícil encaje para los socialistas por su pasado político. Ahora, seguirá ejerciendo sus responsabilidades hasta el 28 de mayo.

Huertas explica en exclusiva a este periódico que ha tomado esta decisión tras ejercer "con la mayor responsabilidad" y la "mayor lealtad" su labor de concejal. "Entre las razones está la decisión de volver a la empresa privada, de donde venía. Yo tenía el empeño en participar en la política como servidor público, creí en los principios de un partido (Cs) hasta que dejé de hacerlo y ha sido una experiencia enriquecedora en un mandato complejo en la parte política", reconoce.

Las dificultades del bipartito: "Luis y yo nos sentimos solos"

Tras esta decisión, realiza un inevitable balance de estos cuatro años, los cuatro en gobierno pero dos con un equipo de Cs en coalición con el PP y dos con el PSOE. Para él, este mandato sí ha sido un 2+2. Huertas recuerda ahora lo difícil que fue gobernar durante la pandemia y lo más duro del confinamiento: "En los momentos más difíciles Luis y yo estuvimos solos, los demás estaban desaparecidos en combate por distintos intereses que después derivaron en lo que pasó el 7 de julio de 2021", asegura de la etapa en el bipartito. Y reconoce que nunca pensó que el PP llegara a abandonar el Gobierno: "Fue muy fuerte, abandonaron las responsabilidades que les dieron los granadinos. Eso se ha dicho poco", asegura.

"No me arrepiento de apoyar la estabilidad en Granada"

Después, su apoyo al cambio de Gobierno a favor del PSOE le costó la expulsión de Cs. Pero "no me arrepiento de las decisiones que tomé porque fui leal hasta el último minuto. Luego se nos dio la oportunidad de apoyar a Paco Cuenca y fue un punto de inflexión para apoyar la estabilidad dentro de Granada tras lo que había pasado antes", confiesa a Granada Hoy.

"Es verdad que todo lo que ha podido pasar ha pasado. Fue una etapa muy complicada", por lo que reconoce que el cambio de Gobierno con Paco Cuenca "le vino bien a Granada en todos los niveles".

Huertas asegura que se sintió "acogido" por el PSOE: "Me han dejado trabajar, tomar decisiones, es un equipo cohesionado que trabaja en el mismo sentido", de ahí que hasta ahora haya dicho que si seguía en política lo haría con este equipo, nada de probar nuevos partidos, una experiencia que ya ha vivido. De hecho, ha tenido ofrecimientos pero ni los ha valorado. "Esta experiencia ya la he pasado. Yo tenía interés en ver la política desde dentro y ahora cierro esta etapa, no se si de forma definitiva o temporal". Y vuelve al sector privado, del que vino, en concreto al de la higiene medioambiental, ya que había pedido una excedencia en su empresa y además tiene más ofertas que valorará. "Soy de los que piensa que el destino no está escrito, que se lo hace uno mismo. Somos dueños de nuestro destino con nuestras decisiones".

Mientras, seguirá con sus áreas de Deportes y Hacienda hasta el 28 de mayo con "lealtad" al gobierno actual. Y sigue recordando y valorando las "grandes cosas" que ha podido hacer en su primera etapa y en esta. "No se me olvida en la pandemia que tuvimos que dar de comer a los necesitados y darles cobijo". Eso le marcó y ahora intenta poner en valor lo bueno por encima de las crisis y los sinsabores de la política. Aunque reconoce, ya con la visión del que se va, que lo vivido en los dos primeros años "fue muy duro". Huertas, entonces teniente de alcalde y mano derecha de Luis Salvador, con el que mantiene buena relación, dice que "desde el inicio, desde el pleno de investidura" de Salvador, surgieron los problemas con el manido 2+2 ya que "había otro partido y otros compañeros que estaban en otra onda y ponían cada vez más dificultades y más pegas".

Reconoce que le "molestó" que le expulsaran de Cs "por votar estabilidad en Granada" y que se sintió "muy solo", afeando la reacción de Cs ya que "un partido democrático busca lo mejor para sus ciudadanos y se ha demostrado que no fue una decisión equivocada". De hecho, seguirá trabajando estos meses "igual que si fuera en la lista" y defendiendo un proyecto, el del PSOE, en el que cree y apoya.

Huertas agradece el trabajo de sus equipos más directos en estos años y pide disculpas "por no haber podido atender todas las peticiones en estos cuatro años".