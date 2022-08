Huertas, la deportividad de un no adscrito como alcalde suplente de Granada

José Antonio Huertas está escribiendo capítulos en la política de Granada novedosos. Llegó a la Plaza del Carmen como concejal de Cs, se convirtió en teniente de alcalde del bipartito PP-Cs, fue incluso alcalde titular de Granada durante cinco días tras la crisis de gobierno que el anterior mandato terminó con Cs desaparecido y sus concejales peleados, entró en el nuevo gobierno como concejal no adscrito (junto a Salvador) tras apoyar al PSOE y ahora es concejal y teniente de alcalde de Paco Cuenca. Y esta semana, alcalde en funciones al frente de la ciudad. Un 'historial' que lo hacen ya un concejal particular que se caracteriza por su moderación y deportividad al encajar los nuevos retos. No en vano, es concejal de Deportes, por lo que acepta las reglas del juego y está en el banquillo o en el terreno de juego, donde le mande el entrenador, en este caso el alcalde.

Huertas es un político de trato afable que en los plenos no suele entrar en debate agrio y ha pasado en los últimos cinco años por todos los estados que puede hacerlo un político. Y ahora está pendiente de su futuro, aunque asegura que todavía es pronto para decidirlo pero reconoce que en unos meses tendrá que decantarse de cara a las próximas municipales. Ahora está sin partido y el dilema será: volver a su actividad profesional en su anterior empresa o seguir postulándose como candidato en las próximas municipales de 2023, para lo que necesita un partido. Y ya ha recibido ofertas.

Pero este tema lo aplaza a dentro de unos meses asegurando que está centrado en este último año de gobierno, donde es responsable de áreas muy distintas: Deportes y Hacienda. Con la primera ha vivido estos años el éxito del Granada CF y también su caída y ahora está apoyando esa Eterna Lucha del granadinismo para reflotar el equipo. Con la segunda el trabajo es más arduo ya que representa lo que todo ciudadano teme: Hacienda e impuestos. Acaba de terminar el trabajo en su área junto a la de Economía para aprobar el pasado 5 de agosto los nuevos presupuestos municipales y ahora está ya con el bolígrafo preparado para los deberes del inicio del próximo curso: las ordenanzas fiscales. Y ya avisa: no habrá subida de impuestos.

En su despacho en el área de Alcaldía, mientras se prepara para una rueda de prensa, Huertas recuerda que en 2019 fue unos días alcalde en funciones, que también lo fue en verano de 2020 (en ambos casos dentro del anterior gobierno de Cs) y el verano pasado fue alcalde 'titular' cinco días para este año volver a retomar la sustitución, ahora del socialista Cuenca, una "responsabilidad grande en la que tienes que estar en contacto con el área de Seguridad para ver qué ha pasado con un parte diario para ver sobre todo lo que no ha pasado, que es lo que interesa". "Aquí estamos para afrontar lo que venga pero es evidente que causas de fuerza mayor o posibles accidentes no son deseables", reconoce. Además, intenta cubrir todas las áreas porque se sigue trabajando ya que "aunque baja un poco la actividad, el Ayuntamiento no se cierra, todos los centros tienen sus puertas abiertas".

"Yo cesé en mis cargos en empresas participadas cuando pasé a ser concejal no adscrito, pero al ser teniente de alcalde ahora quiero agradecer a Paco y a su equipo que hayan querido contar conmigo para esta sustitución", explica Huertas, que asegura que "la relación con Paco y su equipo desde el año pasado ha sido muy buena, de confianza mutua, y ahí se está viendo el trabajo que estamos haciendo entre todos. Ya hemos generado una serenidad dentro de la ciudadanía granadina y una estabilidad que los dos años anteriores desafortunadamente, por las causas que todos conocemos, no había".

Un año intenso entre el trabajo y la decisión de futuro

Huertas se ha centrado esta semana en la planificación de sus áreas a partir de septiembre. En Hacienda ya están trabajando para ver las ordenanzas fiscales para 2023 y en Deportes a parte de la Semana Europea del Deporte a final de septiembre, está el Mundial de Tenis de Mesa para discapacitados, en el que también trabajan. Ahora tienen que ver la previsión de lo que viene, también la etapa de tour de Francia en octubre, una velada de boxeo,... "que todo esté cuadrado para que cuando funcionarios y técnicos vuelvan de vacaciones puedan seguir organizando".

Respecto a Hacienda, confirma el compromiso de "no subir impuestos" y de hecho "vamos a intentar bonificar ordenanzas fiscales", lo que irán trabajando en septiembre para tramitar los expedientes.

De sus periodos como alcalde en funciones en su vida política recuerda cuando lo llamaron de madrugada porque había siete migrantes que habían llegado desde el Puerto de Motril a la Plaza del Carmen, por lo que tuvieron que activar todos los mecanismos de urgencia para atenderlos: abrir el Paquillo Fernández, darles desayuno, hasta que se fueron por sus propios medios.

El trabajo de firmas también lo destaca. "Es importante y hay que dedicarle tiempo, hablando con Secretaría permanentemente para visar expedientes y que sean todos conformes y correctos porque no se pueden quedar ahí pendientes esperando a que llegue el alcalde y los firme, por eso tenemos la delegación de seguir tramitando expedientes para seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y seguir trabajando por ellos".

E insiste sobre su futuro: "Yo ahora tengo una excedencia por cargo institucional en la empresa en la que trabajaba desde hace más de 20 años. Ya está hablando conmigo la empresa para ver cuándo y de qué manera volver, pero ahora no es el momento. Este último año, al igual que el anterior, hay que seguir promoviendo actividades con una actividad normal aunque sigamos en pandemia según la OMS pero tenemos que seguir trabajando y dar el do de pecho con las diferentes actividades y gestiones que estamos realizando".