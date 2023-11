Desde hablar con Lorca del Sacromonte a controlar los aforos y afluencia a los monumentos: la IA aplicada a Granada

La aplicación de la Inteligencia Artificial a nuestras vidas es un algo que ya está en el día a día. Muchas de las aplicaciones que los ciudadanos usan están cargadas de herramientas de autoaprendizaje y de respuesta a las preguntas y curiosidades de los usuarios. Granada quiere ser punta de lanza de esta nueva revolución industrial y diferentes empresas han mostrado este miércoles en el I Congreso Internacional de IA de Andalucía cuáles pueden ser los usos de esta tecnología para los ciudadanos.

Dentro de los stands repartidos por la primera planta del Palacio de Congresos, ha destacado una pantalla que mostraba a los asistentes, los analizaba y enviaba la información a un ordenador de sus acciones. Una herramienta de seguimiento de personas desarrollada por Minsait, compañía de Indra que desarrolla la transformación digital y Tecnologías de la Información.

Los creadores de esta tecnología, Fernando Vallejo y Alejandro Sánchez, explicaban a los interesados que, mediante las cámaras de seguridad instaladas, se puede estudiar el comportamiento de las personas y las acciones que estos hacen. Una herramienta que se creó a raíz de la pandemia del Covid-19 para controlar aforos y el tránsito de personas, y que ahora se desarrolla para ir más allá.

"Puede servir para notificar las acciones de una persona, si coge algo, si se lo guarda, si lo deja en un sitio concreto, vigilancia... pero no se queda ahí. Puede detectar si a una persona le ocurre algo, si se ha caído, si está tumbada...", han desgranado los desarrolladores.

Bajo esta premisa, se puede saber cuál es el comportamiento de las personas y poder ayudarles en su día a día. "Incluso llevarlo al ámbito sanitario, sobre todo en la vejez y en las personas que viven solas. Detectar si se ha caído, si pasa tiempo en zonas concretas o sin moverse, y esto que de la alarma de la aparición de enfermedades o a algo que le pueda pasar", comentaba Vallejo. También controlar los accesos a zonas restringidas como obras y si los trabajadores van debidamente protegidos.

Dentro de los usos turísticos, en Granada esta tecnología se podría usar para estudiar con cámaras como se ha movido una persona, si está visitando puntos turísticos, o cuál es el flujo que suele seguir el visitante para posicionar exposiciones o puntos de información. Todo para dar una mejor experiencia al usuario.

Los asistentes al stand preguntaban... "¿pero con esto nos vigilan?". "No. Esto está controlado por las leyes europeas sobre protección de datos. Todo es anónimo, no se hace identificación de las personas, es solo un vector de datos y acciones. No se almacenan las imágenes", contestaban los responsables.

Una charla con Lorca en digital

En el stand de la empresa NTT Data los protagonistas han sido las gafas de realidad virtual y un tótem con la imagen del poeta Federico García Lorca. Gracias a unos auriculares con micrófono conectados por Bluetooth, los usuarios podían preguntarle al poeta sobre el congreso, sobre la empresa, e incluso pedirle que recitara sus poemas más icónicos o que le hablara sobre espacios icónicos de la ciudad como la Alhambra o el Sacromonte.

Según Sergio Sánchez, manager de Digital Experience de la empresa, esta herramienta se ha creado solo para este congreso. Es por ello que, en este momento y lugar concreto, Lorca no podía contestar algunas de las preguntas que los asistentes le hacían, curiosos por saber más de Granada o de su vida.

"Este tótem solo tiene información del congreso y lo poquito más que le hemos podido poner, pero con una conexión a internet y aprendizaje, puede servir como herramienta conversacional para las personas", destacaba, haciendo hincapié en que cuantas más herramientas de IA tenga disponibles, más puede hacer por los usuarios.

Adrián Monteagudo, experto en el desarrollo de estas experiencias conversacionales, destaca que las aplicaciones de este tipo de pantallas informativas pueden desarrollarse casi en cualquier lugar. "Desde hospitales para dar información, colegios o a zonas turísticas. Porque imaginaos a Lorca hablando con los turistas de los lugares más emblemáticos de Granada y conectarlos con su obra. Una experiencia inmersiva 100% gracias a la IA".

Junto a Lorca, unas gafas 3D mostraban un programa de formación para policías nacionales en Aduanas. Gracias a la realidad virtual, los asistentes podían comprobar como son los programas que se usan para el control de acceso al país en aeropuertos y puertos, y ver como se apoyan los profesionales en la Inteligencia Artificial para hacer este proceso más rápido y dinámico.

Protección de la avifauna

Una de las ponencias en el auditorio principal que más éxito ha tenido ha versado sobre un caso de éxito de IA aplicada a la protección de aves en parques eólicos, con el objetivo de mejorar los índices de sostenibilidad y viabilidad medioambiental de los parques que generan la energía limpia, pero que a veces suponen un problema para el entorno. De forma particular, en la preservación de la avifauna, especialmente la de aquellas especies en peligro de extinción.

Esta innovación permite detener los aerogeneradores y reducir el número de impactos de ejemplares protegidos a su paso por los campos eólicos. El radar 3D que detecta la presencia de aves geoposiciona una o varias cámaras para identificar la especie, hace el seguimiento de su ruta y, si se advierte que van a chocar con un molino, manda una señal y frena el giro de las aspas en tiempo real.

"Además de ayudar a que descienda el número de siniestros de aves protegidas en los campos eólicos, esta solución puede atender la necesidad de cumplir la legislación en materia de sostenibilidad –la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley de Evaluación Ambiental– que, en casos de alta siniestralidad, lleva aparejadas sanciones para las empresas", ha destacado Carlos Vivas, director de Energía y Utilities de Minsait.

La inteligencia artificial hace posible detectar e identificar las familias de aves para actuar sobre los aerogeneradores a través de tecnología de radar 3D, tecnología de visión artificial, algoritmia y análisis forense. Todo se usa para detectar las aves en el espacio aéreo del parque eólico y monitorizar su trayectoria en un mapa con independencia de las condiciones de visibilidad y en todo momento, identificar la especie, determinar trayectorias posibles de aproximación y lanzar avisos de parada de forma autónoma sobre aerogeneradores con alto riesgo de colisión.