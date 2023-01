IKEA abrirá este verano en el Nevada Shopping de Granada su primera tienda urbana de Andalucía

La multinacional de artículos para el hogar y mobiliario de origen sueco IKEA ha anunciado este viernes que abrirá el próximo verano su primera tienda urbana en Andalucía. Y esto será en Granada, concretamente en el interior del Centro Comercial Nevada Shopping de Armilla, muy próximo a la capital. Un proyecto para el que la empresa destinará un total de 11,3 millones de euros de inversión.

Esta nueva apertura de la multinacional sueca, que ya dispone de un punto de compra y recogida en el mismo centro comercial, es un paso más dentro de su expansión por la provincia. Aunque esta tienda urbana podría descartar la instalación de un gran centro logístico exclusivo en la provincia. Un viejo anhelo que ya parece historia.

Esta apertura forma parte de su apuesta tanto por España como por el mercado andaluz, según ha informado la compañía, que ha detallado que el establecimiento se levantará en un local de unos 7.300 metros cuadrados, de los que casi la mitad, unos 3.782, estarán expuestos el cliente y que contará con un almacén de unos 1.800 metros.

El objetivo es contar con un almacenamiento de grandes dimensiones para asegurar en todo momento el stock y tiempos de entrega lo más ajustados posible, con mayores dimensiones que las tiendas urbanas levantadas en la capital.

La primera tienda urbana de IKEA en Andalucía ofrecerá hasta 2.120 artículos para comprar y llevarse en el momento, y se podrá acceder al surtido completo de forma virtual. Los pedidos se entregarán al día siguiente en el domicilio o se podrán recoger en el punto de recogida ya existente en el mismo centro comercial.

Para ofrecer una experiencia más completa, el nuevo centro contará también con un espacio de restauración, denominado "Swedish Deli", con oferta de gastronomía sueca para consumir en el momento o para llevar.

Según IKEA, el que considera "nuevo hito comercial" refleja la apuesta de la compañía sueca por la accesibilidad con diferentes formatos que le permiten llegar a nuevas zonas y, por tanto, a más consumidores y estar más cerca de ellos de una forma mucho más funcional y especializada.

El establecimiento de Armilla será el décimo cuarto punto de IKEA en Andalucía a través de los cinco formatos físicos distintos que maneja, en función de su localización comercial, su tamaño y los servicios prestados en ellos, como tiendas urbanas, tiendas más pequeñas, pero de igual experiencia de compra, centros de diseño y planificación, puntos de recogida o formatos temporales.

La multinacional sueca ya disponía de una pequeña tienda en Granada, precisamente en el mismo Nevada Shopping, y que sirve como espacio planificador y para solicitar la compra de muebles de la empresa, así como para recoger pedidos online.

¿Es el adiós a una gran tienda en la provincia?

La apertura de esta gran superficie de más de 7.000 metros cuadrados podría ser la puntilla final al proyecto enquistado desde hace años de abrir un gran almacén de la empresa sueca en Granada. Un tema que lleva muchos años dilatándose en el tiempo y que podría suponer el final a las intenciones de los suecos de situar un gran almacén en la provincia granadina.

IKEA adquiría hace un mes una parcela de 52.000 metros cuadrados en el Parque Empresarial de Antequera, en Málaga, con la intención de construir un centro logístico, el mayor de Andalucía y del que de momento no ha dado detalles. Además de la distribución a las tiendas en el sur del país, este centro gestionará la recogida de pedidos que se hagan a través de su web en su zona de influencia.

Esta apertura en Graanda, unida a la de la primera tienda de venta de muebles en Almería, de 25.000 metros cuadrados, hace que las posibilidades de un gran centro de venta casi desaparezcan por completo.

El hecho de que Ikea abra una gran superficie en Almería, así como un centro logístico en Antequera y la propia tienda urbana del Nevada Shopping no significa directamente que la multinacional no pueda instalarse en Granada con una base propia y un gran local exclusivo, pero con la localización de estos almacenes, unidos a los ya existentes en Málaga, ambos pueden funcionar como sistema operativo para cubrir toda la demanda de Andalucía Oriental, lo que haría que no se planifiquen nuevas aperturas en esta zona.

El lugar en el que siempre ha existido la intención de abrir un Ikea en Granada ha sido en la localidad de Pulianas, en el Área Metropolitana de Granada. Concretamente, en la zona comercial ahora conocida como el Centro Comercial Granaíta. Pero por diferentes problemas administrativos y de pareceres entre la empresa, el Consistorio municipal y los propietarios de los terrenos nunca se llegó a concretar ese asentamiento.

En el año 2006, Ikea anunció por primera vez su intención de abrir su primera tienda en Granada, que estaba llamada a ser la tercera sede de Andalucía tras los centros de Sevilla y Málaga. En principio, el establecimiento debería haber abierto sus puertas en 2008, pero las negociaciones con los propietarios particulares de los terrenos se encallaron e impidieron que los planes siguieran adelante.

Así que, mientras el proyecto de Granada se guardaba en el cajón, Ikea inauguró su tienda de Málaga (en octubre de 2007) y de Jerez de la Frontera (abril de 2010). Y ahora, pese a que los problemas urbanísticos de los terrenos de Pulianas se han solucionado y la compañía tiene vía libre para seguir adelante, Almería ha cogido la delantera.

En octubre de 2015, el Ayuntamiento de Pulianas anunció que Ikea desechaba definitivamente la opción de instalarse en los terrenos junto a Kinépolis, debido a los problemas urbanísticos y a la falta de acuerdo con los propietarios minoritarios.

La compañía aseguró que buscaría otra ubicación para su proyecto en Granada, que seguía en la lista de 'pendientes' de la multinacional. En verano del 2016, los propietarios de los suelos en Pulianas llegaron a un acuerdo definitivo, despejando cualquier obstáculo para la instalación de la compañía. Sin embargo, de momento Ikea no ha dado ningún nuevo paso para una apertura planeada hace ya más de una década.