¿Puede el nuevo Ikea de Almería descartar la apertura de una gran tienda en Granada?

La primera tienda de la multinacional de venta de muebles Ikea en Almería está cada vez más cerca. La comisión ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo de la capital almeriense aprobaba este pasado viernes conceder a Ikea Ibérica S.A. la licencia de obras para la construcción de sus instalaciones en la capital.

La apertura de esta gran superficie, con más de 25.000 metros cuadrados proyectados, podría ser la puntilla final al proyecto enquistado desde hace años de abrir un gran almacén de la empresa sueca en Granada. Un tema que lleva muchos años dilatándose en el tiempo y que, de concretarse la apertura en Almería, podría suponer el final a las intenciones de los suecos de situar un gran almacén en la provincia granadina.

El hecho de que Ikea abra una gran superficie en Almería no significa directamente que la multinacional no pueda instalarse en Granada, pero con la localización de estos almacenes, unidos a los ya existentes en Málaga, ambos pueden funcionar como sistema operativo para cubrir toda la demanda de Andalucía Oriental, lo que haría que no se planifiquen nuevas aperturas en esta zona.

El lugar en el que siempre ha existido la intención de abrir un Ikea en Granada ha sido en la localidad de Pulianas, en el Área Metropolitana de Granada. Concretamente, en la zona comercial ahora conocida como el Centro Comercial Granaíta. Pero por diferentes problemas administrativos y de pareceres entre la empresa, el Consistorio municipal y los propietarios de los terrenos nunca se llegó a concretar ese asentamiento.

En el año 2006, Ikea anunció por primera vez su intención de abrir su primera tienda en Granada, que estaba llamada a ser la tercera sede de Andalucía tras los centros de Sevilla y Málaga. En principio, el establecimiento debería haber abierto sus puertas en 2008, pero las negociaciones con los propietarios particulares de los terrenos se encallaron e impidieron que los planes siguieran adelante.

Así que, mientras el proyecto de Granada se guardaba en el cajón, Ikea inauguró su tienda de Málaga (en octubre de 2007) y de Jerez de la Frontera (abril de 2010). Y ahora, pese a que los problemas urbanísticos de los terrenos de Pulianas se han solucionado y la compañía tiene vía libre para seguir adelante, Almería ha cogido la delantera.

En octubre de 2015, el Ayuntamiento de Pulianas anunció que Ikea desechaba definitivamente la opción de instalarse en los terrenos junto a Kinépolis, debido a los problemas urbanísticos y a la falta de acuerdo con los propietarios minoritarios.

La compañía aseguró que buscaría otra ubicación para su proyecto en Granada, que seguía en la lista de 'pendientes' de la multinacional. En verano del 2016, los propietarios de los suelos en Pulianas llegaron a un acuerdo definitivo, despejando cualquier obstáculo para la instalación de la compañía. Sin embargo, de momento Ikea no ha dado ningún nuevo paso para una apertura planeada hace ya más de una década.

La multinacional sueca sí que dispone de una pequeña tienda en Granada, concretamente situada en el Centro Comercial Nevada, y que sirve como espacio planificador y para solicitar la compra de muebles de la empresa, así como para recoger pedidos online. Un espacio que se queda a medio gas si lo comparamos con el gran edificio que se planea abrir en Almería, con una superficie útil de exposición y venta al público de 7.938,55 metros cuadrados, a los que sumar casi otros 4.000 metros dedicados, entre otros, a oficinas (800 metros), restaurante (741 metros), etc.

La instalación comercial de Ikea en Almería contará además con 12.768,93 metros cuadrados de superficie para aparcamiento, con capacidad para 314 vehículos, de las cuales 10 serán para coches eléctricos, 10 plazas son adaptadas, 5 plazas para furgonetas y 2 para vehículos con remolque. Cuanta además con 12 plazas de motocicleta.

La concesión de la licencia de obras a Ikea sigue los pasos administrativos una vez obtenida la multinacional sueca la calificación ambiental favorable para el desarrollo de la actividad, centrada en la venta de mobiliario y decoración, así como dictada la resolución favorable por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento.