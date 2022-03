La Iglesia de Granada 'llama a rebato' para ayudar a Ucrania y ofrece hasta la Catedral para acoger refugiados

El arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha tocado a rebato ante la llamada de la realidad en Ucrania para movilizar a toda la diócesis granadina y llamar a la población para ayudar al pueblo ucraniano y a los refugiados de la guerra. En una comparecencia en la que se ha mostrado emocionado hasta las lágrimas, Martínez ha anunciado las acciones que realizará la iglesia granadina en esta crisis humanitaria ante una situación sin precedentes por la cercanía de la guerra.

"En una semana hay 1,5 millones de refugiados y pronto serán varios millones. Son hermanos nuestros, los unos y los otros, y es un momento en el que hay que movilizar a toda la diócesis y estar dispuestos a trabajar por el amor y la fraternidad", ha dicho Martínez.

Así, se han fijado dos grandes gestos: la apertura de la iglesia de San Nicolás como lugar de oración por la paz y la campaña para enviar ayuda y acoger refugiados.

Parroquias abiertas, envío de material y familias de acogida para los refugiados

"Toda la diócesis nos tenemos que movilizar y no vamos a parar. El que puede que aporte fondos, alimentos, camiones para llevar los productos a la frontera y a los que están dentro si podemos, y familias de acogida para que puedan recibir a los ucranianos que vengan por un tiempo o de forma indefinida, algo que no sabemos porque no se sabe si podrán volver", ha dicho el arzobispo, que apela a la "solidaridad de los granadinos y su increíble generosidad".

El arzobispo ha pedido familias de acogida y ha dicho que habilitarán todos los espacios que puedan para darles asilo: "Vamos a abrir lo que haba falta e ir a por ellos. Si fuera necesario se abre hasta la Catedral. El Señor nunca iba a estar mejor acompañado que por ellos", ha dicho.

Respecto a la acogida, el arzobispo aclara que se verificará la idoneidad de la acogida por parte de un párroco porque "vienen mujeres y niños y no vamos a consentir que se den situaciones de tráfico de personas. Antes se quedan en la Catedral que en una familia si no estamos seguros", asegura, dando también recursos de traducción o ayuda psicológica para los casos que lleguen, para lo que se contará con voluntarios universitarios o escuelas para enseñar español.

La iglesia granadina está gestionado el alquiler de autobuses polacos y ya hay un primer de 65 personas que quieren traer lo antes posible con refugiados, aunque los trámites son difíciles pero se cuenta con la solidaridad de todos. Además, de ayuda material ya se ha enviado una camioneta y salen dos a Alicante para llevar provisiones de alimentos, ropa y medicinas.

Pero los primeros refugiados llegarán este martes a Granada. Son familiares del sacerdote ucraniano Svyatoslav Myronyuk, que está coordinando desde la parroquia del Santo Ángel Custodio del Zaidín toda la recogida de ayuda. Este miércoles a mediodía llegará seis familiares, su cuñada, cuatro niños y una adolescente, que se quedarán en su casa del Albaicín. Su hermano, ha dicho, va a combatir y su familia será la primera que llegue a Granada desde Ucrania.

Svyatoslav ha dado las gracias por toda la ayuda que se está recibiendo y por la solidaridad de los granadinos y ha dicho que ahora buscan un local donde ubicar toda la mercancía ya que tienen ocupados todos los salones de la parroquia. También buscan formas de transporte para llevar la ayuda.

Así, a través de las parroquias y de Cáritas se va a gestionar toda la ayuda que se pueda recaudar. En cuanto a la ropa, se ha pedido que sea ropa especial para el frío de Ucrania, como calcetines gordos y botas tipo australianas. También se piden medicinas, dulces como galletas, potitos de bebé, toallitas, pañales y biberones.

"Todo se podrá llevar a las parroquias, aquí a la propia Curia, a la Escuela de Magisterio, el Seminario Mayor de Cartuja, Cáritas diocesana o las sedes de las hermandades", ha dicho el arzobispo, que asegura que "es la ocasión de dar lo mejor de nosotros mismos".

Apertura adelantada de San Nicolás

La Iglesia de San Nicolás en el Albaicín se va a inaugurar tras su rehabilitación de forma anticipada por la situación actual en Ucrania. Será este viernes a las 12:00 horas. El arzobispo de Granada lo ha visto como el lugar perfecto para convertirlo en lugar de oración por la paz, por lo que este viernes por la mañana será la apertura, para lo que se están acelerando los preparativos.

"Se estaba trabajando en la decoración de la iglesia y las capillas, que cada una irá dedicada a un continente. Pero se va a abrir aunque sin terminar para que sea un lugar de oración por la paz" ha explicado Martínez.

Da la casualidad de que San Nicolás es el patrón ruso y se va a llevar una imagen de San Andrés, que es el patrón de Ucrania, que ha cedido la hermandad del templo albaicinero que contaba con dos imágenes de este santo y que presidirá también el espacio para unir a los dos pueblos y rezar por la paz. Además, el altar mayor se está pintando por parte de un joven matrimonio ucraniano.

El altar será uno de metacrilato que estaba en el Sagrario y que se instalará de forma provisional porque el definitivo no llegaba hasta mayo. También habrá una capilla dedicada a Armenia.

La reliquia de San Nicolás para el altar no llegará hasta mediados de mayo y en el retablo de la Virgen habrá un cuadro con la imagen de Isabel La Católica.