Inventario de bienes del Ayuntamiento de Granada: Urbanismo gestiona más de 3.400 inmuebles

¿Cuál es el patrimonio inmueble de Granada? ¿Cuánto suelo tiene en propiedad el Ayuntamiento? ¿Y cuántos inmuebles? ¿Cómo se gestiona? La ciudad tiene un Inventario General Consolidado que recoge todas sus propiedades y dispone de cuatro inventarios parciales: Patrimonio Municipal de Suelo, Patrimonio Histórico, el de los Organismos Autónomos y el de bienes, derechos y obligaciones de la Entidad Local, incluidos los cedidos a otras administraciones o a particulares que hayan de revertir a la Entidad (todo el patrimonio que es dominio público), según se recoge en los artículos 95 y 96 del Reglamento de Bienes de Entidades Locales de Andalucía.

Desde el área de Urbanismo gestionan directamente el Patrimonio Municipal de Suelo, que son aquellas parcelas que en su mayoría se van a dedicar a VPO, dominios públicos que vienen de operaciones urbanísticas con el desarrollo de planes especiales, como son los equipamientos, que pueden ser para colegios o usos sociales o sanitarios, y en el resto de inventarios tiene parte también el área de Patrimonio en cuanto a edificios y bienes municipales.

¿Y cuánto es el patrimonio de Granada? El que gestiona directamente urbanismo asciende a 3.422 inmuebles entre pisos, cocheras, locales, edificios, parcelas o solares.

El PMS son fundamentalmente parcelas destinadas a VPO o dominios públicos como equipamientos para colegios, sociales o sanitarios. Cada vez que se desarrolla un plan urbanístico, según el número de viviendas que se vayan a desarrollar se ven las necesidades dotacionales del ámbito (docente, social, sanitario) y se generan parcelas en función de las parcelas lucrativas que van a resultar. Pues todo ese espacio de dominio público pasa a ser patrimonio del Ayuntamiento y están en el inventario. Y hay parcelas que no son ni dominio público ni patrimonio municipal de suelo que son patrimoniales pero no tienen el destino del PMS y que también vienen de operaciones urbanísticas por permutas que podemos hacer con otras administraciones o con promotoras, convenios, y pueden ser para vivienda libre, terciarios, depende del uso de cada parcela. Cada uno tiene su calificación jurídica.

De PMS en total hay 1.742 inmuebles según la última actualización del inventario y es lo que gestiona exclusivamente Urbanismo y ahí puede haber parcelas, garajes, trasteros, pisos, por ejemplo el edificio Apache, Santa Adela.

Este patrimonio se va aumentando a través de las operaciones urbanísticas de desarrollo, que aunque son pocas en el caso de nuevos planes parciales porque hay poco suelo libre ya en Granada, todavía hay en desarrollo los Oestes y algo por el Norte. La ley marca la obligación de que el 10% de cada plan parcial se reserve.

Los patrimoniales son menos numerosos en el caso de lo que depende de Urbanismo directamente (hay otra parte en Patrimonio) y se trata de 329 bienes, en este caso en su mayoría solares y algún edificio o local adscritos al patrimonio regular de la capital y que no es PMS. En este capítulo estaba por ejemplo el edificio de la calle Lepanto, antigua sede de Emuvyssa, que ya han vendido recientemente.

Los adscritos al dominio público municipal también se dividen entre los que dispone el área de Patrimonio y la de Urbanismo (en el caso de que deriven de operaciones urbanísticas). En este caso son 1.351 inmuebles también de diferente variedad, aunque predominan también solares, como es el caso de la parcela que se cederá al conservatorio Ángel Barrios del Zaidín para la ampliación.

Procedimiento de venta

Desde el área destacan el número de plazas de garaje que tienen para venta. Los grandes espacios son Santa Adela, el parking de la Hípica, Mondragones o la Avenida de Pulianas. Y cualquier particular puede optar a hacerse con una propiedad a través del área y de la oficina de venta que se abrió hace unos años para la enajenación de patrimonio, un recurso económico que intenta aprovechar el Ayuntamiento para incrementar sus ingresos deshaciéndose de patrimonio. Y el proceso no es fácil ya que cada propiedad incluye una ficha con todos sus datos: valor, tipo, dimensiones, calificación... que hay que ir actualizando, abrir pliegos,... Y por el volumen y la limitación de medios no siempre es fácil.

Cuando se funcionaba como Gerencia de Urbanismo se gestionaba todo directamente pero al suprimirse se dividió entre las dos áreas. Además, se sumaron los más de 3.000 bienes de la extinta Emuvyssa, que pasaron a engrosar este inventario, ahora más reducido por la venta fundamentalmente de PMS a través de la venta directa de pisos y garajes, fundamentalmente. Esto incrementó puntualmente el patrimonio, que va fluctuando entre lo que sale y lo que se incorpora de nuevas operaciones.

La ley regula lo que puedes vender y cómo hacerlo pero la mayoría se sacan a la venta mediante pliegos de licitación pública. Lo que pasa es que los pliegos tienen una validez de un año y si no se vende hay que ir renovándolos, por lo que es un proceso tedioso. Si una vez que pasa la licitación no se vende, se saca a adjudicación directa. Y se diferencia entre la venta a particulares por ejemplo de pisos o cocheras y la licitación de solares para promotoras o empresas. Hace unos años con la crisis del ladrido y ahora con la pandemia se sacaban a licitación parcelas y no eran de interés y se quedaban desiertas, aunque ahora se está notando un incremento de la actividad con el desarrollo de planes como todo el borde de La Chana y Albayda.

Fue en enero de 2020 cuando se trató de revitalizar la venta a particulares de pisos, locales y cocheras mediante la nueva oficina inmobiliaria abierta en Urbanismo. El plan entonces era recaudar 90 millones de euros si se vendía todo. En febrero de 2021 se tenían a la venta 1.500 bienes. Del edificio Apache, por ejemplo, se ha vendido casi todo, pero queda aún en Santa Adela, la Hípica o las parcelas del Cortijo del Conde.

También se ceden bienes a otras administraciones y se puede hacer también permutas de suelo.

Todos los años se tiene que actualizar este inventario o como mínimo con la entrada de una nueva corporación, de ahí la revisión actual del inventario. Además, sirve para actualizar el valor de los bienes.