Granada quiere recaudar 90 millones con la venta de patrimonio inmobiliario

El Ayuntamiento de Granada ha abierto la oficina de ventas del área de Urbanismo, un espacio que busca la enajenación de patrimonio inmobiliario municipal para conseguir ingresos que destinar a inversiones urbanísticas en la ciudad.

Según ha informado hoy el concejal de Urbanismo, Luis González, se saca a la venta un patrimonio por un valor estimado de 90 millones de euros, que es lo que esperan recaudar si se vende todo. No obstante, la venta de patrimonio municipal no es fácil y se viene contemplando en los últimos años pero con poco éxito. A modo de dato, en todo 2018 no se vendió nada. A 30 de septiembre de 2019, la liquidación del presupuesto preveía 1,9 millones de euros de ingreso en venta de solares que no se ha realizado.

Ahora, la intención es fomentar esta venta con la inclusión de viviendas, garajes, trasteros y solares, la mayoría procedentes de la extinta Emuvyssa. "

"El Ayuntamiento dispone gran cantidad patrimonio inmobiliario que está diseminado pero que supone una importante fuente de ingresos para financiar proyectos inmobiliarios en la ciudad", ha dicho el concejal. De hecho, "la venta de patrimonio solo puede dedicarse a inversiones, no a paliar la situación económica municipal aplicando a otro tipo de deuda", ha aclarado.

Así, "dado que trabajamos en la elaboración de un presupuesto muy ajustado con un capítulo de gastos que se corresponda a lo que se necesita, el poder realizar inversiones en barrios, calles, plazas, mejoras en equipamiento, parques o jardines, todo eso debe venir por la venta de patrimonio de suelo. No podemos dejar parada la ciudad y de ahí el interés de sacar a la venta un patrimonio en torno a 90 millones de euros para según se vaya pudiendo ir enajenando para destinarlo de forma paulatina a mejorar la situación urbanística e inmobiliaria del patrimonio de los ciudadanos".

La oficina está en la planta baja de la sede de Urbanismo, en las hermanitas de los pobres de Granada

Entre ellos están 17 viviendas en el edificio Apache (La Chana), 839 plazas de garaje en La Hípica, trasteros y garajes en Santa Adela, 11 viviendas en el nuevo edificio de Santa Adela, un edificio de la calle Lepanto, dos parcelas en el PTS (ya se ha vendido una y quedan otras dos con uso I+D y de equipamiento) y 32 parcelas industriales en el Parque Empresarial Cortijo del Conde.

Esta es la lista completa del patrimonio en venta del Ayuntamiento de Granada.

También disponen de parcelas de VPO en la zona de expansión Oeste I y II y Norte, en Modragones y la Azulejera, y también hay algo pendiente en la zona T1.

"En su totalidad tienen un hipotético valor de 90 millones de euros. Es factible y aún hay pendiente de escriturar más de 20 inmuebles, aprovechando la demanda que hay de vivienda en Granada, los bajos tipos de interés, será una posibilidad de inversión buena", ha garantizado el concejal.

Los precios son los que tenían antes cuando se hicieron. "Algunos casos se han hecho nuevas valoraciones pero están ajustados a los precios de mercado reales", asegura González.