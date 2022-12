De Ana Orantes a la "barbaridad procesal" de la ley del 'sólo sí es sí', bajo el prisma del letrado Jesús Huertas

Jesús Huertas empezó a adquirir más popularidad en el mundo de la abogacía en 1998, cuando defendió a José Parejo, el exmarido de Ana Orantes, en el juicio contra el asesinato machista de esta vecina de Granada, que finalmente se saldó con una condena de 17 años de prisión más el pago de una indemnización de 30 millones de pesetas (180.000 euros, en la actualidad) en favor de sus hijos. Este letrado, que posteriormente también ejercería la defensa de otros casos similares en la provincia, recuerda aquel juicio "de forma especial en lo personal, porque llevaba solo dos años ejerciendo", pero también "de forma muy dura desde el punto de vista humano, por todo lo que supuso acabar de aquella forma con la vida de una mujer".

Ejerció la defensa de José Prieto, pero también de otros como Francisco Jiménez Uceda o Francisco Martínez Lechuga, ¿le pesa llevar la losa de abogado de los maltratadores?

Llevé, y sigo llevando, muchos de esos casos. Posteriormente llevé otro señor que en El Ventorillo mató a su mujer atropellándola con el coche o de un hombre de Guadix que asestó ocho puñaladas a su esposa, lo cierto es que tengo cierta experiencia en el tema. Lo que sí es cierto que lo que pasó en el 97 [el caso de Ana Orantes] marcó un antes y un después en lo que es la legislación y normativa respecto a la violencia hacia las mujeres.

Precisamente, en aquella época no había una ley de violencia de género como hay ahora ¿cómo ha cambiado la legislación nacional en materia de igualdad?

Con una mayor protección evidentemente hacia la mujer y agravando las penas, acotando las órdenes de alejamiento, de protección. Siento que supuso un cambio para mejor, lo que pasa es que desgraciadamente, por una cuestión de educación, la violencia de género no se ha erradicado y los hombres siguen matando a las mujeres y yo no sé hasta cuándo.

Ese cambio legislativo ha ido acompañado de un cambio social, la gente es cada vez más crítica con los comportamientos machistas, ¿sigue estando dispuesto a defender este tipo de casos?

Yo soy un profesional, soy un abogado. Si yo tuviera prejuicios no no sería un buen jurista, un buen abogado. Si a mí me contratan para defender a una persona a la que acusan de acabar con la vida de otra, me da igual si era su pareja, su mujer o su novia, mi obligación era defenderlo y hacerlo lo mejor posible.

¿Cómo se trabajan este tipo de juicios?

Imagínate hace 25 años, que es cuando suceden los hechos, yo llevaba dos años ejerciendo y fue un tema que traté de hacer de la mejor manera posible, me dejé el alma intentado defender de la mejor manera los interese de mi cliente. Además fue mi primer juicio con jurado [popular], que además fue el segundo o tercero en la provincia y tenía que acostumbrarme a lo que era este tipo de procedimientos, sobre todo de cara al juicio, porque al final son personas de las calle quienes tienen que emitir un veredicto. En cuanto a complejidad, lo peor era la parte teórica, discernir si era un homicidio o asesinato, si concurrían o no circunstancias atenuantes, si concurría o no circunstancias agravantes o atenuantes, pero por lo demás, traté de hacerlo de la mejor manera popular como ya he dicho.

Después de haber trabajado con tantos, ¿cómo definiría a este tipo de personas?

Son personas muy posesivas, muy machistas, pero no te sabría decir nada más, luego en el trato son absolutamente normales, aunque es cierto que luego han cometido crímenes horribles, pero no se puede destacar especialmente ningún rasgo.

En su día, definió las sentencias de Parejo y otros como "ejemplarizantes" y por tanto "injustas", un poco polémicas esas declaraciones ¿no cree?

Es que algunas sentencias son por absoluto ejemplarizantes, es un mensaje que se transmite a la sociedad, en la que se está instrumentalizando al sujeto y poniéndolo la pena a un máximo con un claro mensaje a la sociedad, aunque esa es mi opinión personal, que conste.

Volviendo al tema legislativo, uno de los últimos avances en este asunto ha sido la ley del 'solo sí es sí' ¿cómo ve la polémica que ha generado?

Es una metedura de pata del Ministerio de Igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez y lo que estamos haciendo los abogados es solicitarla en los casos en que procede la revisión de sentencia. Yo tengo una en la Sección Primera y estoy esperando que la resuelvan y entiendo que tendría que ser beneficiosa, porque la pena tendría que bajar el mínimo que ahora son cuatro años y en su momento eran seis. Me parece que por cuestiones meramente semánticas, en esta ley se ha cometido una verdadera barbaridad procesal y a los efectos me remito. Voces muy reputadas del Consejo General del Poder Judicial ya venían advirtiendo de lo que podía pasar con este cambio y ahora lo estamos viendo.

Ahora el Gobierno quiere aprovechar la reforma del Código Penal para reformular esa ley ¿lo ve como algo positivo?

Eso y nada es lo mismo, ese cambio no vincula bajo ningún concepto a los jueces y no afectará de ninguna forma sustancial la situación.