La historia de Ana Orantes vuelve a los juzgados 22 años después

La historia de Ana Orantes, la mujer granadina que el 17 de diciembre de 1997 murió quemada por su exmarido en Cúllar Vega y que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia de género, vuelve a pasar por los juzgados. Una familia del municipio cordobés de Baena, que cuenta con el apoyo expreso de Vox, ha denunciado al centro escolar de su hijo por una actividad de concienciación llevada a cabo y que consistió en la emisión de un vídeo sobre el caso de esta víctima de una agresión machista hace 22 años.

Los padres del alumno de un ciclo de Educación Secundaria del Instituto Luis Carrillo de Sotomayor, de Baena, denunciaron al profesorado del centro ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del mismo municipio, al estar en desacuerdo con la participación de su hijo en una de las actividades que se llevaron a cabo en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (el 25N).

El detonante de esa denuncia, según destaca el responsable de Acción Sindical de Ustea, Antonio Bujalance, fue la emisión de un vídeo de Ana Orantes, la granadina maltratada por su marido durante 40 años y divorciada del mismo que ofreció su testimonio en un programa de Canal Sur, lo que le acabó costando la vida a manos de su maltratador.

Ustea insiste en que este caso es "fruto de la irresponsabilidad política del Gobierno andaluz de PP y Cs en materia educativa, al plegarse a exigencias, al margen de la legalidad, de su socio de la ultraderecha, Vox". "La abogada nos ha dicho que este caso no tiene recorrido jurídico ninguno y que le sorprende que el juzgado no lo haya archivado ya", ha apuntado Bujalance, quien considera que el profesorado de este y de otros centros educativos ha sufrido "una caza de brujas" con presiones para que no se celebraran distintos actos.

"En el caso del Luis Carrillo de Sotomayor no sabemos exactamente el motivo de la denuncia por la emisión de ese vídeo, una denuncia por la que mañana, 18 de diciembre, el tutor de ese ciclo de Secundaria debe declarar en el juzgado", ha insistido el responsable de Acción Sindical de Ustea. Desde el sindicato se ha recordado que, "con fecha de 22 de noviembre de 2019, el director general de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar de la Consejería de Educación de la Junta envió una circular a los centros educativos, instándolos a celebrar actividades en defensa de la igualdad y contra la violencia de género".

"Estamos seguros de que las actuaciones judiciales serán archivadas o incluso deberían haberlo sido ya. El asunto no tiene ningún recorrido jurídico, ya que la actuación de los profesionales está amparada, tanto por la circular antes citada, como por distinta normativa de mayor rango; los docentes, por tanto, no es que puedan trabajar en el aula la igualdad entre mujeres y hombres y sensibilizar contra la violencia machista, es que es un deber", ha puntualizado.

Ustea relaciona lo ocurrido con el Pin Parental, una propuesta de VOX, según la cual los padres podrán autorizar expresamente sobre cualquier actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre sexualidad, que puedan resultar intrusivas para la conciencia y la intimidad del alumnado. Desde el sindicato se ha señalado que, "pese a lo que afirme Vox, el Pin Parental no existe", ya que "los contenidos y programas, que vienen establecidos en el curriculum escolar de las distintas etapas educativas, no se sirven a la carta", de modo que, "quien quiera educar a su hijo o hija a la carta deberá plantearse hacerlo en su propia casa, si es que tiene conocimientos y autorización para ello".

La Consejería de Educación y Deporte ha respaldado la actividad realizada con motivo del 25N en el Luis Carrillo de Sotomayor. Fuentes de Educación han precisado “tanto la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, como la Inspección Educativa, están en contacto con el centro educativo y su equipo directivo, que disponen del apoyo del servicio jurídico de la Consejería, si así lo estimaran necesario”.

Según ha señalado las mismas fuentes, “la actividad objeto de la denuncia, enmarcada en la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre, había sido aprobada y programada por este centro educativo dentro de su Plan de Igualdad”. Además, la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar de la Consejería de Educación “envió una circular a los centros educativos andaluces el pasado 24 de noviembre instándolos a desarrollar y visibilizar sus iniciativas para prevenir la violencia de género en las aulas”.

La Consejería de Educación “reconoce la importancia de que se visibilicen todas las actuaciones que los centros educativos realizan, para así contribuir a que no se normalice en la sociedad la violencia contra las mujeres” y, por ello, “seguirá instando a los centros educativos a continuar avanzando en el desarrollo de actuaciones de sensibilización, rechazo y denuncia de la violencia de género, dirigidas a la comunidad educativa y a su entorno”.

Las fuentes concluyen que en la última convocatoria realizada por la Consejería de Educación para el presente curso 2019-20, un total de 1.704 centros educativos presentaron proyectos para prevenir la violencia de género en las aulas, en el marco del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación, que se inscribe, a su vez, en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.