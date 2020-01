José Robles deja la Diputación de Granada y queda como senador y alcalde de Güéjar Sierra

El hasta ahora portavoz del grupo popular en la Diputación, José Robles, ha presentado en el pleno de la institución celebrado hoy su renuncia al acta de diputado provincial del PP para centrarse en su nueva etapa como senador, que compatibilizará con el Ayuntamiento de Güéjar Sierra, donde es alcalde desde el año 1999.

Robles ha sido diputado provincial del Partido Popular durante más de quince años, buena parte de los cuales ha ejercido como portavoz del grupo popular. También, desempeñó las funciones de vicepresidente y responsable de las áreas de Medio Ambiente, y Bienestar Social y Familia, en el primer mandato del Partido Popular, entre 2011 y 2015.

En las últimas elecciones generales, José Robles resultó elegido como senador del Reino de Granada por la provincia de Granada, labor a la que se “entregará” como lo hizo en la Diputación Provincial por el interés de los granadinos, los pueblos y “mi tierra”.

No obstante, no deja de lado el pueblo donde es alcalde desde hace dos décadas, Güéjar Sierra, “al que le debo todo lo que soy en política”. “Me despido con un hasta luego, porque un adiós es algo definitivo. Y en la Diputación de Granada queda parte de mi vida y de mi corazón”, ha trasmitido José Robles en su despedida a los trabajadores de la Diputación Provincial, con los que ha tenido la oportunidad de trabajar “codo con codo” durante muchos años.

“Llevaré el nombre de Granada y de Güéjar Sierra allá donde vaya y la de la Diputación Provincial ha sido sin duda una de las etapas y experiencias más gratificantes de mi carrera política, que ahora quiero llevar hasta el Senado, dando voz a los más pequeños, a los ayuntamientos, a los pueblos y sus vecinos, porque nunca debo olvidar que yo soy de pueblo y me debo a ellos en cada uno de mis pasos en política”, ha destacado José Robles, quien también ha tenido palabras de agradecimiento para el presidente del PP granadino, Sebastián Pérez, “por confiar siempre en mí”, y al Partido Popular de Granada, “mi partido, al que me debo y represento al cien por cien, y que me dio la oportunidad de ser diputado provincial”.