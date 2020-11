Juanma Moreno también abre la puerta al confinamiento domiciliario en Granada

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, abrió ayer la espita al afirmar que la Junta había pedido al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el confinamiento domiciliario de Granada y que este había respondido que no. Fue la primera vez que un miembro del Ejecutivo andaluz se mostraba de forma tan tajante sobre las medidas a tomar en Granada y el presidente Juanma Moreno ha hablado hoy en la misma línea.

Moreno ha matizado que no se solicitó, contradiciendo a su vicepresidente porque, según ha subrayado, "si se solicita, tiene que ser para toda la comunidad autónoma". Sí se pidió, según ha dicho, que se adoptasen "las medidas necesarias y las modificaciones normativas que se precisen" para hacer posible que las comunidades autónomas "podamos confinar parcialmente un territorio, una provincia o el conjunto" de la región.

"Es evidente que en Granada, con una de las tasas más altas de incidencia de covid-19 de España y cerrada al cal y canto tristemente, podría ser, que si tuviésemos ese instrumento, pudiésemos confinar domiciliariamente", ha trasladado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido al Gobierno disponer de "todos los instrumentos necesarios" para tomar "decisiones precisas" en aras de controlar la pandemia en la región y ha subrayado que él asume "el desgaste".

"Lo que no se puede hacer es ceder una responsabilidad, asumir las decisiones duras y no tener todos los instrumentos a mi alcance", ha afirmado Moreno, quien ha criticado que tenga que "depender de pedir permiso al Gobierno central" para implantar medidas "estratégicas" de lucha contra el covid.

En rueda de prensa este miércoles en Almería, el líder del ejecutivo andaluz ha advertido de que si las comunidades autónomas "sobre cuyas espaldas se ha descargado la responsabilidad" no pueden tomar decisiones "con todos los instrumentos, esa cogobernanza no va a funcionar o, por lo menos, no va a funcionar eficazmente".

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado los "bandazos" que, a su juicio, está dando el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) a la hora de gestionar la crisis sanitaria del coronavirus, y que, en su opinión, se han puesto de manifiesto en los últimos días con la postura que al respecto de un posible confinamiento domiciliario en Andalucía, y más concretamente en Granada, han expresado el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), y el vicepresidente, Juan Marín (Cs).

Y es que, según ha señalado Susana Díaz en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, el presidente de la Junta dijo el pasado domingo que "el confinamiento total sería lo último que pediría" al Gobierno de España, pero "a los dos días" salía el vicepresidente Juan Marín apuntando que en el Ejecutivo andaluz "sí lo quieren" para Granada, pero que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "no les deja" decretarlo. "¿Entonces en qué quedamos?", se ha preguntado.

Susana Díaz ha lamentado que todo ello le "genera mucho desconcierto", y ha apuntado que, si eso le ocurre a ella, que ha sido presidenta de la Junta y es diputada en el Parlamento andaluz, no quiere "ni pensar cómo tiene que estar cualquier familia en casa", cuando "la gente debe tener seguridad y tranquilidad" de que por parte de la autoridad andaluza "se está haciendo todo lo que se debe hacer y con transparencia".