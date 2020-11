El alcalde de Granada también cree que tendríamos que "estar confinados" con los datos actuales de la pandemia

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, dijo ayer que si por ellos fuera, Granada ya estaría confinada desde hace unos días, pero echó la culpa de no estarlo al Ministerio de Sanidad y al Gobierno por no tener ya en vigor el confinamiento domiciliario por los números de la pandemia. Unas declaraciones que chocaban con la cautela con la que el presidente de la Junta, el consejero de Presidencia y el consejero de Salud venían hablando del confinamiento, que siempre han dicho era la última opción y pedían tiempo para ver cómo evolucionaban las restricciones ya aprobadas en la provincia.

Y hoy, con Granada confinada en la práctica siendo la única provincia con cierre total de negocios no esenciales desde este martes y con la petición a la población de que no salga de casa, el alcalde de Granada, Luis Salvador, del mismo partido de Marín, Cs, y que hasta ahora no hablaba de cierre por el perjuicio y el drama económico que supondría para la ciudad, ha reconocido también que con los datos actuales " tendríamos que habernos confinado" dado que Granada es la ciudad con los peores datos de Andalucía y punto negro del país.

"Yo no he dicho nunca que no estoy de acuerdo con cerrar en ningún momento. Yo tengo que defender que a Granada se le trate igual que a otros sitios. En su momento cuando se estaba cerrando Granada y el Cinturón y localidades de España con mismos datos o peores no se hacía el cierre, yo defendí que se nos tratara igual que al resto, igual que pedí transparencia en la información y datos y que se nos explicaran los parámetros de los comités técnicos en base a los que se decidía cerrar o no. Eso era defender a mi ciudad en un plano de igualdad con el resto de ciudades de España. Siempre he sensibilizado la importancia de mantener una actividad económica porque si no genera desempleo, aumenta las desigualdades y nos sume en una gran crisis que puede ser la de las colas del hambre que estamos viendo ya en ciudades de España. Eso es hacer compatible el objetivo de salvar vidas y la necesidad como sociedad de seguir avanzando".

Según Salvador, quitar la actividad no esencial "supone en la práctica un cierre, para el que la Junta no tiene competencias y donde el ministro dijo que no era partidario en este momento". "El vicepresidente ha dicho que si por la Junta hubiera sido, con los datos que hay, nos hubieran confinado. Qué dice el alcalde de Granada, que con los datos que hay tendríamos probablemente que habernos confinado. Si no ha sido es porque no está entre las competencias de la Junta. Y como alcalde pido responsabilidad desde el principio diciendo a los granadinos que estén en casa el mayor tiempo posible porque las medidas suponen un confinamiento de facto y solo serán efectivas si se aplican".

"He oído que yo no quería cerrar y no lo he dicho en ningún momento, he dicho que los alcaldes estamos para ejecutar las medidas y que a Granada se le trate en igualdad para no perjudicarnos. Los alcaldes no tenemos que ser librepensadores. No me puedo revelar cuando los datos son los que son y los datos obligan a medidas necesarias pero dolorosas, por lo que he pedido a la Junta que recibamos ayudas para comerciantes, hosteleros y autónomos porque esto es una catástrofe".

Dejando clara su postura, el alcalde ha vuelto a repetir que tras un verano bueno de datos, "tuvimos un problema" con el Puente del Pilar con 85% de ocupación hotelera, la Alhambra con no hay billetes y la llegada de estudiantes, tras lo que "empiezan a crecer más rápido los casos y a hacer que seamos una de las ciudades y provincias con uno de los indicadores más negativos".

Salvador ha dicho que el el volumen de camas de hospitalización es alto y que el de las UCI está a un 54% mientras que la siguiente provincia está al 33%, por lo que "estamos llegando a un límite y tenemos que reaccionar".

Según Salvador, la Junta le ha garantizado que "de aquí al fin de semana habrá medidas para Granada específicas ya que es la única provincia cerrada". El alcalde se reunió con el resto de alcaldes andaluces y el presidente de la Junta y también en la capital con el sector de la hostelería y del comercio, "para avanzar las rutas para inyectar las ayudas que tienen que venir".