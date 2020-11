La Junta habría decretado el confinamiento domiciliario en Granada "hace días" si tuviese el respaldo del Gobierno

La bicefalia tiene estas cosas. Mientras esta mañana el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, se ha mostrado cauto a la hora de dibujar futuros escenarios de la pandemia, señalando que "si la curva baja, el Gobierno de Andalucía volverá a rebajar las medidas pero si no, habrá más", horas más tarde, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha señalado en Cuatro al día que la Junta, de tener competencias, ya habría decretado el confinamiento domiciliario en Granada, una medida que tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como el consejero de Salud, Jesús Aguirre, han evitado mencionar en todo momento señalando que esperan que las medidas tomadas surjan efecto.

"Si el Gobierno de España nos hubiera dejado, Granada llevaría varios días en confinamiento domiciliario por la alta incidencia del virus. Las CCAA ya no podemos restringir más si no nos lo autorizan. Hay que actuar y hacer todo lo posible para no saturar el sistema sanitario", ha escrito Marín en Twitter.

Juan Marín siempre ha sido el miembro del Gobierno andaluz más 'locuaz' a la hora de hablar de tomar medidas drásticas. Entre otras cosas, como consejero de Turismo, siempre ha señalado que hay que tomas todas las medidas posibles ya para salvar la Navidad.