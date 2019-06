Una tensa Junta Directiva Provincial para dar explicaciones ante la militancia

Tensión y cruce de reproches en una Junta Directiva Provincial en la que el presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, se valió de los resultados de dos encuestas internas que lo habrían avalado como el mejor candidato a la Alcaldía de Granada. Esta fue la tónica general de la reunión que ayer se mantuvo en la sede provincial del PP, en la que Pérez aseguró a sus militantes, según ha podido conocer Granada Hoy, que de saber que el resultado del 26-M hubiera sido tener medio centenar de alcaldías de la provincia, "hubiera firmado" los malos resultados de la capital.

Asimismo, Sebastián Pérez aseguró que era el mejor candidato para la Alcaldía de Granada, ya que así lo avalaron siete de cada diez populares según dos encuestas internas en las que también habría entrado como candidata la actual directora del Patronato de la Alhambra, Rocío Díaz.

Precisamente, este cargo desató uno de los momentos más críticos de la Junta Provincial, y es que el exdiputado Santiago Pérez reprochó que los populares de la Junta de Andalucía "no han ayudado" a las municipales. Ante ello, el delegado de Fomento y Cultura, Antonio Granados, salió en defensa de sus compañeros y le espetó que su comentario se debía a que la dirección de la Alhambra no había sido para él, un asunto que ya había sido comentado con anterioridad.

Otro de los puntos más esperados de la reunión fue los nombramientos de los diputados provinciales, algo que siempre había sido votado por la Junta Provincial y que no se ha dado en esta ocasión.

Pérez afirmó que hace una década se modificaron los estatutos para que no fuera necesaria esta aprobación, pero que con anterioridad se había llevado a Junta porque le gusta "ser demócrata", pero que en esta ocasión no lo había hecho porque se cumplía el plazo la semana pasada y no iba a convocar a la Junta en plena celebración del Corpus.