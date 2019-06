Sebastián Pérez: "Los acuerdos locales están por encima de los nacionales"

El presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, asegura que el acuerdo con Cs para la Alcaldía de Granada es de 2+2 y que están a la espera de sentarse a hablar sobre la conformación del Gobierno municipal "cuando el alcalde lo disponga". Además, ha insistido en que "los acuerdos locales están por encima de los nacionales", frase con la que se desmarca del pacto a nivel nacional entre PP y Cs de que la Alcaldía de Granada fuese para Luis Salvador toda la legislatura.

Tras el escrutinio del 26-M, Sebastián Pérez afirmó en la sede que él se veía como alcalde de Granada, algo que también manifestó el viernes 14 de junio, horas antes de la investidura. Sin embargo, tal y como ha declarado la tarde de este lunes, "han pasado una serie de circunstancias que han hecho que provisionalmente el Ayuntamiento no pueda gobernar la Alcaldía de la ciudad, pero sí la ciudad que es distinto".

En este sentido, Pérez ha explicado que "vamos a reivindicar el 2+2 que fue lo que acordamos el día 15 a las once de la mañana con Cs y todos sus concejales, todo mi equipo del PP”. Asimismo, el presidente provincial del PP ha reiterado que “creo en la palabra de su presidente, del alcalde, y no dejó lugar a dudas: "empezamos nosotros dos años y terminará el PP dos años".

Así, afirma que van a insistir en que "se cumpla ese pacto de 2+2", algo que se comprobaría dentro de dos años. "Entiendo que ahora se quieren perfilar unos matices de tipo nacional, lo respecto pero son matices. Yo de lo que estoy hablando son de unas negociaciones formales con Cs Granada donde el acuerdo es claro: 2+2".

Al ser preguntado por el acuerdo, si estaba o no escrito -hace una semana desde el PP-A se afirmó que no lo estaba-, Pérez ha explicado que "no, nosotros cuando negociamos con los partidos creemos en la palabra de las personas, no voy acompañado por un notario que levante acta. Si dentro de dos años el PP no gobierna Granada sí podemos hablar de que hay un problema, pero hoy no lo hay".

Sin embargo, pese a que fuentes de Génova han confirmado a Granada Hoy que el acuerdo con Cs era de cuatro años, Pérez ha indicado que "respeta a los profesionales pero no me gusta eso de las fuentes, diga nombres. He visto a la secretaria general del PP-A decir que se habló de 2+2 y es lo que estamos sosteniendo. La dirección provincial ha negociado el 2+2, Luis Salvador ha negociado 2+2, y la dirección regional y nacional han reconocido que existe esa negociación y que fue 2+2. A partir de ahí, fuentes... No tiene nada que ver con las declaraciones formales como las que yo le estoy haciendo".

De igual modo, ha indicado que "no he tenido ocasión de hablar todavía con el alcalde, pero desde luego le puedo garantizar que en una mesa de la sexta planta del Hotel Meliá se dieron las manos y se dijo formamos un gobierno de esta manera".

Asimismo, ha indicado que pese a que Luis Salvador anunció el pasado viernes que no hubo acuerdo de 2+2, "no he oído esa expresión, lo que le puedo decir es que aquí están mis compañeros, lo que ocurrió y se dijo en aquella mesa. Como usted comprenderá inventar un 2+2 a estas alturas es un disparate. Que ahora Luis Salvador diga que hay unas cuestiones de tipo nacional, eso ya va por otro sitio, pero que lo que allí se dijo a la once de la mañana para votar a Luis Salvador era que el gobierno sería compartido 2+2 no le quepa la menor duda. Esa es la verdad, lo demás son interpretaciones".

En esta línea, ha asegurado que "los acuerdos locales están por encima" de los nacionales, ya que lo último fue esa mano que se estrecha en el Hotel Meliá en que se habría acordado el 2+2.

Al ser preguntado por una posible moción de censura, ha indicado que "no contesto a eso porque no concibo que Luis Salvador no cumpla su palabra". Mientras que afirma estar esperando "una llamada del alcalde para reunirnos" y que "la ciudad no puede estar paralizada ni un minuto más. Estamos en la mejor disposición de sacar adelante la ciudad". Tras lo que ha asegurado que "naturalmente" será él quien asuma la vicealcaldía porque "somos personas de palabra y tenemos que ser un pilar básico para el alcalde. El peso de gestión político tiene que llevarlo el PP por una cuestión lógica y aritmética: siete son más que tres".

Respecto a si formaría o no gobierno con Vox ha indicado que "eso le corresponde al alcalde y a los acuerdos que haya llegado con Vox".

"Antes de que me digan que es presidente ha estado fuera, les digo que el calendario no lo marca el presidente provincial. Nosotros teníamos una reunión en Madrid el pasado martes y sinceramente entendía que estar el miércoles de Tarasca, el Jueves de Corpus, y las actividades numerosas, no me parecía que lo más correcto fuera hacerlo cuando hay tiempo de sobra", ha afirmado Sebastián Pérez, en referencia a su ausencia en actos públicos y comparecencias tras el pleno de investidura.

"Lo que se ha conseguido es que Cuenca ya es historia", ha asegurado Pérez, para insistir en que el PSOE llegó a la Alcaldía de Granada "por un accidente electoral, por un error que se comete en un exgobierno", en referencia al estallido del caso Nazarí por el que fue detenido el exalcalde del PP, José Torres Hurtado.

Precisamente, que Pérez haya realizado estas declaraciones antes de haber explicado qué ha ocurrido ante su propio partido -la Junta Directiva Provincial en la que lo hará ha comenzado justo al término de su comparecencia- es algo que no ha sido bien visto por muchos de los militantes que, después de nueve días, aún seguían sin entender, al menos a través de la versión del presidente provincial del PP, lo ocurrido con la Alcaldía de Granada.