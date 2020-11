La Junta prorroga las restricciones en Granada pero abre el grifo en el Distrito Sur de la provincia, donde abrirán los comercios

Granada capital, el Área Metropolitana y el Distrito Nordeste seguirán con las mismas restricciones de confinamiento perimetral y cierre de comercios esenciales, al menos una semana más, cuando la Junta de Andalucía volverá a reevaluar la situación para ver si se pueden empezar a abrir comercios. Sí se suavizan en cambio las medidas en el resto de la provincia, en los 44 municipios del Distrito Sur, donde a partir del martes tendrán las mismas medidas del resto de Andalucía y los comercios y los negocios de restauración podrán abrir hasta las 6 de la tarde,

"Le hemos dado mil vueltas, ver qué opciones hay de abrir el grifo de la movilidad, pero la provincia tiene una incidencia que de 800 casos por cada 100.000 habitantes, el doble de la medida en España", ha señalado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la reunión con el comité de expertos, tras lo que ha avanzado que van a estudiar el plan de apoyo adicional a los sectores afectados y se reevaluará cada semana para ver si se pueden felixibilizar estas medidas.

El comité de expertos se ha reunido tras las medidas adoptadas el 12 de noviembre y los expertos han señalado que las medidas deben continuar y seguirán en vigor hasta el 10 de diciembre, con la excepción de Granada y el Cinturón.

Así, la Junta mantendrá el cierre perimetral de Andalucía hasta esta fecha, el toque de queda continuará como hasta ahora, la hostelería podrá abrir hasta las 21:30 horas para que los ciudadanos puedan recoger comida a domicilio y las tiendas de juguetes podrán abrir hasta las 20 horas. Pero estas medidas no afectan a Granada, Distrito Nordeste y el Área Metropolitana.

"La segunda oleada ha superado la primera y parece que hace unos días ha tocado techo", ha señalado el presidente, relacionando esta evolución con las medidas adoptadas el pasado 20 de noviembre. Pero se ha mostrado cauto a la hora de avanzar que se ha vencido al coronavirus, lo que llegará con la vacuna, pero sí ha señalado que las medidas han empezado a dar sus frutos.

"Se trata de encontrar un equilibrio entre la protección de la salud pública y la protección de la economía", ha señalado Moreno para recordar que muchas familias "lo están pasando mal". "Se puede elegir entre lo fácil y lo correcto, y lo correcto es buscar el equilibrio entre salvar todas las vidas posibles y salvar todo el empleo posible", ha señalado el presidente, que ha reconocido que la situación "sigue siendo complicada".

El presidente de la Junta ha anunciado estas medidas en un día en el que se mantiene el alto ritmo de contagios, con 648 nuevos casos, en la línea de los últimos días, una cifra altísima aunque sí habla de cierta contención en la evolución de la curva ya que hace unas semanas se registraban más de mil casos diarios. También ha bajado la presión en los hospitales y se sitúa en los niveles de comienzos de noviembre con 638 hospitalizados y, el dato más importante, baja la presión en las UCI, el gran punto negro de la provincia, y pasa de 136 a 128 enfermos críticos. Eso sí, hay que lamentar tres nuevas muertes que elevan la cifra a 732.

Las limitaciones a la movilidad y las restricciones para contener la pandemia continuarán. Tanto en el próximo puente de la Constitución como en las Navidades. El presidente de la Junta ya aseguró esta semana que el objetivo de la Junta es que las Navidades sean "lo más normalizadas posibles" pero advirtió de que "desgraciadamente no serán como las del año pasado" porque, aunque se ha conseguido "controlar el crecimiento" de casos Covid-19 con las restricciones vigentes, "no está doblegada la curva y nos queda mucho por hacer". "No habrá ni fiestas ni cotillones", anunció.