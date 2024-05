El teléfono móvil incautado en Guadix que puede tener las claves del caso Koldo

Un Iphone 13 incautado por la Guardia Civil en el municipio granadino de Guadix el mismo día que estalló la operación Delorme, con la detención de Koldo García y una serie de entradas y registros en distintos puntos de España, puede ser clave en el avance de la investigación que dirige el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Al menos así se lo han hecho saber los investigadores al juez en el informe donde le piden autorización para abrir y extraer la información del teléfono que hasta aquel 20 de febrero estaba en posesión de Antonio Fernández, el empresario granadino que fue cargo de confianza en la Delegación del Gobierno de Andalucía.

El terminal está en posesión de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desde aquella tarde de febrero en que un agente le retiró el teléfono al empresario de Baza conocido como Toño. Como otros móviles, el aparato permanece aún sin haber sido sometido al habitual proceso de volcado y estudio. Los investigadores piden ahora autorización judicial, porque del estudio de otras conversaciones telefónicas intervenidas se deduce que el contenido de ese móvil puede ser clave para completar la investigación del caso.

La UCO acaba de remitir esta petición al magistrado en un informe donde se analizan algunas conversaciones mantenidas por el exasesor del ministro José Luis Ábalos con el empresario granadino y su hermano Daniel, ambos representantes de empresas que tenían contratos con la Administración pública.

Daniel se dirige a Koldo el pasado 16 de febrero para pedirle ayuda en la adjudicación de una obra e Monforte de Lemos, que correspondía al organismo encargado de la gestión de infraestructuras ferroviarias, Adif. El antiguo asesor de Ábalos, que claramente tenía ya sospechas de los seguimientos y los pinchazos telefónicos, le pide disimular con un mensaje en el que dijera que se había equivocado de número. Pero no se debió de quedar tranquilo y justo después llama a Antonio -que trabajó en la Delegación del Gobierno de Andalucía hasta octubre de 2022- para quejarse de que su hermano había sido demasiado explícito en sus mensajes de whatsapp y le pide que hablara con él para que no utilizara esa vía de comunicación.

"Me ha mandado un mensaje tu hermano donde viene especificado todo y cuando digo todo es todo", se queja Koldo ante Toño, quien se compromete a hablar con su hermano sobre la discreción. Koldo agrega: "Por el whatsapp yo no quiero nada con mi número. Hablamos tú y yo y lo hacemos como lo sabemos hacer, ¿vale?". Esta frase es importante porque los investigadores entienden que hay antecedentes sobre los que merece la pena indagar. A pesar de las quejas por los mensajes, aquella conversación finaliza con la promesa de Koldo: "Y que lo va a tener, que me han dicho que sí".

Koldo intenta fijar una cita con el actual presidente de Adif, Ángel Contreras, que entonces era director general de Conservación y Mantenimiento de la empresa pública. El alto cargo lo cita para el día 21 (no llegaron a verse porque Koldo fue detenido un día antes). El antiguo asesor del ministerio de Transportes también había quedado con el empresario granadino, Antonio Fernández, para el mismo día: "Sería antes, no", en alusión supuesta a la cita posterior con el cargo de Adif.

Por tanto, ante todos los indicios que aportan estas conversaciones, los investigadores han pedido al juez permiso para extraer los datos del teléfono incautado en Guadix al empresario granadino, así como otro teléfono que sospechan sería de Víctor de Aldama. "Todo ello con la finalidad de localizar documentos, archivos electrónicos, programas informáticos, fotografías, vídeos, agendas, correspondencia... que pudieran tener relación con los hechos investigados".

La Guardia Civil dispone de un gran volumen de dispositivos informáticos y teléfonos que se requisaron el día de las entradas y registros. Están la mayoría pendientes de su clonado y extracción, aunque para eso se ha pedido apoyo técnico a la Europol, que dispone de medios técnicos que permitan "agilizar las tareas autorizadas bajo mandamiento judicial de acceso".

De todo ese volumen de aparatos, la UCO pretende priorizar el examen del teléfono de Antonio Fernández, a la luz de esas conversaciones detectadas por llamadas y mensajes intercambiados con Koldo, que tenía intervenido el teléfono desde meses atrás.

¿Quién es 'Toño'?

Antonio Fernández Menéndez, natural de la localidad de Baza, ha trabajado como representante de varias empresas dedicadas al mundo de la construcción y la obra pública antes de asumir el cargo de coordinador en la Delegación del Gobierno en Andalucía, al poco del nombramiento de Pedro Fernández. Ha ejercido como apoderado de compañías como Hidráulicas y Viales SL, Construcciones Otero y Pérez Jiménez SL o Obras Públicas y Regadíos, una de las que aparece en los contratos investigados del caso Koldo.

Siendo Pedro Fernández alcalde de Baza, se le adjudicó a la UTE Construcciones Otero y Pérez Jiménez un contrato emblemático en 2018: la dirección y ejecución de las obras de rehabilitación del Teatro Dengra por un importe de más de cinco millones de euros, financiado con fondos europeos.

Toño accedió al cargo de coordinador en la primavera de 2021, a las pocas semanas del nombramiento de Pedro Fernández como delegado del Gobierno en Andalucía. Estuvo en el cargo hasta octubre de 2022.

La Delegación del Gobierno en Andalucía aseguró hace semanas, a preguntas de Granada Hoy, que no existe vinculación directa alguna de Pedro Fernández con la investigación del caso Koldo. Preguntados por la desvinculación de Toño de su cargo, estas mismas fuentes aseguraron que se trató de una decisión del propio Fernández Menéndez por motivos laborales para regresar a su anterior puesto de trabajo.