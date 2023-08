Lactalis invirtió en 2022 más de 5,7 millones de euros en su planta de Granada

El Grupo Lactalis destinó un total de 5,7 millones de euros para modernizar la planta de Puleva ubicada en Granada, la más grande que es propiedad de la multinacional en España y en la que trabajan cerca de 650 personas.

Con el propósito de que sus procesos de producción sean más eficientes y sostenibles, el Grupo Lactalis, líder mundial en productos lácteos, buscó así consolidar su apuesta por la mejora de sus plantas en Andalucía. Las inversiones han ido destinadas a la mejora de su competitividad, convirtiendo a la planta de Lactalis Puleva en todo un referente de la innovación del sector.

En todo el territorio andaluz, la multinacional ha invertido un total de 24,6 millones de euros. Se trata de la cifra de inversión más alta de los últimos 5 años, en un contexto en el que los beneficios se han reducido un 10,7% debido al incremento de costes que influyen en la industria láctea. Las inversiones realizadas y, concretamente las llevadas a cabo en la planta de Granada, corroboran el compromiso de la empresa con nuestro país.

Además, según queda recogido en el Informe de Responsabilidad Social Corporativa del año 2022, que se ha publicado este viernes, la compañía ha afianzado su apuesta por un modelo de negocio más responsable y sostenible con el medioambiente.

Lactalis, Puleva y Granada: una historia de 13 años

La historia entre Andalucía y Grupo Lactalis se remonta al año 2010, año en el que el grupo adquiere la granadina Puleva. La planta del Camino de Purchil, donde también se encuentra la sede corporativa de Lactalis Puleva, está dedicada a la producción de leches clásicas, funcionales y enriquecidas y sigue la filosofía desde su nacimiento: ofrecer una leche adaptada a cada etapa de la vida.

La planta granadina se ha convertido también en un referente de la innovación del sector agroalimentario a nivel nacional e internacional y cuenta con el mayor equipo dedicado a la I+D+i dedicado a mejorar nutricionalmente las recetas.

Lactalis colabora desde hace más de 10 años con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y otras entidades sin ánimo de lucro donando productos y colaborando en actividades de voluntariado para la recogida de alimentos. Concretamente, Lactalis Puleva ha donado al Banco de Alimentos de Granada más de 400.000 litros de leche anuales.

Además, desde el Instituto Puleva de Nutrición (IPN), y en colaboración con diversas instituciones de la ciudad de Granada, se promueve la investigación científica, así como la divulgación de contenidos científicos de calidad.

Un claro ejemplo es que, en 2022, desde el IPN, en colaboración con el Ayuntamiento de Granada y la Universidad de Granada, se han celebrado múltiples talleres para formar en nutrición y hábitos saludables a personas mayores. Gracia a ellos, permitieron que cerca de 1.000 personas mayores recibieran en centros cívicos de Granada consejos prácticos para prevenir y evitar los errores de alimentación más frecuentes.

Asimismo, el 97,46% de la leche recogida en Andalucía está certificada en Bienestar Animal WelfairTM que garantiza la calidad de vida de las vacas lecheras que viven en condiciones de bienestar éticamente responsables por su buena alimentación, calidad de alojamiento, óptima salud y comportamiento adecuado. De hecho, Grupo Lactalis es la compañía láctea española con más granjas colaboradoras certificadas en bienestar animal a través de la entidad certificadora AENOR.

Compromiso con el planeta

Lactalis, con el propósito de contribuir a alcanzar la neutralidad en huella de carbono en 2050, ha continuado trabajando en racionalizar el uso de los recursos naturales, minimizar nuestras huellas ecológicas y prevenir la contaminación mediante un riguroso control de riesgos.

Para conseguirlo, la compañía se ha marcado tres hitos en la aceleración de la mejora de su comportamiento energético a nivel internacional: disminuir al menos un 25% sus emisiones de CO2 para el año 2025 (año base 2019); un 50% de sus emisiones para 2033 (año en el que la compañía cumplirá su primer siglo de historia), y la neutralidad en emisiones de carbono en 2050.

Así, en 2022, el 50% de la energía eléctrica ha sido renovable para todo el grupo en España. Además, junto a esta fuerte apuesta, nuestro país ha sido el que más emisiones de CO2 ha reducido de todo el grupo. Desde 2019, en nuestro país se ha reducido un 67,8% las emisiones de CO2 alcance 1 y 2.

Por otro lado, la contribución a la economía circular es otra de las aspiraciones de Grupo Lactalis en el ámbito de la sostenibilidad. Con el propósito de impulsar de forma rotunda los avances, Grupo Lactalis ha establecido metas concretas como alcanzar un mínimo del 30% del material reciclado, llegar al 100% de packaging reciclable o eliminar el PVC, entre otros.

Polémica con los ganaderos de Granada

En mayo de este 2023, los ganaderos de Granada y el grupo Lactalis Puleva cortaban su relación, y desde entonces Puleva ha seguido produciendo leche en la factoría granadina, pero no de origen de Granada. El consejo rector de Alba Ganaderos, la segunda cooperativa láctea más grande de Andalucía y en la que están englobados casi el 100% de ganaderos de Granada, prescindía de vender su producto a Lactalis-Puleva y firmaba un acuerdo con la empresa láctea de Córdoba Covap.

A pesar de que Lactalis-Puleva confirmaba entonces a este periódico que, a día de hoy, no trabaja con ninguna granja de la provincia para conseguir la materia prima, aseguraba que mantiene su compromiso con Granada mediante su factoría de Camino de Purchil.

"Alba no aceptaba nuestros precios, pero sí acepta los mismos, pero de la otra cooperativa", denunciaba Ignacio Elola, consejero delegado de Lactalis, a Granada Hoy. Mientras, los ganaderos alegaban que el coste de las negociaciones con Lactalis "había sido alto al decidir Puleva no negociar", y que se habían visto forzados a buscar otra salida "para no morir en el intento".