Aparece el cuerpo de un hombre en la zona de Nigüelas donde desapareció Iván Montiel

La Guardia Civil ha localizado este domingo a mediodía el cuerpo sin vida de un hombre en el entorno del río Durcal. Según las primeras hipótesis, podría tratarse de Iván Montiel, el profesor que permanece desaparecido desde el pasado 20 de febrero, aunque aún se está a la espera de la confirmación oficial por parte de los forenses para confirmar este extremo.

El paraje del río Durcal en el que se ha localizado este cuerpo corresponde con la localidad vecina a Nigüelas, zona en la que desde hace varias semanas se llevaban a cabo tareas de búsqueda para tratar de localizar a Iván Montiel, profesor de la Universidad de Nueva York de 42 años y residente en Estados Unidos, que desapareció hace ahora tres semanas tras acudir a visitar a su familia a esta localidad granadina.

Según han informado fuentes del instituto armado a Granada Hoy, la llamada de un vecino en torno a las 13:30 horas fue la que alertó a los agentes. Rápidamente, el Servicio de Montaña de la Guardia Civil se desplegó en la zona para confirmar la aparición del cadáver y realizar el informe oportuno. Según las informaciones, el cuerpo estaba medio sumergido en el torrente, y el vecino de la zona lo localizó mientras realizaba labores agrícolas de desbrozado en el entorno del arroyo.

El cuerpo sin vida fue trasladado este domingo hasta el Instituto de Medicina Legal de Granada, que en las próximas horas se encargará de realizar la autopsia para confirmar la identidad del cuerpo así como las causas del fallecimiento.

Pese a que aún no hay confirmación oficial de que se trate de Iván Montiel, el hombre hallado sin vida en la zona vestía la ropa ofrecida en la descripción de la desaparición de Iván Montiel, pantalón vaquero azul, sudadera gris y chaqueta negra, lo que hace sospechar a la Guardia Civil que pueda tratarse del desaparecido.

El operativo en la zona de búsqueda, en los alrededores de Nigüelas, se cerró este pasado lunes 27 tras una semana sin pistas que pudieran esclarecer la desaparición de Iván Montiel. El profesor se encontraba en esta localidad de Granada con sus familiares.

Pese a darse por agotado el rastreo en El Valle, las tareas de búsqueda se mantenían, tal y como marca en protocolo para estos casos, según indicaron desde la Guardia Civil. Mientras, los familiares de Iván siguen con la difusión de la imagen en redes sociales y también en distintos puntos de la provincia, como Granada capital, donde no se descarta que pueda estar.

En los días en los que ha durado el operativo en la zona han participado miembros del Infoca, voluntarios, Bomberos, Protección Civil y agentes de distintas unidades de la Guardia Civil, incluso el grupo de Actividades Subacuáticas, que intervino en la inspección de una balsa de agua.

También se trabaja con la posibilidad de que Montiel se hubiera desplazado hasta Cataluña, puesto que la familia nació en la localidad catalana de Rubí, en la provincia de Barcelona, por lo que se había abierto esta posibilidad. Su padre fue concejal en el Ayuntamiento de esta localidad y la cartelería que se difunde por redes sociales en los últimos días ya incluye el texto en catalán para difundir la imagen de Montiel en esa comunidad.

Desde Estados Unidos, personal de la Universidad de Nueva York y amigos de Montiel iniciaron el pasado 28 de febrero una campaña de recaudación de fondos para ayudar a su familia en su búsqueda. Sus compañeros Lucrezia Nava y Junghoon Park han creado una página en la plataforma de micromecenazgo Go Fund Me para dar todo lo recaudado a su hermana, Ruth Montiel, que ha sido la encargada de pedir a través de redes sociales y de los medios de comunicación que no se deje de buscar a Iván.

Los compañeros y amigos de Iván en Estados Unidos no han parado de informar sobre su desaparición a través de las redes sociales, etiquetando a otras personas con relación con Iván para que su caso no caiga en el olvido. De esta forma pretenden desde el país norteamericano que la búsqueda siga y esperan poder encontrar a Iván sano y salvo.

Según comentan desde el círculo personal y laboral del desaparecido en Estados Unidos a través de redes sociales, la familia ha decidido reforzar los esfuerzos de búsqueda con investigadores privados e iniciativas de comunicación extra.

De 42 años y 1,72 de altura, Iván Montiel usa gafas graduadas y en el momento de su desaparición llevaba pantalón vaquero azul, sudadera gris y chaqueta negra.