Luces y sombras: abre casi todo el comercio en Granada salvo la hostelería

A las 18:00 horas de este lunes cerraron los comercios de Granada tras el primer día de apertura 'a la europea', como bautizó el domingo el alcalde Luis Salvador al nuevo horario impuesto tras la reducción de las medidas restrictivas en la provincia. Y la alegría va por barrios. Se veía a simple vista y las asociaciones de empresarios lo corroboraron: el comercio no esencial que estaba cerrado hasta el domingo abrió prácticamente al completo mientras que los bares y restaurantes no se acercaron, en muchos casos, ni a la mitad.

Antonio García, secretario de la Federación de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada afirmó que la "reapertura tiene más sombras que luces", y se preguntó qué pasa con el sector del alojamiento como hoteles, campings y los servicios turísticos, los grandes afectados por el cierre perimetral de Andalucía y los olvidados de esta situación. "El anuncio de la Junta tiene un efecto positivo, pero que dura cinco minutos.

Estamos haciendo un análisis de la situación para pedir a la Junta una respuesta sobre la situación del sector", explicó García, que cree que se ha "focalizado mucho" la vuelta de la hostelería "en bares, restaurantes y cafeterías", y se preguntó nuevamente "¿qué pasa con el resto del sector?".

García lamentó que el plan de ayudas, de 80 millones de euros, anunciado por la Junta de Andalucía esté vedado a buena parte de los hosteleros "porque cualquier empresa del sector con 6 u 8 empleados ya es una sociedad limitada y esas no pueden concurrir".

Con respecto a los bares o restaurantes que abrieron este lunes, que según sus cálculos apenas superó el 40%, y que quienes lo han hecho "me han dicho que esto es una ruina". "Estamos evaluando qué hacer porque esto es insostenible", añadió el dirigente de los hosteleros, por lo que no se descarta cualquier tipo de medida de presión para las autoridades.

Por su parte María Castillo, presidenta de Federación Provincial de Comercio de Granada, estima en un 95% la apertura de negocios no esenciales que estaban cerrados desde hace tres semanas. Y los que no lo han hecho "creemos que una mínima parte que no ha abierto es porque han echado cuentas y no pueden. Es que estamos peor que en junio tras este parón", consideró.

"Dentro de la situación que tenemos, no está mal. Estamos llenos de ilusión por tirar de la campaña como sea. Mantener las tiendas tanto tiempo cerradas hunde la moral a cualquiera, pero tener por el resto del día abierto es una buena noticia", dijo Castillo, que espera que "pronto" puedan abrir los negocios "en horario normal".

Castillo pidió a las autoridades "que pongan medidas en la atención primaria y activar la vigilancia" del coronavirus porque "el comercio no resistiría una tercera recaída". "También pedimos que nos ayuden porque tenemos cero euros en la caja y que sean ágiles", concluyó.