Luis Salvador, alcalde de Granada: "Han estado callados dos años porque no era así; meter presión no sirve de nada"

El alcalde de Granada, Luis Salvador, no quiere seguir valorando el tema de la alternancia en una Alcaldía que se resiste a abandonar pese a las presiones de sus opositores y excompañeros de gobierno y de partido. Y es que desde la dirección nacional del PP se insiste en que debe ceder el mando para hacer cumplir el pacto del 2+2, algo que, según el propio alcalde, es una "escenificación" para "meter presión".

"Que cada uno escenifique lo que tenga que escenificar. Han estado callados dos años porque no era así y ahora de repente dicen que sí en una medida de presión desde otros ámbitos, como el regional", indicó Salvador al ser preguntado por la postura de Génova, ante lo que el regidor prefiere no valorar más. "Antes decían que no era así, ahora dicen que sí y además lo ponen en condicional si hubiese habido", dijo sobre la polémica entorno al pacto del 2+2, algo que mantiene que "no suma en este momento al día a día de la ciudad".

Para el regidor, que desde el PP se salga a hablar sobre este asunto es una fórmula para presionar que, insiste, no trae nada bueno a la ciudad. "Todo lo que se tenga que hablar se hablará, abierto a todos los ámbitos y a partir de ahí lo que tenemos que hacer como hoy es que la ciudad mejore. No vamos a entrar en si fulano ha dicho, porque meter presión no ayuda al día a día de Granada", reiteró el alcalde, que insistió en que "no voy a hablar más de esto".