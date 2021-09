Luis Salvador desdice a Juan Marín: “Sí hay grupo municipal de Cs hasta que no llegue el comunicado al Ayuntamiento de Granada”

El exalcalde de Granada del partido Ciudadanos, Luis Salvador, comentó a este diario, que “sí hay grupo municipal de Cs hasta que no llegue el comunicado al Ayuntamiento de Granada” y reseñó que las declaraciones de ayer del coordinador autonómico de la formación naranja son “patéticas y falsas”, además de acusarle de haber “provocado una explosión para seguir la voz de su amo el PP”.

Estas declaraciones fueron hechas por Luis Salvador en respuesta a la rueda de prensa ofrecida el miércoles por la tarde por Juan Marín, quien afeaba al edil granadino “no cumplir su palabra y entregar el acta de concejal”.

Salvador salió al paso de las acusaciones sobre haber convocado al comité provincial de manera engañosa: “Las palabras de Juan Marín ayer resultaron patéticas. En primer lugar, porque hace acusaciones muy gruesas, aparte de ser falsas, como convocatorias ilegales o como que la gente está engañada, cuando lo único que se produjo es el mayor acto de transparencia que se puede hacer en una ciudad y en una provincia como la nuestra, convocando el comité provincial, como el coordinador provincial que yo era, exponiéndoles a todos los presentes la situación y haciendo un documento conjunto que firmaron prácticamente todos los coordinadores. Además, el coordinador de la capital convocó la asamblea de la capital, en donde intervine como alcalde y donde se aprobó por unanimidad también refrendar ese documento”.

El exalcalde de Granada opinó que el líder autonómico de Ciudadanos está en manos del PP: “Por otra parte, Juan Marín lo que tendría que hacer es hablar con sus socios de gobierno, que son los que le están marcando el paso de lo que tienen que hacer en todo esto y, en lugar de venir a atacar a sus compañeros y excompañeros, a quienes quiso expulsar desde el primer minuto por haber pactado con el PSOE, hablar con Junama Moreno y Elías Bendodo y decirles cómo puede cerrar un acuerdo de gobierno, como está haciendo en la Junta, con un partido que le ha quitado cerca de 200 cargos públicos a Ciudadanos y lo está desangrando. Un partido que hay hecho un a opa hostil reconocida en toda España y Juan Marín mira hacia otro lado y lo que hace es atacar a sus propios compañeros para defender los intereses del PP”.

En otro orden de cosas, Luis Salvador recriminó a su expartido falta de apoyo cuando más lo necesitaba: “José Antonio Huertas, yo y la ciudad de Granada y el comité provincial de Granada apostamos por la estabilidad, porque Granada tuviera un gobierno estable, que era lo que se había negado por parte del PP cuando huyeron del gobierno y, al mismo tiempo, cuando Juan Marín no vino a Granada ni un momento para defender la alcaldía, no dijo nada contra el PP de una manera clara, ni trató de forzar nada como coordinador autonómico, porque estaba bajo los designios de Juanma Moreno y Elías Bendodo y quería convencernos para tragar y para apoyar a los que habían huido y habían dejado sus responsabilidades con la ciudad y darle de nuevo el gobierno al PP”.

Este fue el motivo, según Salvador, por el que fueron expulsados, sin haber disuelto aún el grupo municipal oficialmente: “Como no lo hicimos con esta ciudad, pues recibió la instrucción del PP de que nos tenían que expulsar como fuera y él ha ido muy por delante de los tiempos, porque sigue diciendo que no hay grupo municipal, cuando sigue habiendo grupo municipal hasta que no haya un pleno donde se haga efectiva esa expulsión y hasta que no llegue esta notificación al propio Ayuntamiento y, en todo momento, anunció ya que se nos había expulsado en el último pleno cuando estábamos en periodo de alegaciones aún”.

El exalcalde de Granada vaticinó un oscuro futuro para Ciudadanos: “Por tanto, es patética la actuación de Juan Marín en todo esto y tendría que centrarse en este final de legislatura que es al última en la que desgraciadamente Ciudadanos va a estar en el gobierno de la comunidad autónoma, porque este gobierno se dirimirá entre un gobierno PP-Vox o un gobierno de la Andalucía de Juan Espadas. Ciudadanos producto de la gestión de sus lideres nacionales y autonómicos han acabado con un proyecto que era muy bonito, pero que son sepultureros del proyecto de Cs, que ahora aparenta querer defender, cuando el proyecto está muerto”.

Sobre el transfuguismo

En cuanto a las declaraciones de Marín sobre que Cuenca está gobernando con el apoyo de “tránsfugas”, Salvador argumentó que “en primer lugar, Juan Marín apoyó en 2017 a Paco Cuenca con la misma imputación que pesa ahora, ¿qué ha cambiado para que ahora en 2021 no se pueda pactar con él?”.

Además, el concejal del Ayuntamiento de Granada aportó que “en segundo lugar, ya he dicho que Juan Marín está gobernado con un partido que se ha salido del pacto antitransfuguismo que es el PP, y está gobernando con un partido que está desangrando a Ciudadanos, robándole concejales, parlamentarios y gobernando con tránsfugas de Cs en la Asamblea de Murcia, que es la comunidad autónoma de Teodoro García Egea”, y sentenció que “si Juan Marín está dispuesto gobernar con tránsfugas, ¿cómo le va a decir a otros que gobiernan con tránsfugas cuando es él el que ha provocado una expulsión para seguir la voz de su amo el PP?”.