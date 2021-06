Luis Salvador: "El comportamiento de los grupos es irresponsable por abandonar el pleno de Granada"

El pleno de Granada se quedó sin quórum a la mitad de la sesión y en cambio el alcalde vio escenificado cómo sí que hay quórum en su contra, tras el abandono por parte de PSOE, PP y los concejales no adscritos. "El comportamiento de los grupos no es comprensible", ha asegurado el regidor granadino, Luis Salvador, una vez se ha dado suspendido el pleno, que en un principio iba a ser telemático, pero que al final ha sido mixto para escenificar la marcha de los ediles.

"En la Junta de Portavoces se preguntó si el pleno iba a ser presenciar o telemático. Se dijo que era telemático porque así se había acordado hasta septiembre. No obstante, el grupo socialista registró una petición hacia la segunda mitad de mañana, pidiendo estar en el pleno presencialmente y ante eso lo que hizo secretaría fue notificar al resto de los grupos políticos, para que, si lo consideraban, pudieran estar o no, eso sí, con sus medios técnicos, porque al ser telemático tenían que garantizar su ordenador", ha relatado el regidor, para después apuntar que todo parecía orquestado a escenificar lo ocurrido después.

"Todos han visto que la sala estaba llena, que inicialmente en una cuestión de orden ha tomado la palabra el señor Cambril, que en un no alarde y ejercicio de la responsabilidad, ha hablado y había denunciado que tenía información de que se iba a reventar el pleno en el punto 13 y que él no lo entendía porque era un pleno democrático", ha continuado Salvado, para seguir con que "a partir de ahí ustedes lo han visto. Es un pleno donde los puntos que se han tratado, que se habían presentado por parte de los técnicos, se han sacado adelante, por tanto se ha demostrado que el pleno era importante y a partir de ahí íbamos a entrar en las mociones cuando uno de los portavoces ha pedido la palabra para justificar que no tenía sentido continuar con el pleno".

Ante ello, el alcalde ha vuelto a criticar que "cuando los representantes del PP tomaron la decisión de abandonar la Junta de Gobierno Local hubo una presión muy grande sobre determinados concejales no adscritos, sobre todo la concejala, para que también la abandonara, sabiendo que aún así rompían el grupo municipal de Ciudadanos, había dos personas que tendrían que dejar su puesto de trabajo, pero el objetivo era que no pudiera funcionar la Junta de Gobierno Local para forzar la situación a la que querían arrastrarnos". Por este motivo, Salvador ha criticado que "han vuelto a hacer lo mismo por no dejar con quórum el pleno. Han abandonado irresponsablemente".

"No tenía sentido que el equipo de gobierno abandonase sus obligaciones con la ciudad, no con el alcalde sino con la ciudad, y tampoco tiene sentido que algunos concejales abandonen el pleno solo para favorecer que no haya el tercio necesario para que haya quórum y entonces bloquear el pleno y que se anule", ha manifestado. En esta línea, Salvador ha defendido que "en reiteradas intervenciones se ha dicho que este equipo de gobierno no va a gobernar dos años ni perpetuarse en la institución. A partir de ahí habíamos dicho que la semana que viene o la siguiente estaría el marco definitivo de la situación".

Así, Salvador ha asegurado que "nosotros no buscábamos esta situación ni hemos defraudado a un equipo de gobierno. No nos hemos salido de un equipo de gobierno eludiendo nuestra responsabilidad con Granada. Ni nos hemos salido evitando el quórum, ni hemos escatimado nuestro esfuerzo tramitando lo que había que tramitar para que hoy hubiera un pleno donde se trataran los temas importantes para Granada y que la ciudad siguiera funcionando".

De igual modo, el regidor ha tildado de "desagradable" la situación política del Ayuntamiento, la cual considera que "se estudiará en los libros de historia para ver dónde hay más o menos responsabilidades". "Llevamos dos años como equipo de gobierno y en todo momento hemos mirado y podemos mirar a los ciudadanos a los ojos. El clima que se respira en la calle es absolutamente distinto al que se respira en los grupos. Hemos encontrado el apoyo de todo el mundo en todos los lugares, sí la inquietud para buscar una solución", ha sentenciado.