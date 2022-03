“El PP me hizo ofertas políticas y de gestión para mí y algún familiar cercano”

-“En el PSOE me siento como en casa”. Son palabras suyas de hace pocos días. ¿Le han dado ya las llaves?

–La verdad es que nunca me pidieron las llaves cuando me fui. Por tanto, se supone que podía tenerlas. Yo estuve muchos años en el PSOE, mis diferencias fueron muy claras en un momento concreto y ahora las circunstancias han hecho que nos volvamos a unir, producto de la situación que se produjo en el Ayuntamiento de Granada cuando el PP, en una conspiración con dos tránsfugas de Ciudadanos, se salió dejando de lado sus responsabilidades. Hubo que dotar a la ciudad de un nuevo gobierno y fue con el PSOE.

–¿Mantiene relación con Albert Ribera?

–Sí, y una buena relación. Con él y con todo lo que ha sido siempre la cúpula de Ciudadanos y la gente del proyecto. Cuando nos vemos sabemos que este partido también ha hecho cosas importantes por la democracia y por la política en España, aunque ahora ya no se lo vaya a reconocer nadie. Ante todo, creo que fuimos personas valientes que dimos un paso adelante, desde la moderación, sin los extremos. Ni el extremo de Podemos, que en su momento era inquietante para la política española; ni el extremo de Vox, que ahora es todavía muchísimo más preocupante.

"Sebastián Pérez quería estar en la toma de decisiones de los grandes contratos de la ciudad”

–Va a hacer casi un año que empezó la crisis de gobierno en Granada, en la que se quedó casi solo. Visto ahora con perspectiva, ¿haría algo diferente?

–Es que no era posible hacer algo diferente por dos motivos. Uno, porque Sebastián Pérez tenía claro que quería llegar con la competencia de Contratación, él o un allegado suyo, Paco Fuentes. Estar en la toma de decisiones de los grandes contratos de la ciudad. Y eso no lo podía cambiar nadie. Él quería estar ahí presente y tener autoridad en

esas decisiones. Y por otra parte, también el propio PP, con los cambios internos que hizo de presidente provincial y dentro de la organización. Y también había una persona como Manolo Olivares, que desde el primer día estaba tratando de boicotear el proyecto. Al final se dio el caldo de cultivo para que pasara lo que pasó. Pero es que no había nada que pudiera hacer yo como alcalde en ese momento. Di autonomía a todos los concejales, siempre que todo funcionara bien. Solamente tuve que intervenir en los momentos concretos. Cuando la ciudad estaba mucho más sucia de lo normal y había que hacer un esfuerzo importante, cuando de repente se cambia la zona ORA con nocturnidad y alevosía y tuve que venir de las vacaciones para decir que, con la situación económica que tenían los ciudadanos por el Covid, no era el momento de hacer eso. O, por ejemplo, los carriles reservados. Eso fue una guerra interna muy grande.

–Este gobierno acaba de retomar la ampliación de la zona azul ¿Cree que sí es el momento adecuado ahora?

–Había un contrato firmado con la empresa que obligaba al Ayuntamiento a ampliar ese número de plazas ORA. Yo lo que dije es que no era el momento, producto de la situación que había con el Covid. Y que no se pondrían más plazas en la ciudad si no era con el visto bueno y a petición de los vecinos a través de las juntas de distrito. Según he leído, porque sobre eso tampoco me ha consultado nadie, parece ser que esa petición de los vecinos existe. Por lo tanto, no tengo nada que decir. Ahora le toca decidir al alcalde actual y a un equipo de gobierno del que yo formo parte, pero con una cuota de gestión concreta.

"Con Paco [Cuenca] tengo muy buena relación personal pese a haber tenido roles distintos”

–¿Se siente cómodo con Paco Cuenca?

–En la política, desgraciadamente sobran muchos de los gestos. A veces tenemos que mostrar diferencias, como que hay cierta mala relación o escenificar una buena relación donde quizá a lo mejor no la hay. Pero llevarse mal conmigo es porque uno quiere. Yo no hago nada para que nadie se lleve mal conmigo, respeto a todo el mundo, no paso normalmente líneas rojas en política, salvo que me metan demasiado el dedo en el ojo. Creo que estoy aportando lo que debo a la ciudad en la línea de las competencias que tengo, sumando con lealtad a un equipo de gobierno que quiero que triunfe. Y con Paco tengo una muy buena relación personal porque no la he tenido mala, independientemente de que haya habido momentos de enfrentamiento producto de ocupar roles distintos. Yo era el responsable de un equipo de gobierno anterior y él era el líder de la oposición y ahí han podido existir muchos desencuentros. Pero hay que saber cuál es la parte personal y cuál es la parte política.

"Juanma Moreno es como el capo de la mafia, que da una imagen de moderación, pero debajo suceden cosas muy malas”

–¿Cree que con el nuevo PP de Feijóo las cosas habrían sido distintas en Granada?

–En todo lo que ha pasado ha tenido también que ver la situación interna que vivía el PP. Por una parte, en este partido lo que ha sucedido al final es lo que estaba produciéndose a bajo nivel. O sea, siempre ha habido un enfrentamiento entre Génova y Sevilla por el control de Andalucía. De hecho, pasó cuando sus congresos y entonces tenían candidatos distintos y tuvieron que ir haciendo operaciones para intentar tener mayor influencia. Luego, la influencia de Fran Hervías en Génova... Y al mismo tiempo, la de Juan Marín con Juanma Moreno. Todo eso incidía. Moreno, cuya imagen es de moderado, al final ha conspirado para echar a Casado, lo ha hecho de la peor manera posible, con presión. O te vas y firmas que no te vas a presentar o te parto las piernas, reventando la organización completa y al mismo tiempo permitiendo que pasaran cosas que no tenían que suceder. Resulta que al final Isabel [Díaz] Ayuso le da 300.000 euros en comisiones a su hermano desde la Comunidad de Madrid y ahora miramos para otro lado y resulta que el problema era Casado, simplemente porque le preguntaba.

Y en Granada, cuando vino el momento donde hicieron esa jugada, que tenía unos intereses muy concretos, con Sebastián [Pérez] tratando de imponer Paco Fuentes de alcalde de la ciudad, el Partido Popular tragó también por ahí y lo hizo Juanma Moreno. Y él es parte del PP actual. La imagen de ser moderados es muy relativa. Es como el capo de la mafia que da una imagen de moderación, pero debajo suceden cosas muy malas.

–Siempre se ha pensado que la ruptura del ‘bipartito’ en Granada fue una operación de Génova, pero usted responsabiliza a Moreno...

–Si el presidente del Partido Popular andaluz y el presidente de la Junta de Andalucía dice que no se toca eso, eso no se toca. Cuando vino la jugada se dejó llevar como todos, porque en el fondo era la idea de recuperar una Alcaldía.

–Esas diferencias entre el PP de Génova y el de Andalucía durante este tiempo ¿han afectado a Granada?

–Es que eran diferencias de poder, porque al final lo que buscaban ambos era tener el ejercicio del poder. Ya está diciendo Juanma Moreno que el PP andaluz ahora tiene que pintar mucho en el PP nacional. Lo dice porque él y Ayuso han sido los colaboradores que han puesto a Feijóo de presidente, han sido los que han trabajado abajo.

"Recibí ofertas como el Puerto de Motril, el PTS, Sierra Nevada... O como senador autonómico”

–¿Cómo le intentó convencer el PP para que le cediera la Alcaldía?

–Ellos querían ofrecerme cosas para que yo estuviera personalmente bien. Yo soy funcionario de carrera, no necesito una nómina todos los meses para vivir. Tengo un trabajo hasta que me jubile. Ellos me hicieron ofrecimientos políticos de todo tipo. Primero delante de testigos como Enrique Barchino, que era secretario de Organización de Ciudadanos. Y fueron Francis [Francisco Rodríguez], el presidente del PP, y Jorge Saavedra. Y luego con César Díaz, delante de José Antonio Huertas. Y finalmente, el día antes, con un mensaje en el que me terminan de concretar ofertas para mí, incluso para alguna persona allegada...

–¿Qué tipo de ofertas?

–Ofertas como el Puerto de Motril, como el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, como Sierra Nevada, como senador autonómico... Ofertas políticas y de gestión en distintos ámbitos. Hasta ofertas para algún familiar cercano. Si yo hubiese sido una persona con esa otra concepción de la política, no habría hecho lo que he hecho, que es estar en un equipo de gobierno renunciando a estar en todas las empresas públicas, renunciando a ejercer ninguna Tenencia de alcaldía. Desde el primer momento lo dije: he sido alcalde y no voy a estar en un área de gestión normal.

–Dijo que no al PP y dio su voto al PSOE, imagino que también lo negoció... ¿Con quién?

–La interlocución vino de la mano de Juan Espadas, de Santos Cerdán y de Gómez de Celis, una persona con la que yo compartí toda mi última etapa dentro del Partido Socialista, defendiendo los mismos intereses y teniendo los mismos posicionamientos internos. La última gran batalla que dimos fue por intentar que Luis Planas fuera el secretario general de Andalucía frente a Susana Díaz. Ellos fueron los interlocutores. Cerramos un acuerdo político de funcionamiento de la ciudad y evidentemente, para que ese acuerdo se diera, yo tenía que sentirme cómodo con ellos y ellos conmigo. Y, por tanto, entender que podíamos construir juntos.

"Creo que puedo contribuir con Espadas para sumar los votos de centro-izquierda”

–¿Ese “construir juntos” incluye un papel activo fuera de Granada?

–No se llegó a ningún acuerdo de ningún papel activo, sino que vamos a trabajar en una misma dirección. El PSOE, por lo pronto, ahora está gobernando la ciudad de Granada y, por lo tanto, eso permite desarrollar un modelo de gestión diferente al que podría desarrollar tradicionalmente el PP. Y en este contexto político actual, viendo el resurgir de la ultraderecha y el papel que puede jugar en la política española, creo que es una causa suficiente para que, como persona que viene del ala progresista de Ciudadanos, trate de que esos 660.000 votos que tuvimos en las Autonómicas y más de 800.000 en Generales recalen en un proyecto de una persona moderada como Juan Espadas, una persona que está muy armada también técnicamente, que tiene valores y que conoce perfectamente Andalucía porque ha tenido distintas responsabilidades y que está en un proceso de madurez política muy, muy importante. En el otro lado no está solo Juanma Moreno, el hombre tranquilo en apariencia, pero conspirador por debajo, sino que está en plenitud con Vox. Es un partido que está trabajando por reducir los derechos que hemos conquistado durante muchísimos años. Algo que no tiene nada que ver con lo que debe de ser el futuro para Andalucía y para este país, y ahí es donde nos hemos puesto de acuerdo, sin hablar, Juan Espadas y yo. Creo que puedo hacer una contribución muy importante tanto en el tema de desenmascarar a Vox como, al mismo tiempo, de sumar esos votos de centro-izquierda moderados que fueron un día a Ciudadanos.

–Si Espadas le dice ven, ¿iría en la lista socialista?

–Será él quien tendrá que determinar qué papel cree que yo pueda desempeñar en el entorno que él tenga. Es una persona con la suficiente credibilidad y por la que estoy haciendo una apuesta absolutamente determinante en mi propia vida, a la que me sería muy complicado decirle que no a cualquier cosa que planteara.

-¿Como ir en esa lista?

-Incluso ir en listas. Aunque no sea algo de lo que hayamos hablado en ningún momento.

"Vox es un peligro público real que trata de aparentar normalidad democrática”

–Habla de desenmascarar a Vox como partido de ultraderecha. Pero Vox con su voto le hizo alcalde en 2019...

–Sí, pero la diferencia está en que no hayan entrado nunca en políticas de gobierno y no haya aceptado nunca ni un trocito de sus programas. Otra cosa diferente es que formen parte de gobiernos y sus programas se apliquen. Y mucho me temo que lo que van a intentar hacer ahora en Castilla y León es tener un periodo tranquilo para dar tiempo a que, si al final, como parece ser, se va esto al final de legislatura y, por tanto, hacia octubre o noviembre, no dar muchas noticias escabrosas, ni dar argumentos a las personas que decimos que Vox es un peligro público real y a tratar de aparentar normalidad democrática, cuando sabemos que reniegan de las instituciones democráticas europeas. Y al mismo tiempo, también de los poderes que las representan. Coincide en todo lo que estás planteando con el resto de la ultraderecha de toda Europa, a la que quiere liderar.