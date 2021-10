El 'baile' de Macarena Olona: La diputada de Vox por Granada se ve ahora como candidata a la Junta de Andalucía para participar en el Gobierno

Aunque la fecha oficial para las elecciones andaluzas es dentro de un año, la diputada por Granada, que es portavoz y secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, se ha probado el traje de posible candidata a la Junta con el mitin principal de su partido en la comunidad con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Además avisa al actual presidente, Juanma Moreno, de que su intención sí será participar en el Gobierno como condición a su apoyo y con el objetivo de "levantar alfombras".

"Sería un privilegio poder encabezar esa candidatura, como no puede ser de otra manera, porque es un privilegio representar al pueblo andaluz", ha dicho Olona a los periodistas tras un mitin de casi una hora con un público, de medio millar de personas, totalmente entregado. La dirigente de Vox, que atrajo la atención también por bailar la canción que lleva su nombre, 'La Macarena', en público, está cada vez más presente en Sevilla y en sus cuentas de redes sociales no deja de piropear esta ciudad.

Las palabras de Olona suponen un giro respecto a sólo hace unos meses, ya que fue ella quien lo desmintió tajantemente, saliendo al paso de los numerosos rumores que sitúan a la diputada nacional por Granada como cabeza de lista para la Presidencia de la Junta.

Ha justificado en ese cargo de parlamentaria su numerosa presencia en Andalucía y ha recordado que Vox no está "en ese momento" para elegir al candidato, pero ha dejado la puerta más abierta que nunca para aceptar el reto si se lo piden: "Yo soy soldado, estaré donde demande el honor, la responsabilidad y el amor por Andalucía y España".

La figura de Olona sería sin duda un importante reclamo para Vox en las elecciones andaluzas, las próximas que se esperan en España, para final de 2022 o incluso en primavera si se adelantan unos meses.

Olona es querida, apoyada y vitoreada por el público de Vox que acude a los actos en Andalucía y genera mucha expectación, también entre quienes han esperado hoy casi una hora a más de 30 grados a pleno sol en Sevilla, con alguna indisposición incluida.

La situación de Vox en Andalucía, reflejada en el grupo parlamentario porque no tienen estructura orgánica regional, muestra a un partido que va ya por su tercer portavoz, con Manuel Gavira, después de que el juez Francisco Serrano, que fue el candidato, y Alejandro Hernández, fueran apartados de la línea principal.

Con la previsible caída de Ciudadanos, Vox sabe que se convierte en la principal baza para que el actual presidente, Juanma Moreno (PP), repita mandato y Olona ya advierte de que su apoyo sería más caro. Quieren entrar en el Gobierno tras sentirse traicionados como socios parlamentarios por el incumplimiento de los acuerdos.

En las filas populares saben que una figura como la de Olona de candidata les haría más daño que si compiten contra alguno de los diputados actuales, pero también son conscientes de que Vox siempre tendría ese "tirón" nacional amparándose en Santiago Abascal.

A falta de que la dirección decida, los nombres que aparecen en las quinielas son de mujeres ligadas a la estructura nacional, ya que además de Olona suenan la diputada malagueña Patricia Rueda y la diputada sevillana Reyes Romero.

Olona advierte a Moreno: Gobierno con Vox, "o no será"

Olona ha advertido al líder del PP, Pablo Casado, y al del PP andaluz, Juanma Moreno, que cuando haya unas próximas elecciones "el Gobierno será con Vox o no será", tanto en el caso de la Moncloa como en San Telmo.

El "respeto" que exigirá Vox tras las próximas elecciones será entrar en el gobierno y promete que llegarán al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de Andalucía, "con una auténtica escoba para limpiar toda la porquería como se tiene que limpiar, levantando hasta la última alfombra y eliminando los chiringuitos donde están colocados todos los socialistas y que Cs y PP han permitido".

"¿Queréis ley, queréis firmeza, queréis orden? Pues vais a tener a Vox en San Telmo", ha dicho Olona a los asistentes al mitin, que han sido alrededor de medio centenar.

Ha cuestionado "cómo se le ocurre" a Casado prometer que cuando gobierne va a derogar todas las leyes ideológicas, con encuestas que le auguran un centenar de escaños, cuando no fueron "capaces" de hacerlo cuando tenían casi doscientos escaños.

"Es insultante para los españoles", ha opinado Olona, quien ha retado al PP a que tenga coherencia y empiece por derogar las leyes de violencia de género y memoria democrática en Andalucía.

En esta comunidad, ha denunciado que el PP ahora se haya "arrojado" a los brazos del PSOE en Andalucía, en lo que ha denominado como "el pacto del Word Perfect", en referencia al programa que la mujer del líder del PSOE-A, Juan Espadas, dijo que usaba para trabajar en la FAFFE y de la que denuncian que fue "enchufada".

Ha lamentado la "sorpresa" que supuso que el PP "dijera que no iba a hacer ningún tipo de declaración" sobre la mujer de Espadas, lo que ha achacado a que "perro no muerde perro".

Ha asegurado que, a pesar de la reforma fiscal que apoyarán esta semana, no apoyarán los presupuestos de 2022 en Andalucía si no se cumple lo acordado y ha lamentado que Moreno ha demostrado "que no tiene ninguna voluntad, ni firme ni débil, de cumplirlos".

Olona ha exigido de nuevo elecciones anticipadas porque Andalucía "requiere un cambio real y este Gobierno no ha tenido de hacerlo", por lo que ha pedido a sus seguidores "apoyo" para ser "firmes.

La portavoz de Vox también ha sido muy crítica con asuntos como el pasaporte covid, el cierre de negocios por parte de la Junta o la prohibición del espectáculo cómico taurino.