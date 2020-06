La polémica de Macarena Olona y Esther Palomera: El currículum de la diputada de Vox por Granada

Esther Palomera estuvo esta semana en el Programa de Ana Rosa y lanzó una reflexión sobre la disputa dialéctica que mantuvieron la diputada por Granada de Vox Macarena Olona y la ministra de Podemos Irene Montero: "Para escuchar esas intervenciones en el Parlamento es mejor que lo cierren o hagan una prueba mínima de nivel". Son las palabras que dedicó la periodista a Olona en su intervención y que han dejado un reguero de respuestas en Twitter. En todo caso, ¿cuál es el currículum de Macarena Olona?

Olona obtuvo la licenciatura en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Alicante en 2003 e ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 2009, una de las oposiciones más exigentes. Entre 2013 y 2018 fue abogada jefe del Estado del País Vasco. Fue cesada por el Gobierno de Mariano Rajoy en su cargo en el País Vasco y trasladada a la secretaría general de Mercasa en agosto de 2017. Al año siguiente colaboró en destapar el caso Mercasa que implicaba a PP y PSOE en el pago de mordidas millonarias y sobrecostes superiores al 300% en contratos en el extranjero. En febrero de 2018 recibió un premio por su "impecable" lucha contra la corrupción.

La propia Macarena Olona ha entrado hoy en la polémica:

Ayer os leía pero no lo había visto. @estherpalomera (me ha pasado como a muchos de vosotros, he tenido que buscar en Google) es una grande. Como su propuesta. Si consigue que el @PSOE lo acepte sugiero ponerle su nombre: “Pruebas de nivel Esther Palomera”. Objetivas y rigurosas. https://t.co/xu49GGjhjq