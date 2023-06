Macarena Olona necesita 900 avales en Granada para concurrir a las elecciones generales

El nuevo partido de Macarena Olona, exdiputada de Vox por Granada, tendrá que reunir 900 avales en la provincia para poder concurrir a las próximas elecciones generales del 23 de julio. En total en toda España deberá sumar 21.700 firmas para conseguir su objetivo de presentarse en las diez circunscripciones en las que tiene previsto presentar listas al Congreso de los Diputados. Mientras tanto, el Ministerio del Interior ha advertido a la política que existen "defectos de forma" que impiden el registro de su nuevo partido, por lo que tiene hasta el domingo para subsanarlos y poder concurrir a los comicios.

En todo caso, Granada es la circunscripción electoral 'más barata' para Olona, que pretende aprovechar el tirón de haber sido diputada por Vox en dos ocasiones por la provincia, además de cabeza de lista en las autonómicas del año pasado. Son 900 las firmas que pretende reunir la dirigente alicantina en la provincia frente a las 1.000 de Las Palmas, 1.150 de Cádiz, 1.500 en Alicante, 1.400 en Málaga, 1.250 en Murcia, 1.700 en Sevilla, 2.200 en Valencia, 4.600 en Barcelona, y 6.000 en Madrid.

Pese a estos datos, el Ministerio del Interior ha comunicado a la exdirigente de Vox Macarena Olona la existencia de defectos de forma que impiden el registro de la nueva formación política con la que pretende concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio, Caminando Juntos. Fuentes del Departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska han confirmado a Europa Press que solicitó a los promotores de Caminando Juntos la subsanación de ciertas deficiencias en los estatutos, un trámite para el que se está en plazo.

La propia Olona ha revelado el retraso en el registro de Caminando Juntos en una entrevista en Canal Sur. Según ha asegurado, este mismo miércoles finaliza el plazo máximo para corregir los errores. La exdirigente de Vox ha explicado que conoció en Sevilla el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales y no contaba con "un plan preconcebido" para concurrir a ellas. "Pero sí se abrió una ventana de oportunidad que nos puso en la tesitura de 'todo o nada'", ha confesado. Según ha dicho, se siente como "los 300 en la batalla de las Termópilas".

En todo caso, se "encerró" toda la noche del martes para redactar los documentos que presentó el miércoles ante el Ministerio del Interior para el registro de Caminando Juntos. Según ha denunciado, la formación de la vicepresidenta Yolanda Díaz, Sumar, recibió el visto bueno para su registro en tan solo 24 horas, mientras que Caminando Juntos no ha conocido hasta este martes la necesidad de realizar correcciones para poder ser incluido. En cualquier caso, ha asegurado que cuenta con "un plan B" del que no ha querido dar más detalles.

Ex de Vox, en la lista de Granada

Por otro lado, en caso de que Olona finalmente pueda concurrir a las elecciones, el fundador de Vox cerrará la lista por Granada del nuevo partido. En una entrevista concedida a Efe, el partido que preside la que fue diputada de la formación derechista en las dos últimas elecciones generales presentará candidaturas a los comicios nacionales del 23 de julio en al menos diez provincias, para lo que tendrá que conseguir un total de 21.700 firmas que la avalen entre votantes de esos territorios.

De entrada, Olona ha anunciado candidaturas en Granada, Sevilla, Málaga y Cádiz en Andalucía. En concreto, Granada contará con un cierre de lista simbólico con Ramón Quesada, fundador de Vox que concurrirá con la nueva formación de derechas. Así lo ha asegurado este martes en una entrevista con Efe en Sevilla, una de las provincias en las que presentará candidatura y a la que suma Granada, circunscripción por la que concurrirá como cabeza de lista, además de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Cádiz y Las Palmas.

Ha avanzado que la lista por Sevilla la encabezará Diego Romero, fundador de Vox en la provincia; por Cádiz será Héctor Párraga, expresidente del comité de garantías de Más Madrid, y por Málaga José Luis Cortés, exdirector del equipo jurídico de Vox en la provincia, mientras que la lista de Granada la cerrará Ramón Quesada, fundador de Vox. No obstante, ha admitido que todavía tendrá que subsanar algunos "defectos formales" de la inscripción de su partido político que le ha comunicado el Ministerio del Interior. "Tenemos una semana de vida y recursos limitados", ha recordado Olona, quien sobre la posibilidad de que su presencia sea reclamada en alguna provincia para presentar candidatura, ha asegurado que está "deseando" que eso ocurra.

Respecto a las expectativas ante las próximas elecciones, ha admitido que será complicado que su partido consiga representación parlamentaria "porque necesitamos el 12 por ciento de los votos en Granada o el 5 en Madrid", y ha agregado que si no se logra se retirará de la vida política. En cuanto al que fue su partido, Vox, ha asegurado que no tiene ánimo de revanchas, "solo un sentimiento de perdón", y ha añadido que incluso le tiene "mucho cariño" al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Ha subrayado que ha cumplido con su promesa de volver a la política "desde Granada", aunque no ha concretado con qué financiación cuenta para la campaña electoral. Por ahora, ha explicado, tiene que certificar su inscripción como partido político y, a partir de ahí, no descarta la vía de la microfinanciación o campaña de recogida de fondos a través de internet e, incluso, alguna otra fórmula alternativa. En este punto ha desvelado que en su día se le ofreció financiación para presentarse a la alcaldía de Madrid: "habría sido divertido estar con Ortega Smith en el Ayuntamiento", ha ironizado. "Sé que en estas elecciones tengo que reconstruir muchos puentes que yo he contribuido a dinamitar", ha señalado antes de lamentar los ataques que ha sufrido en redes sociales en los últimos meses. "Y, precisamente, quien más me ha defendido son mujeres de izquierdas" en un mundo político en el que "la mujer que no es sumisa o es puta o está loca".