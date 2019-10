Macarena Olona (Vox): "En ningún momento busqué la expulsión del Congreso"

Macarena Olona (Vox) ya se ha ganado en esta corta legislatura el premio simbólico de ser la diputada granadina más mediática. Su expulsión de ayer de la Diputación Permanente del Congreso la ha hecho protagonista de tertulias políticas y de programas de televisión como El Intermedio, aunque la secretaria general de Vox en el Congreso asegura que en ningún caso buscó la expulsión para poner sobre la formación el foco mediático: "No hubo ninguna actuación premeditada ni un uso fraudulento de la condición de diputada nacional, pero evidentemente tuve que levantar la voz ante la vulneración de mis derechos fundamentales por parte de la señora presidenta del Congreso", asegura la diputada granadina.

En primer lugar, y respetando la sucesión de hechos, Olona asegura que no se ocuparon los asientos de Ciudadanos porque "no hay una asignación prestablecida" en la Diputación Permanente como sí pasa con los escaños en el Congreso que sí están predeterminados por el acuerdo de la mesa.

"Cuando nos indicaron que los asientos en los que nosotros estábamos normalmente sentados iban a ser ocupados por el Ejecutivo, porque venía a dar cuentas a la Diputación Permanente, preguntamos al secretario general de la mesa si había alguna norma reglamentaria respecto a los asientos y la respuesta fue contundente, sólo había una propuesta de protocolo. Y como nos mandaban a la quinta fila junto a los asesores, y además como siempre llegamos los primeros, pues no sentamos allí", asegura Olona, que volverá a ser cabeza de lista por Vox para las elecciones generales del 10 de noviembre.

La segunda escena del rifirrafe político que protagonizó la crónica política de ayer fue el momento en el que Olona tomó la palabra para exigir que se incluyera en el orden del día el debate sobre la declaración de estado de excepción en Cataluña, solicitado la semana pasada por su grupo.

"No daba crédito ayer, en primer lugar lo fundamental era no alterarme por mi embarazo y en segundo lugar intentaba expresar con el reglamento en la mano la vulneración de derechos fundamentales que se estaba dando y además formular la petición de alteración del orden del día, en ambos casos con el reglamento en la mano porque es uno de mis derechos como diputada nacional", enfatiza Olona, que también muestra su disgusto ante las acusaciones en redes sociales de que quería obviar el orden del día respecto al real decreto ley sobre financiación autonómica, una intervención "que tenía preparada en mi condición de abogada del Estado".

De su expulsión tras ser llamada al orden en tres ocasiones asegura que en ese momento "no oía ni veía nada" y que la embargaba la "impotencia" ante las dificultades físicas porque le habían cortado el micrófono "y no podía elevar la voz para poder respirar bien".

Ha sido a posteriori cuando Olona ha visto el vídeo de cómo se desarrolló su expulsión entre una notable algarabía. "Lo que me produjo sorpresa de Cs es su ansia de sillones públicos y que aplaudieran la actitud fascista y sectaria de la presidenta del Congreso. Tengo que ser leal, toda la Diputación Permanente arrancó en un aplauso excepto el PP, a quien he agradecido su actitud al margen de las declaraciones posteriores de Cayetana Álvarez de Toledo", señala Olona sobre la postura de los populares entre los que estaba el diputado por Granada Carlos Rojas.

"No entiendo que un partido que se llama constitucionalista jaleara que la presidenta cercenara los derechos de una diputada y que gracias a eso no se pudiera hablar de Cataluña y de los más de 300 agentes heridos , la responsabilidad del Ejecutivo en la actual situación y nuestro planteamiento de aplicar el artículo 116 de la Constitución o cualquier otra medida que el resto de grupos hubiera tenido a bien poner sobre la mesa para salir de esta situación de parálisis a la que no tiene sometidos el Gobierno socialista por su visión de que en Cataluña hay normalidad", concluye Olona.