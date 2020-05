"Malestar" entre los directores de instituto por las instrucciones para reabrir los centros educativos en Granada

La Asociación de Directoras y Directores de Instituto de Andalucía (Adian) ha mostrado su "malestar" con la Consejería de Educación y Deportes "por la falta de consideración" de la Administración a "nuestro trabajo". La Asociación manifestó tras el borrador de las instrucciones que regulan la reapertura de los centros algunas consideraciones que, indican, no han sido tenidas en cuenta por la Consejería.

Entre las peticiones del colectivo antes de la apertura, se preguntaba si los centros debían abrir aunque no tuvieran los equipos de protección y solicitaban una mayor "autonomía" de los directores para organizar las tareas administrativas, como por ejemplo adaptar horarios o establecer un sistema de cita previa. El pasado lunes en Granada no todos los centros abrieron como estaba anunciado por la Consejería. Desde la Delegación territorial apuntaron a que hubo "alguna incidencia mínima" el lunes, aunque no especificó cuántos centros habían permanecido cerrados. Uno de los colegios que no abrió ese día fue el CEIP Sancho Panza de la capital.

En un comunicado difundido tras publicarse os directores demandaron a la Consejería información sobre cómo proceder en el caso de que todo el personal de administración y servicios fuera grupo de riesgo o qué ocurre con el personal que reside en otra provincia y por lo tanto no se puede desplazar.

Tras publicarse las instrucciones el pasado 13 de mayo que regulan la reapertura de centros para retomar los procesos administrativos (como la solicitud de plaza para el próximo año), Adian manifestó en un comunicado que sus "observaciones no han sido atendidas ni resueltas por la Administración educativa".

La de Adian no es la única queja. Los conservatorios profesionales de danza, seis en toda Andalucía, solicitaron a la Consejería adecuar el calendario de las pruebas de acceso y posponerlas al mes de septiembre. Finalmente la Administración ha fijado el calendario y las pruebas de acceso se mantienen en junio.