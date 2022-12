1954: El año en el que Manuel y Carmen recibieron un premio por tener 14 hijos

El año 1954 es el más importante de mi vida porque es cuando vine a este mundo. Me parieron en Bailén, en la calle Desengaño. Y me amamantaron en la calle Amargura. No me digan que no es para mosquearse el haber pasado los primeros años de una vida en calles con ese nombre. Menos mal que mi padre, seguramente para contrarrestar las señales que nos ponía el destino, compró una casa en la calle Vista Alegre y allí nos mudamos. Eso ya fue otra cosa.

1954 es el año en el que nacieron más niños en España. Y yo no iba a ser menos. Los hijos no venían con un pan debajo del brazo. Al revés, eran otra boca que había que alimentar. En aquellos años aún no se había comercializado la televisión y, encima, se estrenaban películas como Veracruz, en la que una jovencísima Sara Montiel salía haciendo de india enamorada de Gary Cooper. Iban los granadinos al cine Olimpia o al Goya a ver a Sara Montiel y esa noche dejaban preñadas a sus mujeres.

Y si no que se lo digan a Manuel García Pérez y Carmen Alabarce, que ese año recibieron el premio a la natalidad que el Régimen entregaba a los matrimonios con más hijos. Manuel y Carmen, que vivían en el Cercado Bajo de Cartuja tuvieron 14 hijos. El Gobierno de Franco les dio 15.000 pesetas el 19 de marzo, coincidiendo con el Día de Padre. Aunque el récord de fertilidad lo tenía el matrimonio granadino Sierra-Ruiz de la Fuente. Tuvieron 22 hijos, de los que murieron dos. La madre estuvo preñada nada más y nada menos que 176 meses de su vida, casi 15 años. Todo un récord. Aunque para los hombres el mérito no era tener tantos hijos, el mérito era tenerlos con la misma.

El frío también contribuía al aumento de la natalidad. En aquellos tiempos en los que la calefacción era algo impensable en los hogares, el calor humano era imprescindible en las camas. El día uno de febrero de 1954 Granada registró la temperatura máxima más baja del siglo: cero grados. La mínima fue de 10,4 grados bajo cero. Los chupones de hielo en las fuentes y en los bordes de los tejados imprimieron en Granada el aspecto de una ciudad rusa.

Hablando de frío, ese año, el 27 de marzo, volvieron de la Unión Soviética 286 españoles, de los que al menos diez eran granadinos. El contingente principal de estos repatriados había formado parte de la División Azul. Como ya escribí en el año 1941, a algunos granadinos que regresaron los familiares los habían dado por muertos. Uno de ellos llamado Diego Bailón, cuando se fue dejó a su esposa embarazada y a su vuelta conoció a su hija de doce años. Los repatriados volvieron en el barco llamado Semiramis y el alcalde de Granada, Manuel Sola, les impuso la medalla de plata de la ciudad a cada uno. Por medallas que no quede.

Año movido en el Ayuntamiento

1954 será un año movido en el Ayuntamiento de Granada. Manuel Sola, de aspecto estirado y solemne, representante genuino de la mediocridad municipal, se tendrán que enfrentar a graves problemas relacionados con la convivencia. En primer lugar, la suciedad de Granada. Los vecinos y establecimientos de la Carrera del Darro escribían en abril una carta en los periódicos en la que pedían vigilancia y multas "para aquellos que están convirtiendo el Darro en un asco por la cantidad de basuras animales muertos y cascajos que se arrojan continuamente incluso por algunos empleados de la limpieza pública". O sea, que hasta los basureros municipales tenían el Darro como vertedero. Ese año, el alcalde recibe a una comisión de la Junta Provincial de Turismo en le piden tres cosas: que arregle de "una vez por todas el problema de los taxis y el cobro de las tarifas que no tienen que ver con lo que marca el taxímetro". También le piden que ponga coto a los orejas, aquellos tipos utilizados por los hoteles para que les llevaran clientes a toda costa, convertidos así en charlatanes y embusteros con tal de cobrar una comisión. Y, por último, que haga lo posible por evitar los abusos que se producen en el Sacromonte con los precios de las zambras "y las enormes molestias a los turistas por parte de intermediarios de toda calaña que por allí circulan a su libre albedrío".

A Sola se le acumulan los problemas, pero él se lo toma todo con tranquilidad. Eso sí, se pone su frac y su sombrero de copa para asistir a un homenaje que le tributa el Centro Artístico. En el transcurso del agasajo, el arzobispo sugirió a los promotores que organizaran otra comida para 225 pobres. Los socios se tomaron en serio el reto y dispusieron un menú a base de sopa de fideos, plato de cocido, patatas fritas, rodajas de chorizo, huevos fritos con salsa de tomate, natillas, frutas, un 'curruco' de tabaco y un librito de papel de fumar para los hombres y un sobre con un billete de 25 pesetas para las mujeres. El tabaco y el sobre corrió a cargo del alcalde. El billete de 25 pesetas con el rostro de Isaac Albéniz por una cara y la Alhambra de Granada por otro, se había puesto en circulación ese año. Lo peor de todo consistió en elegir a los pobres. ¿Qué ganó el alcalde con aquel alarde de generosidad? Pues los superferolíticos elogios de los periodistas, algunos de los cuales fueron sentados en la mesa de los pobres. Así estaba la profesión.

La seguridad era otro tema importante que solucionar. Ante la falta de presupuesto para contratar a más policías municipales, al alcalde se le ocurre que la vigilancia nocturna corriera a cargo de los serenos. En 1954, el cuerpo de serenos lo constituían 45 miembros. El Ayuntamiento los dotaba de la vestimenta y utensilios para desarrollar su labor, pero su sueldo era responsabilidad del vecindario. Cobraban 8,50 pesetas diarias, por lo que no se les podía exigir demasiado. Un año más tarde el alcalde le da otra vuelta de tuerca a la seguridad nocturna y crea las llamadas rondas volantes, que venían a sustituir en esa labor de vigilancia a los serenos. Estaban constituidos por tres patrullas de tres guardias ciclistas que recorrían la ciudad desde las doce de la noche. También atendían a las llamadas de emergencia de cualquier vecino que pidiera auxilio al teléfono 1602 y, en función de la gravedad del asunto, se disponía de motocicletas o automóviles que podían destinarse a la atención de las urgencias.

En el capítulo de sucesos ese año se estrella en Cáñar una avioneta y perecen carbonizados sus dos ocupantes. Muere en Madrid, con 71 años, el pintor granadino José María López Mezquita. Pintor de prestigio internacional, fue miembro de la Hispanic Society –para la que pintó una serie de retratos– y lo fue también de las Academias de Bellas Artes de Lisboa, Amberes y Cuba. Estuvo muchos años en el extranjero y su obra más conocida, Cuerda de presos, está colgada en el Museo Reina Sofía de Madrid. También murió Mariano Morcillo, creador de los célebres muñequitos que mostraba en cuantas fiestas fuera invitado. Ese año se registra un terremoto en Granada con epicentro en Dúrcal de magnitud 7.

Todo es posible en Granda

El mundo de la cultura discurre esos años como la lava de un volcán: lenta pero implacable. Aunque se crea en 1953, hasta un año más tarde no se pone en marcha la generación de jóvenes poetas que iban a romper con el silencio que se había creado en el mundo de la poesía tras la muerte de Federico García Lorca. El asesinato del poeta amilanó durante unos cuantos años cualquier intento interior de alzar la voz en la poesía granadina. En aquellos años los que practicaban la poesía, según la creencia general, o eran homosexuales o comunistas. Estos jóvenes vendrían a irrumpir en el mundo de la cultura para romper con esos estereotipos. Formaron el grupo llamado Versos al aire libre y pertenecieron él Rafael Guillén, José Carlos Gallardo, Miguel Ruiz del Castillo, Julio Alfredo Egea, José García Ladrón de Guevara, el padre Gutiérrez Padial, Antonio Llamas, Antonio Moreno, Eusebio Moreno, Eduardo Roca, Pepe López, Marcelino Guerrero y Antonio García Sierra. También se encontraban las poetas Elena Martín Vivaldi, Trina Mercader, Pilar Espín, Juana Nieves, Teresa Camero y Mary Cervera.

En septiembre el grupo de vates acordó sumarse al homenaje que le hicieron a Antonio Gallego Burín por haber sido el partícipe de la creación del Festival de Música y Danza, que ese año había celebrado la tercera edición y que había destacado por incluir una gran exposición de Alonso Cano y por la actuación de Margot Fonteyn, que bailó en el Generalife El lago de los cisnes. Y porque tuvo como asistente de lujo a doña Carmen Polo de Franco. La esposa del mandatario no vino con su marido, sino con el ministro de Educación Joaquín Ruiz-Giménez. La ciudadanía se alegró en general de tan importante visita, excepto los dueños de las joyerías. Y es que cuando los platero y gemólogos se enteraban de que iba la primera dama a una ciudad, lo primero que hacían era cerrar sus establecimientos y poner un cartel de 'Cerrado por balance'. Y todo porque la susodicha tenía costumbre de ir a ver joyas allá donde iba y los joyeros no tenían más remedio que regalarle aquello que le gustara. ¡Cualquiera le cobraba a la esposa del Generalísismo!

Ese año estrena Pepe Martín Recuerda su obra La llanura, con la que entra de lleno en el panorama teatral español. Antonio Moleón, discípulo de Morcillo, funda el grupo Iliberitano compuesto por poetas y pintores. En 1954 se estrenó la cabeza de nuestra actual Tarasca. Se encargó de hacerla Francisco López Burgos, que acababa de esculpir la imagen de la Virgen de las Nieves que hay en el Veleta y por la que recibió el Premio Nacional de Escultura. El entrañable Guillermo Soria comenzó a publicar sus viñetas en Patria en 1954, año en al que Tico Medina deja Píñar para ir a estudiar Periodismo a Madrid.

Ese año se rodó Todo es posible en Granada, en la que el actor fue Francisco Rabal. Las escenas fueron rodadas en el hotel Alhambra Palace y en algunas cuevas del Sacromonte. También ese año se rodó en Granada parte de la película Para siempre amor mío, una producción mejicana en cuyo reparto están Jorge Mistral, Rosario Granados y Antonio Riquelme, entre otros. En 1982 se rodó otra versión de Todo es posible en Granada con Manolo Escobar y Concha Velasco como protagonistas.

En el nivel futbolístico, ese año Alemania ganó el Mundial de Fútbol que se celebró en Suiza. El campeonato de 1954 se disputó entre 16 selecciones nacionales y fue el primer evento de estas características retransmitido por televisión, al menos en 8 países europeos. La final la jugaron Hungría y Alemania, equipo éste que venció por tres goles a dos.

A nivel local, el Granada está en Segunda División. En el equipo había nada menos que diez granadinos, algo impensable hoy. En aquel equipo estaban Vicente, Requena, Guerrero, Rafa Cea, Rivera, Totó y Candi de portero. Tras la dimisión de Osorio Morales, se elige presidente a José María Dávila. Para el puesto de entrenador se llama a Rogelio Díaz 'Lelé', que se encarga de confeccionar la plantilla con varios fichajes y jugadores canteranos. El resultado fue todo un éxito. El equipo consigue acabar tercero en el campeonato y accede a la liguilla de promoción de ascenso a Primera. Pero a partir de ese momento todo salió mal, sobre todo cuando los aficionados le dan la espalda al club por el desmesurado encarecimiento de las entradas para la competición. Al final el equipo se quedó colista en esa liguilla y nos quedamos un año más en Segunda.

Hoteles por pensiones

El sector de la hostelería tiene un auge importante ese año. La ciudad, urbanísticamente, ha cambiado mucho con el embovedado del Darro. Hay mucho movimiento por Puerta Real y los aledaños y las casas de huéspedes y posadas son convertidas en hoteles. Como es el caso de la pensión Sevilla, cuyo dueño, José Zarso, la convierte en uno de los hoteles más céntricos y modernos de la ciudad: el Zaida. Ya se había abierto el Sudán en la Acera del Darro y poco después lo haría el hotel Sacromonte y el hotel Cantábrico, en la calle Navas. También se proyectaba ya el hotel Meliá, pero de él ya hablaremos en el año que se inauguró: 1957. El caso es que había que acabar con la imagen de las pensiones baratas y posadas infames y convertirlas en hoteles con teléfono, aseos en las habitaciones y calefacción central.

En Almuñécar se inaugura en 1954 el hotel Sexi, cuyo nombre atrae a muchos extranjeros, convencidos seguramente de que en él son frecuentes las bacanales. Eran muy pocos los que venían y sabían que Sexi no tenía nada que ver con el sexo, sino que así era como se llamaba Almuñécar en la antigüedad. El hotel, construido por Prieto Moreno, era precioso. Tenía una terraza circular que daba al mar y que emulaba al hotel París de Montecarlo. Allí pernoctaron muchos personajes famosos (hay una foto por ahí de Sean Connery en la terraza del establecimiento) y sus clientes, con gran poder adquisitivo, fueron luego los primeros en comprar chalets en la Punta de la Mona, que pertenecía casi toda al mentado Prieto Moreno. Fue derruido en 1976.

Nacieron en 1954 Antonio Gil de Carrasco, el granadino que ha estado 28 años al frente de distintos centros del Instituto Cervantes en el mundo; el escritor y periodista Juan Torres López; el científico Nicolás Olea, sempiterno luchador contra los plásticos; el político Juan Carlos Benavides, el no menos sempiterno edil de Almuñécar; el dramaturgo José Moreno Arenas y el periodista Javier Valenzuela, hijo del también periodista Francisco Valenzuela y de la añorada Carmen Gimeno, la primera que dio a conocer la historia del Niño Lama de la Alpujarra. Lo dicho, el año que nacieron más niños