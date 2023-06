Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada y con el camino expedito para gobernar

El pequeño Gonzalo tenía cara de querer que esto se terminara de una vez. El hijo menor de Marifrán Carazo ha visto en las últimas semanas a su mamá en marquesinas, autobuses, televisiones y carteles. La rodeaban cámaras, periodistas, gente vestida de traje, y él se tenía que poner delante de ellos. Parece que lo peor ya ha pasado. Mamá ya es alcaldesa de Granada, ha tomado posesión del cargo, y la vida será ahora un poco más normal. Se ha ganado muchos abrazos en las vacaciones de verano. A su lado, Cecilia está más suelta. Desde que Carazo anunciara su candidatura estuvo incluso ayudándola con las redes. Es más mayor y comprende mejor que ahora mamá es la que manda en Granada. Y con ellos, Jota Carmona, el marido, que mira al patio del Ayuntamiento como queriendo captar todo segundo que suceda ese día, casi nervioso. Como si fuera la primera vez. En cierta medida lo es. Su esposa se estaba convirtiendo en la primera alcaldesa de Granada.

Marifrán Carazo es la primera mujer que ostenta el bastón de mando del Ayuntamiento de Granada. A esto de las seis menos veinte de la tarde del sábado, con un calor intenso, pero tampoco excesivamente incómodo, la dirigente del PP levantaba el bastón con las dos manos y lo ofrecía a los invitados que copaban el patio del Ayuntamiento. Gobernará con la mayoría absoluta de la corporación municipal, que le ha brindado su apoyo durante el pleno de constitución del nuevo Ayuntamiento. 15 votos otorgados por los miembros de su formación, suficientes ante los diez recibidos por el socialista Paco Cuenca, y los dos de Beatriz Sánchez Agustino, de Vox, que se votaron a sí mismos. El PP ya ha vuelto oficialmente a la Alcaldía de la capital después de siete años y tres gobiernos diferentes de PSOE y Cs.

Hubo muchas diferencias con lo de hace cuatro años a ayer. De aquel dos mas dos fallido, los periodistas se recordaban en 2019 corriendo por Ganivet y la Carrera de la Virgen cruzando mensajes. “¿Pero era dos mas dos o uno mas tres?”, rememoraban algunos. Era en la puerta de entrada al patio del Ayuntamiento, donde en fila esperaban el alcalde saliente, Paco Cuenca, junto al delegado de la Junta, Antonio Granados, el arzobispo José María Gil Tamayo, la consejera de Fomento Rocío Díaz, o el teniente general del MADOC De la Esperanza. Poco a poco iban recibiendo a los invitados hasta que llegó Carazo, que se unió a ese comité de bienvenida al que se sumó el nuevo rector de la UGR, Pedro Mercado. Llega Juanma Moreno que se funde en una abrazo con la en ese momento futura alcaldesa, saluda a Díaz, a la que le dice que va “muy guapa”. “El día lo merece”, contesta ella. Charla un poco más largo en el tiempo con el rector y una vez la maraña de gráficos deja aire, habla del calor con Paco Cuenca. “Hay días de julio que no se aguanta”, le dice el socialista.

Diez minutos más tarde de lo previsto, se inicia el pleno con la conformación de la mesa de edad, con María de Leyva como edil de mayor edad, y Fernando Parra como el más joven. Cada concejal era llamado por su nombre para jurar su cargo. Esta vez nadie promete. Reciben la banda municipal y la insignia que estarán obligados a lucir en cada acto oficial durante los siguientes cuatro años. Los nuevos, casi todos del PP, miran la caja de madera con curiosidad y no la sueltan. Los más veteranos la posan en el suelo bien doblada.

La Jarra de los Caballeros XXIV, símbolo de la constitución del primer concejo de Granada, preside la mesa. La platería completamente límpida brilla a pesar de los escasos rayos de sol que dejan escapar las nubes y el entoldado que rebaja un poco más la temperatura del patio consistorial. En instantes recibirá, de cada concejal, una papeleta con el nombre del candidato a alcalde. Cada formación vota al suyo. Jota, marido de Marifrán, busca con la mirada a Granados, se hacen una mueca cómplice mientras el primero se abanica. Era el momento de la verdad, siempre tenso a pesar de que el resultado ya se sabía. Y no hubo sorpresas. Marifrán Carazo ya era alcaldesa de Granada: 15 votos del PP, 10 del PSOE, y 2 de Vox.

Carazo abre así lo que califica como “un nuevo tiempo para Granada”, según ha pronunciado en su primer discurso tras ser investida, y donde ha insistido en algunas bases de su campaña como las rebajas fiscales y la alfombra roja a la inversión, además de sacar adelante el Nuevo Plan General de ordenación urbana dentro de su mandato los próximos cuatro años. “No es baladí gobernar una ciudad con siglos de historia”, ha destacado Marifrán, que ha agradecido a los granadinos “su abrumadora confianza” al elegirla como alcaldesa en las pasadas elecciones. “Hablaron claro a través de la urnas y lo asumo con lealtad y exigencia. Responderemos con trabajo y diálogo, por encima de ideologías. No vamos a fallar a Granada”, ha declarado.

Carazo dice que van a trabajar para “recuperar el tiempo perdido y que Granada despegue”, y que así “sea líder y fuerte, que no se conforme, que juegue un papel protagonista en España y Europa, una ciudad donde la gente cumpla sus sueños”. “Los grandes proyectos pendientes me pondré al frente de ellos de forma inmediata”, ha avanzado la ya alcaldesa, que ha tendido “la mano a los partidos de esta corporación” para trabajar de forma conjunta a través de pactos con ellos, contando además con instituciones, empresas, asociaciones y colectivos vecinales de todos los barrios, de los que estará muy “atenta”.Carazo ha incidido en garantizar la limpieza en todos los distritos de la ciudad e impulsar el pequeño negocio de barrio con mejores incentivos fiscales, además de generar empleo de calidad y “abrir nuevos horizontes” a los “jóvenes y las familias”, y “asegurar que todos los granadinos gocen de igualdad de oportunidades”.

Quiere que no se la vea sólo como la alcaldesa, “sino como una ciudadana comprometida, decidida a hacer nuestros anhelos realidades tangibles”. Para ello ha hablado de su Granada Verde, sostenible y “bien comunicada”, y agarró la bandera de la candidatura para ser Capital Europea de la Cultura de 2031.“Granada no puede perder tiempo. Comenzamos a trabajar ya por este nuevo e ilusionante tiempo que se abre, con el convencimiento de construir un futuro mejor para lo granadinos, que seamos ambiciosos, demos mejor de nosotros mismos, y pensemos en grande para cumplir los sueños de los granadinos”, concluyó Carazo.

Antes, Paco Cuenca, alcalde saliente, ha destacado que dejan a la nueva corporación una ciudad "mejor que la que nos encontramos", y que ahora "Granada es una ciudad viva, una ciudad ambiciosa, una ciudad orgullosa y ha dejado atrás otros tiempos más oscuros". De hecho, afirmó que hay proyectos aprobados o en fase de licitación en un "punto de arranque con el que este alcalde jamás contó", refiriéndose a sus dos periodos como regidor.

Como hizo el viernes en rueda de prensa, Cuenca destacó en su alocución los 35 millones obtenidos en 20 meses de fondos europeos y que esa mejora económica que llegó con el PSOE "Permite mirar con ambición y confianza al futuro". "Es la visión de una ciudad científica tecnológica la que ya tiene razón en nuestra ciudad. Es Adialab, es la Fábrica, es el acelerador de partículas... Proyectos que dejamos en sus manos, que requieren larga mirada, y agilidad en la gestión, y les aseguro que albergan la esperanza para miles de jóvenes", ha dicho Cuenca.

"No caigan en la bronca de parte. No usen Granada para confrontar con gobiernos de diferente signo político. Con Granada no se juega", ha añadido Cuenca en sus peticiones al nuevo equipo de Gobierno. Por su parte, Beatriz Sánchez Agustino, candidata de Vox, expresó en su discurso que "seremos la voz de nuestros vecinos y las ideas que solo Vox defiende. Vamos a trabajar para estar a la altura. Muy vigilantes en el control y fiscalización y desterrar de verdad las políticas de izquierda y cualquier claudicación a políticas de izquierdas que los vecinos han rechazado". También ha pedido a Carazo que "la mayoría absoluta lleva responsabilidad de saber gestionarla", y que la lleve "con la humildad y valentía para rectificar lo que se ha hecho mal". "Nuestra mano va a estar tendida", ha concluido.

Sonaban los himnos de Granada, Andalucía y España. Firma en el libro de honor de la ciudad y se acabó el protocolo. Empieza el trabajo.