...Y José Torres Hurtado regresó al Ayuntamiento de Granada

Gobernó con firmeza el Ayuntamiento de Granada durante durante tres mandatos. Desde que ganó las elecciones de 2003 hasta que de forma abrupta tuvo que abandonar la Alcaldía con el estallido del caso Nazarí, saliendo por la puerta de atrás de la casa consistorial. Desde el año 2016 no pisaba la plaza del Carmen José Torres Hurtado, y ayer lo hizo para, desde un segundo plano, mostrar su apoyo a la primera alcaldesa del PP en Granada desde que él gobernara.

Torres Hurtado, muy poco dado a aparecer en actos públicos, fue una de las sensaciones de pleno de constitución del Ayuntamiento de Granada, y el único exalcalde de la ciudad (sin contar con Paco Cuenca) que acudió al acto. Recibido en la puerta del patio por los que fueron sus concejales, Rocío Díaz (ahora consejera de Fomento) y Antonio Granados (ahora delegado de la Junta), además de por monseñor Gil Tamayo, Torres Hurtado saludó tanto o más que la nueva alcaldesa. Todos le buscaban y le preguntaban por su salud.

Lo que no quiso fue contestar a los periodistas, ni para mandar un mensaje a Carazo. “Yo ya no hablo de los anteriores ni de los que me suceden”, dice con una sonrisa suficiente mientras se agolpan admiradores a su alrededor en busca de darle la mano.

Torres Hurtado estuvo sentado en una tercera fila junto a altos rangos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a los tres único exconcejales de la anterior corporación que estuvieron presentes: Manolo Olivares (ex de Cs), César Díaz (PP y actual director del Consorcio de Transportes) e Inma Puche, que entró en enero tras la salida de Díaz al Consorcio.

Del resto de ediles del PP de la anterior legislatura no acudió ninguno más a pesar de haber estado en el Gobierno municipal durante los dos años de mandato junto a Luis Salvador (Cs), quien tampoco acudió a la formación del nuevo Ayuntamiento.