Marifrán Carazo, candidata del PP a la Alcaldía de Granada con el aval de su gestión en Fomento

Marifrán Carazo será la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Granada en las próximas elecciones municipales del mes de mayo. Porque nada hace presagiar que en la junta directiva provincial del PP, convocada de urgencia para las seis de esta tarde por la propia Carazo, el órgano rector de la formación vaya a decir lo contrario. Es el caballo ganador en la carrera por el bastón de mando de la plaza del Carmen y así lo saben todos los populares desde hace meses. Solo faltaba encajar las piezas y que se anunciara lo que lleva meses siendo un secreto a voces. Ya se barruntaba a finales de la semana pasada que el anuncio era inminente, ya que esa era la promesa tanto de Carazo como del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y todo se precipitó en el Día de la Toma de Granada.

Tras varios días de reflexión con su familia, en los que ha "pensado y meditado" una "decisión de importancia" como dejar la consejería de Fomento para lanzarse al sillón principal del Consistorio de la ciudad, Carazo llamó a Juanma Moreno, al presidente de la Junta, para comunicárselo, y el mostrarle su apoyo, según el propio relato de la dirigente granadina.

Radiante, con una sonrisa liberada y casi podría decirse que nerviosa, ataviada con una elegante americana en un color entre gris marengo y azul oscuro pero de corte informal, con vaqueros oscuros y tacón negro de paso firme, Carazo presentó en sociedad su candidatura al bastón de mando de la plaza del Carmen por el PP. Atrás se quedan meses de conjeturas y de nombres que siempre sonaban, aunque siempre pareciendo más un plan B por si Carazo no daba el paso al frente. Entre los que se hablaron, Rocío Díaz, directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife; Antonio Granados, colocado en verano como delegado provincial de la Junta; Jorge Saavedra, anterior gerente del Consorcio Metropolitano de Transportes; o su sustituto en el cargo, el aún concejal del PP en el Ayuntamiento, César Díaz.

Lo anunció de urgencia, tanta que los periodistas tuvieron que cambiar su agenda del día para subir al restaurante Carmen de San Miguel, al pie de las Torres Bermejas en lo más alto del Realejo y con una vista privilegiada de la ciudad y de toda la cornisa sur de la Vega. Ni siquiera el resfriado con el que compareció, y que en algunos momentos casi le corta la voz, le impidió poner sus servicios a disposición de su partido y de la ciudad.

Según dijo la propia Carazo, su decisión sólo la sabían en la mañana de ayer su familia y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Nadie de su partido. Y a fe que fue así porque el anuncio cogió desprevenido a los dirigentes del Partido Popular, que no esperaban que fuera este martes cuando se hiciera pública la confirmación de la candidatura aunque internamente ya se barruntaba que sería ella la cabeza de lista a las municipales. Otro detalle más indica el alto nivel de secretismo y la sorpresa de sus compañeros populares: Carazo compareció sin ningún tipo de símbolo ni logotipo del PP, ni en su indumentaria ni en la decoración del lugar.

"Es una mañana importante para mí en lo personal. He hablado con Juanma Moreno, mi presidente, también con mi familia, y he tomado una decisión importante y meditada, y que tiene su "apoyo", ha expresado como preámbulo Carazo. Toma la decisión de presentarse a alcaldesa de Granada "con convicción y decisión", y además con "corazón", ya que así "uno con eso ya gana". "Quiero trasladarles que elijo Granada. Porque creo que es el momento adecuado, oportuno. Porque quiero encabezar la lista de mi partido, el Partido Popular, en Granada para las próximas elecciones", ha anunciado con solemnidad Carazo.

"Pienso que Granada necesita un liderazgo sólido y fuerte que la sitúe en el lugar que le corresponde, y que Granada siga contribuyendo al crecimiento de Andalucía", ha dicho Carazo, que considera que tiene "el conocimiento y suficiente de la ciudad y de los deseos y necesidades de los granadinos", además de contar con "experiencia de gestión" para "volcarla en la ciudad e impulsar proyectos importantes".

"Elijo Granada porque quiero defenderla. Sin complejos. No quiero más agravios. No merecen los granadinos más frustraciones, merecen más y nuevas oportunidades. Quiero cuidar a Granada. Quiero mimar a Granada. Dedicarme a Granada y a los granadinos. Situarme al frente para que Granada brille y nos sintamos orgullosos de donde vivimos", ha añadido Carazo. "Voy a volcarme para ganar la confianza de los granadinos y granadinas porque quiero ser su próxima alcaldesa", ha terminado por expresar en su alocución principal la consejera.

En cuanto a cómo fue el proceso de decisión, Carazo ha dicho que "ha sido en estos días el ofrecimiento" de ella al presidente de la Junta, Juanma Moreno: "Hablé con el presidente, trasladé que quería y quería afrontar el reto, que me ilusiona y me motiva. Estoy contenta". Ha revelado que Moreno le "ha pedido que siga de consejera y compatibilice y lo haré hasta que el plazo legal lo permita. Hay que impulsar proyectos. Sé que me voy a tener que volcar, restare tiempo de ocio y haré ese sacrificio", ha comentado la titular de Fomento.

Sobre si contará con miembros del actual equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento dice que se "irá viendo con los meses. Cuento con un gran partido. Soy mujer de equipo. Sola no se consiguen las cosas. Espero contar con un equipo bueno, y que defienda".

Carazo, pues, seguirá siendo consejera de Fomento de la Junta de Andalucía hasta que tenga que renunciar por incompatibilidad de cargos y se publiquen las listas con las candidaturas, algo que debe hacerse casi mes y medio antes de las elecciones, que serán el 28 de mayo de este año. Por delante faltan todavía cerca de cuatro meses en los que la titular de Fomento pondrá toda la carne en el asador para competir por la Alcaldía contra Paco Cuenca.

Y para ello cuenta con un aval muy importante y es ese cargo que ahora ostenta como consejera de Fomento, la cartera donde se materializan las inversiones más visibles para el ciudadano de a pie como son las infraestructuras. En todo este tiempo tendrá que adjudicar las obras de la ampliación Sur del Metro de Granada, que acaban de licitarse, y se tienen que inaugurar antes del periodo electoral varias obras aún pendientes como terminar el arreglo del eje Arabial-Palencia en su tramo central y que está en la recta final, recibir los ocho nuevos trenes del Metro de Granada, e iniciar algunas actuaciones como las obras de la piscina de Fuentenueva de la Universidad (compensatoria de las obras del Metro, y cuyo convenio está a punto de firmarse), la cubierta de los Talleres y Cocheras del tranvía, o la pasarela ciclopeatonal entre el PTS y el Nevada Shopping.

Además, Carazo puede marcharse dejando adjudicadas o en licitación algunos proyectos u obras también importantes como el segundo tramo de la ampliación Sur del Metro (Churriana-Las Gabias), o avanzar en la tramitación de la extensión Norte, además de en las anunciadas autovías de la Vega, las VAU.

Cuadra además con los tiempos. Desde que Marifrán Carazo fue anunciada por Juanma Moreno como titular de Fomento para su segundo mandato en la Junta de Andalucía, repitiendo así cargo, algo muy extraño de ver, cogía forma la idea de que fuera algo provisional. Entre julio de 2022 y mayo de 2023 quedaba el tiempo suficiente para que la consejera se apuntara los tantos de los cuatro años de trabajo anteriores y culminar algunos de los proyectos iniciados y que se acabarán en los próximos meses. Capitalizarlos antes del proceso electoral será una de las grandes cartas a jugar por la dirigente popular.