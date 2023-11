Marina Pollán: "La salud es una responsabilidad compartida"

"Granada es una ciudad muy especial. Quise venir a hacer aquí la especialidad, pero no pude". Marina Pollán Santamaría (León, 1960) es una de las ponentes del congreso científico mundial de la Asociación Internacional de Registros de Cáncer (IACR en sus siglas en inglés) y la Red Europea de Registros de Cáncer (ENCR). Destaca que en Granada "hay colegas trabajando muy bien" y remite a la propia celebración del congreso que ha traído a esta reconocida investigadora a la sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública. La institución y el Registro de Cáncer de Granada "son dos valores en la epidemiología del cáncer en nuestro país", asegura en el descanso de su ponencia, la primera del congreso, sobre Información sobre el cáncer en la era de la medicina de precisión. Pollán, honoris causa por la Universidad de Granada, fue directora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y el Ciber de Epidemiología y Salud Pública.

- La necesidad de datos es clave en la medicina preventiva...

- Los datos son necesarios para todo, también para valorar cómo lo está haciendo el sistema sanitario. Hay una necesidad real en poner el énfasis en la prevención. Nuestra sociedad está cada vez más envejecida. Lo único que puede hacer al sistema sostenible es desarrollar estrategias de prevención para prevenir o retrasar las principales enfermedades que nos afectan. El cáncer es una de ellas.

- ¿Cree que ha calado el mensaje que se lanza desde la medicina preventiva?

- Quiero creer que la sociedad está convencida de que necesitamos prevenir. He presentado una encuesta que se desarrolla en 31 países y siete de cada diez ciudadanos piensan que el sistema sanitario está muy tensionado y eso refleja una realidad. Según los datos, en Europa el 97% del gasto sanitario se destina a curar y sólo un 3% a prevenir. Y esto tiene que cambiar un poco. Cada vez los tratamientos son más caros.

- ¿Lo ve igual la Administración?

- Es difícil cambiar esa tendencia. Los tratamientos de muchas enfermedades, y el cáncer es buen ejemplo, son cada vez más sofisticados. El mensaje no tiene que ser reducir en el diagnóstico, pero creo que hay que dar un impulso al esfuerzo de prevención. En nuestro país la gente confía en el sistema público y tiene motivos para confiar. En el tratamiento del cáncer lo estamos haciendo muy bien. Las tasas de supervivencia en España son iguales o superiores a las de otros países de nuestro entorno que incluso tienen más renta per cápita. No vamos a ser capaces de mantener eso si no invertimos más en salud. Y dentro de esa inversión en salud hay que tener en cuenta también la inversión específica en prevención.

- Y en investigación.

- Claro.

- Con los datos que manejan, ¿hacia dónde vamos? Habla de envejecimiento, están los datos de obesidad infantil…

- No hay que ser negativo. Somos un país en el que la gente confía en el sistema y la gente acude de forma masiva a las campañas de prevención y de vacunación. La obesidad es un tema que nos tiene que poner sobre aviso. No sólo es un factor de riesgo de cáncer, sino que se asocia con más enfermedades. En el caso de la obesidad infantil en los países de la cuenca mediterránea es especialmente llamativo. Los ciudadanos tenemos que ser responsables y copartícipes en nuestra salud. Es algo activo. Tenemos áreas de mejora, como la obesidad o el ejercicio físico. Teníamos una dieta muy sana, y hay que hacer un esfuerzo. También se trata de enseñar a los niños a comer bien.

- Yo creo que lo hago todo mal...

- Yo tampoco soy perfecta. Lo primero es la información para saber qué es bueno y qué es malo. No pasa nada si un día comes alimentos que se consideran menos beneficiosos; la idea es tener en conjunto una dieta saludable. No hay que matarse en un gimnasio. Podemos optar por ir andando en lugar del autobús. Hay pequeños detalles. Las personas que tienen hijos enseñan con el ejemplo. Si todos hacemos un esfuerzo el sistema, y como sociedad, lo vamos a agradecer.

- El hecho de que el ciudadano de a pie tenga esa responsabilidad, ¿es un punto a favor o en contra?

- No todo es responsabilidad de la población. Hay cosas como la contaminación ambiental en las que la población puede hacer cosas, pero no todo. Hay muchos ejemplos en los que se puede ver que es el Estado el que tiene que tomar medidas. Cuando el médico te receta algo, es responsabilidad de la persona tomarlo. La salud de uno no pertenece al sistema de salud, sino que nos pertenece a nosotros y somos agentes en lo bien o lo mal que lo hacemos. Es una responsabilidad compartida.

- ¿Qué novedades hay en salud preventiva?

- Animo a que todos los ciudadanos conozcan el Código Europeo contra el Cáncer, que se renovó recientemente. En lo que está la investigación ahora es el tratar de personalizar los programas de detección precoz de cáncer. En lugar de fijarse en la edad, tener en cuenta otros factores. Pero nos queda camino por recorrer. Antes de un programa personalizado de cribado, hay que tener modelos, validarlos en el contexto de la población en la que se trabaje y demostrar que funcionan mejor que los sistemas que actualmente están en marcha y que en España funcionan muy bien, hay que decirlo. España funciona bien en muchas cosas.