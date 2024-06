Más del 10% de los vehículos matriculados en Granada no tienen la ITV en vigor

En la provincia de Granada existen un total de 67.314 vehículos que no han pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y no la tienen en vigor. Algo que, además de ser ilegal, puede influir en la seguridad de los coches, motos o camiones que se conducen a diario por las carreteras granadinas. Y es que esta cifra supone que el 10,2% del total del parque móvil granadino no tiene la ITV en vigor.

Del total de vehículos que están matriculados en Granada y que no han pasado la ITV, 28.044 son turismos, 20.214 son motocicletas y 19.056 forman parte de otras categorías como furgonetas, camiones, ciclomotores y otros. Estas cifras representan el 6,6% del total en el caso de los turismos, el 23% en el de las motocicletas y el12,8% en el resto de los vehículos.

Así se desprende de los microdatos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT), referentes a 2023 y consultados y analizados por la web Informes Mecánicos, empresa especializada en revisiones de coches de segunda mano y peritaciones mecánicas en toda España, para conocer cómo es el parque de vehículos sin la ITV en vigor en la provincia de Granada.

Estas cifras corresponden a aquellos vehículos que, teniendo menos de 25 años, no tienen la ITV en vigor o no se ha tramitado su baja administrativa. Incluyen tanto a los vehículos que están circulando sin haber pasado la ITV, como a aquellos que podrían estar en desuso o abandonados.

Las localidades granadinas con más vehículos sin la ITV en vigor son Granada capital, con 13.988 vehículos, la ciudad costera de Motril, con 3.707, y Almuñécar, con 2.651. Esta relación no es de extrañar, puesto que son los tres municipios con más habitantes de la provincia, y por tanto con más vehículos dados de alta.

¿Un impuesto o una garantía de seguridad?

La Inspección Técnica de Vehículos (conocida popularmente por las siglas ITV) tiene como objetivo asegurar que los vehículos en circulación mantengan unas condiciones de seguridad por encima de los mínimos exigidos, minimizar el riesgo de accidentes por causas técnicas y contribuir a proteger el medio ambiente a través de la reducción de las emisiones de los gases de escape.

El director general de Informes Mecánicos, Sergio Arboledas, ha explicado que algunos conductores todavía piensan que la ITV "es un trámite recaudatorio". Y es que el coste de las ITV son diferentes en función del tipo de vehículo y de la comunidad autónoma donde se vaya a pasar la ITV. Aunque por norma general, cuanta más cilindrada o potencia tenga un vehículo, más pagará.

"Sin embargo, la realidad es que pasar la ITV reduce notablemente el riesgo de tener un accidente y mejora la seguridad en las carreteras. Es, por tanto, una garantía para el conductor y el resto de los vehículos con los que comparte vía", ha valorado Arboledas.

La importancia de esta revisión se está poniendo de manifiesto conforme pasan los años. Y es que el parque móvil, ya no solo de Granada, sino de Andalucía y de toda España, cada vez es más viejo. Según los últimos datos tanto de la DGT como de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), la antigüedad del parque móvil que circula por España sigue al alza y supera ya los 14 años de media.

En concreto, los turismos tienen de media 14,2 años, los comerciales ligeros 14,4 años; los vehículos industriales 14,9 años, y los autobuses 11,8 años. Aunque lo que más preocupa del aumento de la edad media circulan cada vez más vehículos de más de 20 años, con sistemas de seguridad más antiguos que los de los turismos más modernos, y con un mayor desgaste de componentes, lo que puede suponer un peligro tanto para su conductor como para el resto de vehículos. Uno de cada cuatro de los vehículos que vemos por nuestras carreteras tiene más de 20 años.

En el caso de los turismos, los vehículos recién matriculados están exentos de pasar esta revisión durante los primeros cuatro años. Después, hasta los 10 años deben realizar esta inspección cada dos años. A partir de los 10 años, la prueba pasa a ser anual.

En el caso de los ciclomotores de dos ruedas, desde la matriculación hasta los tres años están exentos. Después, se deben revisar cada dos años. En el caso de motocicletas, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores de tres ruedas y cuadriciclos ligeros, ocurre lo mismo, pero tras los primeros cuatro años.

Para los considerados vehículos ligeros (furgonetas, furgones y camiones hasta 3.500 kilos), hasta 2 años de antigüedad están exentos. Después, de 2 a 6 años de antigüedad deben pasar la inspección cada 2 años, a partir de los 6 y hasta los 10 años de antigüedad será cada año, y con más de 10 años de antigüedad deben ser revisados cada seis meses. Los vehículos pesados (camiones y remolques de más de 3.500 kilos), la inspección se pasa cada año hasta los 10 de antigüedad, y a partir de ahí cada seis meses.

A nivel autonómico, en Andalucía hay 594.643 vehículos que no tienen la ITV en vigor, de los que 272.681 son turismos, 153.942 son motocicletas y 168.020 pertenecen a otras categorías. El 10,3% del parque de vehículos en Andalucía no tiene la ITV en vigor: esta cifra es de 7% en turismos, 23,5% en motocicletas y 13,8% en el resto de vehículos.

Situación en España

Baleares (16,7%), Comunidad Valenciana (12,3%) y Cataluña (11%) son las tres comunidades con un mayor porcentaje total de vehículos que no tienen la ITV en vigor o que no han tramitado la baja administrativa. Las ciudades autónomas de Melilla (20,5%) y Ceuta (16,4%) registran también algunos de los porcentajes más altos.

Por otro lado, las comunidades con un menor porcentaje de vehículos en esta circunstancia son Madrid (7,1%), Navarra (7,5%) y La Rioja (7,5%). La capital de España lidera las cifras de vehículos que no tienen la ITV en vigor, con más de 147.000. Le siguen las ciudades de Barcelona, con más de 76.000 y Palma de Mallorca, con más de 49.000.