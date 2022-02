La renaturalización del Genil, clave para un acuerdo de presupuestos en Granada entre el Gobierno y UP

El portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Granada, Antonio Cambril, es cada día más pesimista sobre llegar a acuerdo con el PSOE para apoyar los presupuestos de Granada para 2022. La fecha límite sigue siendo el 15 de febrero y asegura que siguen sin recibir respuestas y sin las reuniones sectoriales prometidas.

Ayer mismo, según Cambril, mandaron al equipo de Gobierno un documento con cuatro peticiones: Nos prometieron que nos iban a dar partidas presupuestarias para los proyectos y no nos las han dado; fecha de inicio o ejecución de las obras que tenían que ver con las medidas que habíamos pedido; reuniones monográficas que llevan prometiendo tres meses sobre los asuntos en los que que hay acuerdo pero ni tienen fecha de ejecución ni partida presupuestaria; y había asuntos en los que estaban de acuerdo pero tenían que hacer informe técnico de viabilidad y no tenemos ese informe".

"Somos escépticos y nos somos optimistas porque si quieren un acuerdo y sabemos desde hace un mes que tenemos que llevar propuesta a asamblea, ¿qué propuesta vamos a llevar? Optimista no puedo ser. Ganas claro que tenemos de que se cierre pero lo vemos difícil", explica.

Ideas más baratas que la oficina de Luis Salvador

Unidas Podemos ya dejó fuera para alcanzar el acuerdo medidas que pedía como la remunicipalización de servicios o el cierre "de chiringuitos como la Fundación Agua Granada". "Pero lo que no podemos hacer es que no nos acepten nada", ha dicho Cambril, que asegura que las medidas suponen menos de lo que se han gastado para montar la oficina del exalcalde Luis Salvador.

Y tienen un mínimo en materia social y de descontaminación, por lo que son claves medidas como la renaturalización del Genil desde Puente Verde a las Titas, "que se comprometieron a hacerlo y no lo hacen". De hecho hoy el alcalde ha hablado con ecologistas concentrados en la Plaza del Carmen que pedían precisamente la renaturalización de ríos, a lo que ha dicho que sí. La otra línea básica es que el Centro de Alta Tolerancia abra todo el año para atender a los sintecho.

"Si no hay acuerdo iremos partido a partido, negociando cada punto que vaya surgiendo para hacer gobernable la ciudad. No vamos a impedir la gobernabilidad. Todo son líneas verdes pero no vamos a firmar un presupuesto si no se acepta ninguna propuesta", mantiene el portavoz.

Ultimátum el 15 de febrero

Unidas Podemos ya hizo público hace días su ultimátum al equipo de gobierno de Paco Cuenca para negociar los presupuestos: el 15 de febrero era la fecha límite. En esa fecha se celebrará su asamblea que tendría que ratificar el acuerdo. Para entonces, el PSOE habría tenido que detallar al grupo municipal y firmar el acuerdo marco que incluye las propuestas de Unidas Podemos a incluir en los presupuestos.

El portavoz del equipo de gobierno, Jacobo Calvo, reaccionó la semana pasada a estas palabras de UP de manera más optimista y aseguró que hay una propuesta clara de llegar a acuerdos. Según Calvo, todo requiere informes de viabilidad y requiere un tiempo y se está trabajando en ese marco de acuerdo y paralelamente en los presupuestos.

Según Calvo, las propuestas a medio y largo plazo se tienen que incluir en los presupuestos con esos informes de viabilidad y disponibilidad presupuestaria y las que se puedan ejecutar a corto plazo se harán de inmediato con modificación presupuestaria de las cuentas actuales, que son las del año pasado prorrogadas.

Y sobre los plazos, Calvo aseguró que Unidas Podemos en cuanto al acuerdo programático a corto plazo "va a tener una propuesta como mucho a principios de la semana próxima". "Dentro de eso, las actuaciones condicionadas a presupuestos y habrá que trabajarlo en febrero, para tener una propuesta de cara a este mes o a marzo. Esa derivada dependerá de que lleguemos a un cuerdo. Lo que por nuestra parte sea aplicable a corto plazo será de acuerdo inmediato. Nuestro planteamiento es adaptable", dice.

E insistía: "Lo que sea de corto plazo dentro de los actuales presupuestos será de acuerdo fácil. Lo que no haya partida presupuestaria ahora estará condicionado a tener nuevos presupuestos. Y seguiremos en esa línea propositiva", matiza Calvo, que confía en tener solucionada la negociación antes de ese plazo.