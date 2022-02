Medio millar de empresas de Granada se unen para pedir más trenes, aviones e infraestructuras

La ciudad de Granada está frenada. Falta voluntad para desbloquearla. ¿Quién será quien acabe con el aislamiento y como se hará? Esta es la reivindicación y la petición que se ha escenificado este lunes en un acto convocado por los empresarios locales y organizado por Cámara Granada, Cámara Motril y la Confederación Granadina de Empresarios, y con el apoyo de distintas organizaciones empresariales.

Con la Alhambra como perfecto telón de fondo, el Colegio Ave María, situado en el Albaicín, ha sido el lugar escogido para escenificar esa unión de los empresarios para defender su lucha por el desbloqueo de Granada. El objetivo: denunciar la falta de comunicaciones en la provincia, especialmente las ferroviarias y aéreas.

El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, ha sido el encargado de clausurar el acto, en el que se han demandado a las instituciones que se le de a Granada las mismas oportunidades y herramientas que a otras para "poder competir al mismo nivel".

"Nosotros vamos a seguir trabajando para ayudar a posicionar Granada en el mundo. Soy consciente del esfuerzo que supone estar hoy aquí. Pero tenemos una ventaja, vivimos en un sitio que es el mejor del mundo. Granada no se merece lo que están haciendo con ella, pero si merece nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Exigimos de una vez por todas que Granada deje de tener el freno echado", ha pedido Cuerva.

En su discurso, el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios ha detallado que Granada esta "frenada, lastrada y limitada", que con concentraciones como la de hoy los empresarios "se hacen oír" y ha asegurado estar "convencido de que el futuro de Granada se esta construyendo hoy, y lamentablemente lo estamos haciendo en inferioridad de condiciones".

Cuerva ha asegurado que Granada se encuentra en el puesto número 16 de conexiones de capitales con Madrid en tren, siendo una de las últimas solo por delante de Segovia y Huesca. "Hoy 21 de febrero un empresario tiene 4 conexiones de AVE, dos de ida y vuelta. Y sin embargo, Granada es la cuarta ciudad con AVE que recibe más viajeros, superada por Madrid, Barcelona y Sevilla", ha enumerado.

"¿Por qué nos supera Sevilla, siendo su mayor monumento mucho menos visitado que la Alhambra? Porque tiene mas trenes AVE y mas vuelos. Cuanto se incrementaría nuestro turismo si tuviera las 42 conexiones que tiene Córdoba, por ejemplo", se ha preguntado.

El presidente de los empresarios granadinos ha asegurado que ha recibido "decenas de llamadas de representantes políticos" que querían asistir al evento, oferta que han declinado "porque este no era un acto para ellos". "Todos querían estar aquí, pero nos preguntamos muchas veces donde están ellos. ¿Tocan las puertas adecuadas? ¿hacen la fuerza suficiente?".

"Este acto era para que se escuchara vuestra voz. Hemos escenificado el problema que tenemos. Hay proyectos que merecen que nos entendamos, pero cuando hablamos de conexiones no cabe la unidad. Los representantes políticos tienen que resolver esto, basta ya de patadas hacia adelante", ha denunciado.

Cuerva también ha destacado que Granada siempre ha llegado tarde a las infraestructuras. Tarde al transporte aéreo, a las autovías, a los aviones, "y hay que pelear para no llegar tarde también al Corredor Ferroviario del Mediterráneo. Porque ya llegamos tarde a las canalizaciones de Rules o al tren al puerto", ha enumerado.

"No podemos consentir que se nos intente convencer con plazos que no se cumplen, con promesas vacías. Porque el problema de Granada no ha sido cuestión de colores, sino de falta de voluntad política de unos y otros", ha lamentado.

Conexiones ferroviarias y aéreas

La ciudad se encuentra bloqueada en lo que a conexiones se refiere. Actualmente solo dos trenes AVE son los que conectan Granada con Madrid, con otros dos en el camino inverso, y no está previsto que estas conexiones crezcan en el corto plazo. La pandemia 'obligó' a cancelar las conexiones previas existentes y de momento no se han recuperado.

Mismo caso vive el Aeropuerto de Granada, el cual no ha recuperado todas las conexiones aéreas de las que disponía previas a la pandemia. Actualmente solo se puede volar a Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Tenerife, Palma de Mallorca, Melilla y París, y viceversa, en horarios que complican las conexiones de ida y vuelta diarias.

Ya está confirmado un primer vuelo con Madrid a primera hora por la mañana a partir de marzo y aún tendrán que llegar los vuelos con Londres y Santander, en la temporada primavera-verano. Pero todavía quedan recuperar muchas de las conexiones perdidas y que los horarios puedan ser más competitivos.