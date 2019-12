Megasur, la empresa de Granada que ha denunciado a Amazon por impagos de medio millón

"Cómo puede ser que los bancos puedan compartir información sobre impagos y los particulares y las empresas no?" Este pensamiento un día cualquiera de 2014 llevó al abogado granadino Enrique Agaz a levantarse del sillón y montar Icired (algo tan sencillo como Información Compartida de Impagos en la Red), la plataforma que cinco años después de su creación ha destapado los primeros impagos en España del gigante mundial Amazon. La exclusiva la dio El Confidencial tras ponerse en contacto con Icired y con una empresa de Murcia que había acreditado los retrasos en los pagos y cuya posterior denuncia ya ha sido admitida a trámite en un Juzgado de Instrucción de Madrid. Según manifiestan los empresarios murcianos, Amazon les ha llegado a reconocer, al menos, una deuda de 300.000 euros de los 482.000 que reclaman.

Esa primera noticia de que la compañía norteamericana ya forma parte de un fichero de morosos puso sobre la pista a la empresa granadina Megasur, una mayorista informática propietaria de las franquicias Dynos y del mismo ámbito que la entidad murciana que va a presentar también por la vía judicial un total de cuatro demandas contra la gran enseña de comercio electrónico por considerar que han dejado sin pagarles más de medio millón de euros.

En concreto, se refieren a una deuda 420.000 euros repartida en conceptos de canon digital, devolución de productos defectuosos que Megasur asegura que no son suyos y gastos de transporte de productos que tampoco eran de la firma granadina aunque Amazon considera que sí. A estas tres denuncias hay que sumar otra denuncia por lucro cesante que superaría los 100.000 euros y podría acabar rondando los 200.000. Granada Hoy se ha puesto en contacto con el departamento de prensa de la multinacional en España recibiendo la siguiente respuesta: "Desde Amazon no tienen nada más que comentar al respecto".

Hay intención de crear una plataforma de proveedores afectados por la multinacional

De nuevo, fue el diario digital El Confidencial el que desveló este lunes la denuncia de Megasur que apunta a posibles técnicas empleadas por la multinacional contra proveedores pequeños que están empezando a romper el mutismo contra estas prácticas. De hecho, hay otras empresas que al conocer los dos casos de impagos ya están entablando contactos entre ellas con el objetivo de constituir una plataforma de afectados contra el grupo del magnate Jeff Bezos cuya sede social está en la moderna ciudad de Seattle.

La defensa de Megasur la lleva el letrado Juan Luis Aguilera Castilla, que dirige el despacho Aguilera Castilla y Asociados especializado en derecho penal económico. Este abogado corrobora que hay otras empresas que se han puesto en contacto con su bufete alegando esa desproporción en los contratos con Amazon.

El abogado de Megasur explica que fue ya hace más de cuatro años, en el momento en el que el 'boom' del comercio electrónico empezó a ser una realidad en España, cuando la compañía granadina mayorista y distribuidora de informática empezó a trabajar con Amazon. No obstante, señala que para una entidad como la que representa con tres décadas de experiencia que factura por encima de los 60 millones de euros (es la principal compañía en la provincia de este sector y cuenta con 200 tiendas Dynos como franquicia), los aproximadamente dos millones que les reportan anualmente sus contratos con Amazon les dan margen de sobra para plantear estas denuncias y oponerse al 'monstruo' tecnológico mientras que hay otras empresas pequeñas que, por sus circunstancias económicas, "se ven abocados a seguir con ellos".

Fue a través de una exclusiva de 'El Confidencial' que la empresa granadina decidió hacerlo público

Así, al no sentirse "esclavizados", desde Megasur decidieron en marzo cortar las relaciones y emprender las pertinentes reclamaciones. La empresa granadina había constatado que ya el montante de los impagos que acumulaban superaban los 400.000 euros y se pusieron en contacto con Amazon para demandarle esa cuantía. En las negociaciones extrajudiciales, la gran compañía que desde mayo ya bloqueó a Megasur como proveedor le llegó a hacer una oferta que los empresarios granadinos entendían que no satisfacía sus intereses y no se atenía a lo que consideran justo.

Es por ello que desde el despacho Aguilera Castilla y Asociados ha recopilado ya todas las pruebas (vídeos incluidos del reparto) para redactar una denuncia que aún no se ha formalizado debido a que es "un proceso complicadísimo", ya que por un lado han tenido que toparse con las propias plataformas tecnológicas de Amazon que son las que dispone de toda la información y además es tal el volumen digital de la documentación que se ha tardado un tiempo considerable en terminar de archivarlo en Lexnet, el sistema informático que utiliza la Administración de Justicia española.

No obstante, en breve llegará a los juzgados de Madrid estas cuatro denuncias que se refieren a unos 120.000 euros por el canon digital que el cliente dice haber abonado a Amazon sin que la empresa con base en Seattle acabara abonando su parte como estaba pactado.

Otros 150.000 euros corresponden a la demanda por productos que la multinacional dice no haber recibido pero que Megasur asegura que sí envió y a su vez por la devolución de productos defectuosos que la firma granadina afirma no eran suyos. Otros 150.000 son por el transporte y la logística de aquellos productos que Megasur reitera que no son suyos contradiciendo a la compañía. Y, por último, el lucro cesante derivado de todo ello.