La consejera de Fomento dice que no hay nada decidido sobre el Metro de Granada y se abre a estudiar la propuesta del alcalde

La consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo, se ha mostrado hoy, antes de la reunión con el alcalde de Granada, Paco Cuenca, sorprendida por la rueda de prensa ayer del edil anunciando una propuesta de nueva línea de Metro para Granada desde Chana a Genil, priorizando este eje sobre la ampliación por el Centro que estudia la Junta.

Con todo, Carazo matiza que estamos en una fase inicial de proyecto y que no hay nada decidido, apelando al diálogo y a la unidad. Y aunque no ha valorado los detalles de la propuesta de Cuenca, que dice conocer por la prensa, ha tendido la mano al diálogo y a estudiar cualquier propuesta. Aunque advierte que la ampliación del Metro en Granada no es cuestión de caprichos ni de dibujar "que vaya por aquí o por allá".

Según Carazo, el proyecto de ampliación del Metro de Granada es un proyecto de ciudad, de provincia, estratégico, fundamental y absolutamente necesario para avanzar en la mejora de la movilidad. "También no solo resuelve los problemas de movilidad de Granada, hay que afrontar otras inversiones y proyectos que fomenten el uso del resto del transporte público e infraestructuras que favorezcan la movilidad".

"Estamos trabajando, lo hacemos desde el primer día, desde febrero de 2019, en el pliego para licitar el estudio informativo para ampliar el Metro de Granada donde se estudiaban diferentes opciones: el tramo por el Centro, el tramo hacia el área metropolitana Norte y hacia el área metropolitana Sur. Estamos hablando de un estudio informativo inicial que a partir de la información que nos ofrezca, técnica, tomar las decisiones más adecuadas", explica.

La consejera justificó que "hayamos iniciado ese proyecto de ampliación hacia el Sur por la oportunidad que nos han dado los fondos Next Generation, que en 2019 cuando licitamos el proyecto del estudio informativo no pensábamos que iban a llegar porque no se podía adelantar la terrible pandemia que hemos vivido. Pero como comenzamos a trabajar en esos proyectos, una década después del inicio de las obras del Metro de Granada, hemos podido afrontar la ampliación".

"La ampliación hoy anunciada, prevista, acordada y consensuada con los ayuntamientos es la Sur Churriana de la Vega y Las Gabias. A partir de ahí el estudio informativo avanza y nos indicará la alternativa viable social, técnica y económica para seguir afrontando la ampliación y lo que supone respecto a la ciudad para prolongar la línea actual. No es una nueva línea, es una prolongación y se trata de dar continuidad a la línea actual atravesando el Centro de la ciudad. Y en ese sentido avanza un estudio informativo que se encuentra en exposición pública y es el momento de favorecer el debate, aportaciones, para eso es este momento inicial, embrionario, y dar continuidad a la solución que tiene que ser participada y consensuada para que siga trabajando la ingeniería en el proyecto constructivo y se pueda licitar ese proyecto", asegura Carazo.

Por tanto, la consejera dice no entender las declaraciones del alcalde ayer. "Teníamos programada la reunión de hoy desde hace semanas, es una reunión técnica, de trabajo, como tantas hemos tenido ya. Con la anterior corporación hemos trabajado en numerosas ocasiones, hasta 5 mesas técnicas de trabajo igual que con Churriana o Las Gabias porque tenemos que avanzar de forma coordinada y de la mano en un proyecto de ciudad. Por tanto no entiendo esas declaraciones, es una reunión más técnica de trabajo para avanzar y definir el proyecto que mejor encaje y que más favorable sea para la ciudad".

Para la consejera, "entre todos con lealtad y con trabajo coordinado y técnico que soporte la viabilidad del proyecto tenemos que preparar y aprobar, con un amplio consenso social, el mejor proyecto para ampliar el Metro de Granada. No es que yo vuelva a ofrecer la mano tendida al acuerdo y al consenso. Está demostrado que este gobierno es el del diálogo. Y esta consejera también. Hemos llegado a acuerdos con alcaldes de Sevilla, Málaga, Jaén, dos de ellos socialistas, y hemos sido capaces de alcanzar acuerdos respecto a sus tres infraestructuras de movilidad que promueve y de la que es titular la Junta. Para ampliar el Metro de Sevilla esta misma semana hemos tenido hasta 15 mesas de trabajo para consensuar y alcanzar la mejor solución de forma muy coordinada. Y gracias a su solvencia estamos en condiciones de afrontar de forma conjunta su financiación".

"La Junta quiere que el Metro de Granada crezca, y lleva cuatro años en servicio. En Sevilla lleva diez años. Y trabajamos en paralelo porque sabemos la importante de los metros. En Málaga acordamos su trazado y el trabajo es continuo para que llegue al hospital Civil y llegue al centro, a la Alameda. Con voluntad de acuerdo, diálogo y consenso podemos alcanzar el mejor proyecto y definir su trazado. Por eso no entiendo sus declaraciones teniendo hoy una reunión para avanzar y que no está nada definido. Si estamos en el periodo de información pública, de opinión, de alegar, de proponer otras alternativas y soluciones. Pues sentémonos, con voluntad de acuerdo que es la que tiene este gobierno, y que sea el alcalde de Granada el que demuestre si le interesa ampliar el metro en la ciudad y que demuestre su voluntad de acuerdo, de diálogo y de entenderse con la administración autonómica".

Carazo ha dicho que no va a entrar en ninguna polémica. "Los proyectos estratégicos no tienen que estar en la polémica ni empañados desde el inicio. Deben estar en el trabajo, en el acuerdo, porque pensamos en Granada y en la mejora de su movilidad".

Sobre los detalles de la propuesta de Cuenca, de llevar el Metro de La Chana a Genil, Carazo dice que el alcalde "dio una rueda de prensa y se hizo una foto. Esto es muy serio, no es pintarlo por aquí. Estamos para trabajar desde un proyecto técnico. Este es un gobierno serio y este gobierno hace las cosas avaladas por los técnicos y estamos en el momento en el que una consultora trabaja en el periodo más inicial en el que podemos valorar hacia dónde queremos que discurra y continuar. No es yo quiero por aquí o por allá. Seamos más serios. Afecta al día a día de los granadinos. Desde la seriedad nos va a encontrar".

Pero también advierte: "No podemos contar con un proyecto que se alargue en el tiempo, rompa una ciudad y genere sobrecostes, como ya pasó. Que se afronte con buen cronograma de obra, que afecte lo mínimo al día a día de la ciudad".

Y se mostró abierta a "estudiar y analizar como corresponde a este proyecto y hacerlo de la mano del Ayuntamiento y de la sociedad granadina, que también tiene que opinar y me consta que lo están haciendo asociaciones vecinales.

"Si he conseguido acuerdo en otros territorios como no voy a querer el mejor para mi ciudad, para Granada, por mi parte me voy a empeñar en concretar la red de metro de la ciudad".

Carazo recuerda que la primera fase inmediata será en el área Sur porque es factible pero hay que continuar planificando esa ampliación prolongando hacia Norte y a la ciudad. "Mi compromiso fue desde el primer minuto completar una red de Metro que es un trabajo técnico, buscar la mejor alternativa, el mejor trazado, viable, posible, y que favorezca la movilidad y conectar Granada con el área metropolitana".

Fomento ya ha invertido 5 millones en los estudios informativos. "El paso que hemos dado es fundamental en el Metro más joven de Andalucía. Podríamos haber decidido esperar a que siguiera rodando y sumando usuarios antes de planificar su ampliación y desde el primer minuto anuncié que mi compromiso era planificar su ampliación y encontrar financiación. Avanza para ampliación en 2023 ejecutada en 2026 con 104 millones de euros con los Next Generation".