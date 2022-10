El Metro por el Centro de Granada, primer asalto entre Cuenca y Carazo

La ampliación del Metro por el Centro de Granada se ha convertido en el primer asalto electoral entre Junta y Ayuntamiento en la ciudad. Ya desde hace meses, cuando la Junta afeó al Consistorio que anunciara antes de comunicárselo a ellos su trazado alternativo de Este a Oeste frente al trazado por el Centro que defendía la Junta, el tema entró en el debate político entre administraciones. Ahora es el Ayuntamiento el que acusa a la Junta de lo mismo. Y en medio está el modelo de transporte de la ciudad para el futuro.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha mantenido este lunes un encuentro con empresarios en el ha expuesto el impulso que, desde la Junta de Andalucía, se ha dado a la ampliación del Metro de Granada. "La ampliación se iniciará en el sur, pero no se parará ahí y seguiremos con paso firme para continuar su desarrollo", ha indicado la consejera, que ha insistido que se hará como desde que se empezó a redactar los proyectos: "de la mano de los ayuntamientos implicados y en un clima de colaboración y de diálogo, que es la mejor forma de desarrollo proyectos que Granada necesita".

"Estos proyectos que son de ciudad han de contar con el mayor consenso y eso es lo que he ofrecido a la ciudad, al Ayuntamiento y al empresariado. Con el aval de haberme entendido con alcaldes de Sevilla y Málaga en la línea por el Centro y con Jaén para el tranvía, hay que buscar el mejor trazado posible y por ello ofrecí una mesa técnica al Ayuntamiento que se ha reunido en tres ocasiones y empezamos a estudiar las alternativas. Hemos tomado la primera, la metropolitana, por lo que no entiendo la crítica. La decisión de ampliación entre Armilla, Churriana y Las Gabias ya está tomada y empezarán las obras en 2023".

Y mientras, "vamos a seguir estudiando para la mejor alternativa del trazado del Metro por el Centro, por lo que no entiendo ni la crítica ni la demagogia fácil. El alcalde tiene que responder con determinación si quiere Metro en el centro de la ciudad o no. Eso es lo primero que tiene que decir", ha retado Carazo. Para la Junta, el metro por el Centro "es una oportunidad". "¿Por qué va a ser menos que Málaga o Sevilla? Todas tienen un Metro que atraviesa la ciudad y une con el área metropolitana. Granada no puede renunciar a ese proyecto y vamos a seguir trabajando para buscar la mejor iniciativa también con los técnicos desde el punto de vista económico y social".

Carazo considera que "si queremos mejorar la movilidad de Granada y el Área Metropolitana es fortaleciendo al Metro y no nos va a parar nadie de que dejemos de estudiar y ver la mejor alternativa para que siga creciendo y mejorando la movilidad y la calidad del aire de Granada".

La Junta pide así diálogo y que Granada no renuncie al trazado por el Centro, que la capital no ve prioritaria frente a su propuesta metropolitana.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el pasado viernes 7 se octubre la resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte, por la que se hace pública la aprobación del estudio informativo de la ampliación del Metro de Granada, que ya se conoció en 2021 y que ha pasado por un periodo de alegaciones. La siguiente fase es la redacción del proyecto de obras, que deberá definir el trazado en detalle.

Cuenca apela al miedo de la obra empantanada

Preguntado por este asunto, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha dicho: "Me llama la atención, bienvenidos al diálogo a aquellos que nos informan a través de los medios de comunicación".

Cuenca ha resaltado que en la ciudad "afortunadamente llegamos a acuerdos desde el debate, el diálogo, y si puede ser buscamos el máximo consenso. El pacto de los mártires así lo determina. Y tengo claro que cualquier decisión de infraestructura hay que acordarla, sentarse y escuchar a los granadinos y soy yo el que los representa".

El alcalde destaca que la ciudad tiene una "visión metropolitana que pasa por los barrios más poblados, Genil y Chana". "Lo que digo es que se estire buscando el aeropuerto y la cornisa Sur. No queremos otro invento parecido a la LAC. Aquello ya echó para atrás a mucha gente del transporte público", asegura Cuenca.

El alcalde ha apelado al peligro de volver a tener una obra empantanada en la ciudad. Para el regidor, hacer ahora una línea por el Centro "lo único que podemos hacer es crear una plataforma de 1,5 metros de profundidad que deje el centro parado no sé cuánto tiempo", por lo que defiende que "pase lo que queremos los granadinos y para eso pido que cualquier decisión que tome sea sentados en una mesa y acordando por el bien de Granada".