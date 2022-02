El Ministerio de Educación "busca soluciones" para los estudiantes de Bachillerato musical de Granada que deben cambiar de asignatura a mitad de curso

El Ministerio de Educación y Formación Profesional "está buscando soluciones que se puedan aplicar de manera inmediata con el objetivo de que ningún estudiante se quede sin titular por este motivo", alegan en relación a la situación que viven una treintena de estudiantes de Granada. Cursan Bachillerato parcial, combinado con enseñanzas regladas de danza y música. A mitad de curso se les obliga a impartir una asignatura, Fundamentos del Arte, en la que no se han matriculado en este año académico. Ya se han movilizado y protagonizado actos de protesta, como una concentración frente al conservatorio profesional de Granada Ángel Barrios.

La escueta respuesta del Ministerio, de la que fuentes ministeriales aseguran que "no podemos concretar más en este momento" contrasta con la indignación de los afectados. En el comunicado difundido durante la concentraciónante el Ángel Barrios explicaron que "nuestros hijos están cursando el bachillerato en sus diferentes modalidades y las enseñanzas profesionales de música o danza, lo que se denomina simultanear estudios de música y danza con el Bachillerato. Imagínense lo que supone realizar dos enseñanzas a la vez: esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo y otra vez esfuerzo". Indican que el problema nace del Real Decreto 984/2021 del Ministerio de Educación que establece que deben cursar la asignatura de Fundamentos del Arte este curso, sin tener en cuenta que realizaron sus matrículas y pudieron optar por otras materias, y que ahora aplica la Junta. "Ambas Administraciones tenían sobre la mesa, desde hace ya meses, un problema que había que resolver, que no se resolvió y que nos trae al mes de febrero, a mitad de curso, echando el verdadero problema sobre las espaldas de nuestros hijos". La Consejería de Educación y Deporte ya ha solicitado al Ministerio una moratoria para estos estudiantes, unos 260 en Andalucía, de los que 30 son de Granada.

Por otro lado, la Consejería ha establecido que los centros que lo soliciten podrán impartir la asignatura de Fundamentos del Arte para que los alumnos afectados no tengan que cambiar de instituto a mitad de curso. Sobre esta medida, desde la Asociación de Directores de Instituto de Andalucía (Adián), su presidente provincial, José Madero, indica que las plantillas son muy justas, y que esta opción que da la JUnta no viene aparejada con una mayor dotación de docentes. Los institutos tendrán que ajustarse con los claustros que ya tienen para dar una materia más. Además, la solución prevista por la Junta para quienes no quieran cambiar de centro conlleva problemas administrativos, ya que los centros no pueden dar un título de unas enseñanzas para las que no están autorizados, como sería el caso del Bachillerato de Artes.

Por su parte, las familias piden que se dé "marcha atrás a las legislaciones que nos han puesto en esta situación injusta y que nos quitan la posibilidad de compatibilizar nuestra formación", "una solución inmediata y de emergencia" y "democracia y transparencia hacia la comunidad educativa, estudiantes, padres y madres; y profesorado nos hemos enterado cuando ya todas las decisiones estaban tomadas, viéndonos entre la espada y la pared. No puede repetirse esta situación".

Hasta ahora, los estudiantes elegían tres asignaturas comunes a todos los matriculados de Bachillerato y una cuarta materia en función de sus preferencias o planes de acceso a la Universidad. Ahora, todos deben cursar Fundamentos del Arte de forma obligatoria, cambio que llega, además, en mitad del curso.