Decenas de alumnos de Granada, obligados a cambiar de asignaturas de Bachillerato en mitad de curso

“No sabemos qué sentido tiene”. La aplicación del Real Decreto 984/2021 que desarrolla la Ley Orgánica 3/2020, también conocida como LOMLOE o Ley Celaá por el nombre de la ministra que la promovió, obliga a decenas de estudiantes de Granada a cambiar de asignaturas en mitad de este mismo curso. La norma establece que la rama de Arte es la única que habilita para cursar el Bachillerato musical y obtener el título. La situación se afronta desde la pasada semana en los institutos, donde recibieron la circular de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa de la Consejería de Educación y Deporte que determina que la norma se debe aplicar ya y que desde el Ministerio no se ha concretado “ningún recurso” para llevar a cabo esta “incidencia”.

Los estudiantes de conservatorio de música y danza que cursan primero de Bachillerato podían hasta ahora optar a realizar todas las asignaturas de esta etapa posobligatoria o –según se recogía en las anteriores normas educativas desde la LOGSE– estudiar una modalidad parcial, esto es, cuatro asignaturas, tres comunes (Filosofía, Lengua y Literatura y Lengua Extranjera) y una cuarta troncal, a su elección de la rama de Ciencias, de la de Humanidades, de la de Ciencias Sociales o de la de Artes. Con esta segunda opción de Bachillerato reducido también titulaban. Sin embargo, el Real Decreto establece que esa cuarta asignatura debe ser, sí o sí, Fundamentos del Arte. De no ser así, “se encuentran en una situación en la que no podrá titular por la modalidad inicialmente elegida”, explica la Junta en el escrito remitido a los centros.

Como consecuencia, quienes hubieran comenzado el curso dando Matemáticas, por ejemplo, deben cambiar ahora, en el segundo trimestre a Fundamentos de Arte. “Es absurdo”, reconocen algunos de los directores consultados. Entre las familias la indignación es patente. “Me pregunto cómo se puede cambiar esto a mitad de curso, o por qué no hemos recibido antes información al respecto, o por qué pudimos matricularnos de algo que ahora nos dicen de repente que no se puede hacer”, critica la madre de un alumno afectado. Calculan que pueden ser decenas en Granada.

Los afectados piden una moratoria Las familias de los alumnos a los que afecta la aplicación de la norma alegan que la obligación de cambiar de materias en mitad del curso puede suponer la pérdida de todo el año académico o incluso el abandono de los estudios musicales. “La solución más sencilla sería respetar el espíritu de la ley y facilitar la transición mediante una moratoria en la aplicación de una norma a todas luces diseñada sin tener en cuenta las características particulares de la simultaneidad de la enseñanzas de Música y Danza”, indican. En Granada existen conservatorios profesionales de música en Granada, Baza, Guadix y Motril, además del conservatorio profesional de danza Reina Sofía, en Granada. Estiman que pueden ser 400 los afectados en toda Andalucía, donde hay 28.500 matriculados en centros públicos de enseñanzas de música.

Hasta ahora, los estudiantes de conservatorio que simultaneaban Bachillerato con sus estudios musicales o de danza sopesaban qué asignaturas hacer con la vista puesta en el acceso a la Universidad. Si alguien de danza quería entrar en Fisioterapia, elegía en Bachillerato las asignaturas que puntúan más para el acceso a ese grado, por ejemplo Biología. Ahora, obligados a cursar la asignatura de Fundamentos del Arte, sus opciones caen para grados universitarios de las ramas de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingenierías y Arquitectura o Sociales y Jurídicas.

El Real Decreto, expresan los afectados, “es importante porque especifica la modalidad de Artes como la única a la que pueden acceder quienes hayan superado las Enseñanzas Profesionales de Música yDanza”. En Granada, como en el resto de Andalucía, es la Junta la que debe implantar la norma, que es nacional. En este sentido, los afectados señalan que se “obliga” a los que están en primero de Bachillerato a hacer el Bachillerato completo, algo que consideran “imposible” dados los horarios de las clases y a que deben compaginar los estudios en el IES con las asignaturas del conservatorio; abandonar la modalidad que están estudiando en este mismo curso para cambiarse a Artes, para lo que deben matricularse, en estas fechas, en Fundamentos del Arte I y II, con el problema que supone que no se da en todos los centros educativos; o la tercera opción, matricularse a distancia en el centro de Educación Permanente (IPEP) de Almería, donde se da precisamente esa asignatura de Fundamentos del Arte.

Los afectados alegan que se produce “una total indefensión del alumnado” e incluso que la aplicación de la norma supone un problema en los centros, que ya trabajan con estos alumnos con unos horarios determinados y unos recursos fijados desde septiembre.

Desde varios centros consultados indican que no queda otra que aplicar la norma, pero expresan su estupor ante el hecho de que no se haya dispuesto ninguna disposición transitoria para no afectar al desarrollo del curso. Hoy está prevista una videoconferencia entre los afectados y los responsables de la Consejería en la que se abordarán las opciones que tienen los estudiantes y la postura de la Administración.