Moreno justifica movilidad a Sierra Nevada para esquiar: "No es elemento de infección mayoritario"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha justificado este lunes la decisión de su Gobierno de permitir los desplazamientos a la estación de esquí de Sierra Nevada, siempre que se lleve el correspondiente abono de remontes o forfait y no se procedan de un municipio con cierre perimetral, en que la práctica del deporte al aire libre y, sobre todo, en las condiciones con las que se practica el esquí, no se un elemento de "infección mayoritario", como si pueden serlo otras actividades. De momento, los vecinos de la capital no podrán ya ir a esquiar desde el miércoles por el cierre perimetral.

Moreno ha insistido en que ante prácticas deportivas como el esquí, donde hay una distancia y además el rostro va protegido con otros elementos aparte de la obligatoria mascarilla, se limitan mucho los contagios.

Asimismo, el presidente también ha querido dejar claro que la estación de esquí de Sierra Nevada seguirá abierta mientras sea viable que pueda estarlo y ha recordado que ya hay limitaciones de aforo, que no llegan al 60 por ciento. Ha insistido en que a la estación sólo pueden acceder personas que no procedan de municipios con cierre perimetral y que hayan adquirido por internet el abono de forfait.

Esos son los tres "requisitos fundamentales" para poder acceder a la estación de esquí, según el jefe del Ejecutivo, quie ha defendido además que es muy fácil comprobar y certificar que el ciudadano que quiere llegar a la estación de esquí cumple con todas esas normas, porque sólo hay un camino de acceso a la misma.

Ha insistido en que de momento se puede mantener la apertura de la estación pero siempre está condicionada por la evolución de la pandemia. Ha indicado que si los grandes municipios de Andalucía, como las capitales se cierran perimetralmente, será inviable mantener abierta la sierra, mientras que si se detectara algún foco de infección en la comarca, también se cerraría.

"Puede durar una semana, dos o tres semanas o tres días, todo va a depender de la evolución de la pandemia", según ha dicho Moreno sobre el mantenimiento de la apertura de Sierra Nevada.

En cuanto al hecho de que también se permitan desplazamientos para cazar, el presidente de la Junta ha expuesto que se autoriza para contener o equilibrar la sobrepoblación que hay de algunas especies que no tienen predadores, como es el caso del jabalí. Ha indicado que esa sobrepoblación afecta a explotaciones ganaderas o agrícolas e incluso a entornos urbanos.