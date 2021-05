Caso Nazarí: El Juzgado de lo Penal 1 de Granada juzgará a Torres Hurtado e Isabel Nieto por la pieza de Obispo Hurtado

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada será el encargado de enjuiciar al exalcalde de esta capital andaluza José Torres Hurtado (PP) y la que fuera su edil de Urbanismo Isabel Nieto por una de las piezas separadas del caso urbanístico Nazarí relacionada con el edificio donde ambos residen en Obispo Hurtado.

La vista oral en ese Juzgado de lo Penal, para la que todavía no se ha fijado una fecha concreta aunque no será antes del verano, según han informado a Efe fuentes judiciales, se producirá después de que la Audiencia de Granada declarara que no es competente para el enjuiciamiento de la causa.

De acuerdo a un auto de la Sección Segunda, al que tuvo acceso Efe, la mayoría de las partes personadas, entre ellas la Fiscalía, ya se mostraron conformes a esa "incompetencia" del referido tribunal.

Tanto el exregidor como la exconcejala están acusados de posibles delitos de prevaricación común y urbanística y tráfico de influencias en esta causa, en la que la Fiscalía y la acusación del Ayuntamiento de Granada pidieron el sobreseimiento.

Junto a Torres Hurtado y Nieto también se abrió juicio contra el funcionario Emilio M.H. por posible prevaricación y se acordó el sobreseimiento provisional respecto a Manuel L.S. al no haberse formulado acusación contra este último.

La acusación popular del PSOE considera a Torres Hurtado e Isabel Nieto posibles autores de un delito de prevaricación común y pide para cada uno de los acusados inhabilitación especial para empleo o cargo público durante doce años.

La otra acusación popular, ejercida por el empresario Ramón Arenas, presentó escrito contra los dos anteriores, además de contra Emilio M.H., y pidió distintas penas de cárcel e inhabilitación por prevaricación y tráfico de influencias.

En esta pieza separada del caso urbanístico Nazarí, por el que tanto Torres Hurtado como Nieto fueron detenidos y que forzó la dimisión del exalcalde y la concejal, se investiga la gestión del expediente del edificio Obispo Hurtado en el que los dos residen.