Nuevo Plan Albaicín: las 37 intervenciones para la mejora urbana del barrio patrimonial de Granada

Hace una semana el Ayuntamiento de Granada aprobó el avance del nuevo Plan Especial Albaicín y Sacromonte, el documento que actualizará la regulación urbanística de estos barrios patrimoniales de Granada con una protección específica al barrio del Sacromonte para nivelarlo con el resto de zonas ya reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

El documento, presentado por el área de Urbanismo, sustituirá al anterior plan, vigente desde 1990 y que no ha conseguido en todas estas décadas un desarrollo total. De hecho, el 50% de las 54 áreas de intervención previstas por el PEPRI de 1990 no han tenido ningún desarrollo. Sólo 12 (un 22%) se han desarrollado y ejecutado, 5 han tenido un desarrollo parcial (un 9%) y 10 (un 19%) han tenido desarrollo en gestión pero no en ejecución. Según recoge el documento del avance del plan, al que ha tenido acceso este periódico, principalmente se debe a la escasa viabilidad física y jurídica, por eso existen numerosas zonas abandonadas y degradadas ya que no se puede intervenir en ellas de otra forma que la recogida en el documento.

Ahora, el nuevo Plan específico para el Albaicín recoge varias actuaciones, encaminadas a mejorar el urbanismo, la movilidad o la conservación del barrio. Actuaciones de mejora urbana pero también de edificación y rehabilitación, además de otras de interés público.

Actuaciones de Mejora Urbana

En cuanto a las actuaciones de mejora urbana (AMU) propuestas, se dividen por barrio y por zonas.

En el Albaicín, para la zona de San Juan de los Reyes-Darro, se prevén tres actuaciones: el cambio de uso para recuperar las alineaciones históricas en el Cobertizo de Santa Inés transformadas por la intervención del Pepri de 1990; la construcción de un aparcamiento para residentes bajo las pistas deportivas del colegio Ave María Casa Madre; y la mejora urbana por cambio de uso e incremento de aprovechamiento en la Placeta de Santa Inés Alta, con la rehabilitación y ampliación de la edificación catalogada y la puesta en valor del hallazgo arqueológico de la muralla, una innovación que ya está en trámite.

En la zona Elvira-Zenete, se se contemplan otras tres intervenciones. Una es en San Gregorio, donde se recoge la mejora urbana para implantación de viviendas de PP y locales comerciales en parcelas de propiedad municipal, una intervención que procede del Pepri del 1990 y que se podría vincular con la intervención en Triunfo-Horno de la Merced para ubicar las reservas correspondientes al sistema de espacios libres. Otra intervención en la zona es el cambio de uso por cese del uso de infraestructura de Telefónica y la tercera, el incremento de aprovechamiento en varias parcelas privadas y públicas en la Plaza de los Naranjos para implantar usos residenciales, aparcamientos bajo rasante para residentes y obtener un espacio público. También se incluye la posibilidad de instalación del CT de la Casa de las Tumbas de Calle Elvira.

Cambios para uso residencial y hotelero en San Cristóbal

En la zona del Barrichuelo-Alhacaba serán dos las intervenciones: actuación de mejora por cambio de uso en parcela de equipamiento religioso privado para el que se propone uso terciario o residencial singular-alojamiento hotelero en San Cristóbal además de la obtención de espacio para ensanchar aceras; y la mejora urbana por cambio de uso a terciario en el Mirador de San Cristóbal.

Equipamiento cultural privado en la antigua fábrica de Fajalauza

Tres son las propuestas recogidas en el documento para la zona de Cármenes del Albaicín y que afecta a Fajalauza. En la propia Fajalauza se contempla la obtención de un sistema general de espacios libres en la cara Norte de la muralla mediante cambio de uso e incremento de aprovechamiento. Además, el uso como equipamiento cultural/institucional privado en la antigua fábrica catalogada y residencial singular en nueva edificación. Se contempla también la posibilidad de sacar un aparcamiento subterráneo. La segunda intervención en la zona es en la Puerta Fajalauza-Sur, para obtención de sistema general de espacios libres en la cara sur del a muralla mediante incremento de aprovechamiento en la zona oeste, un proyecto que procede de una intervención prevista en el Pepri de 1990. Por último, en Fajalauza-Norte, se contempla la adquisición de las edificaciones adosadas junto a la Puerta de Fajalauza para culminar el espacio libre que se busca y un incremento del aprovechamiento en las parcelas colindantes. También procede de un área de intervención de los 90.

La novedad del plan es que se incluyen mejoras en el Sacromonte para igualarlo a la protección y conservación del Albaicín. En este barrio, en el suelo urbano, se propone para la zona de Sacromonte-Cuevas, la actuación en el área del colegio Ave María para usos residenciales, aparcamiento bajo rasante para residentes y de rotación y obtención de espacios libres.

Actuaciones de reforma interior

En cuanto a las actuaciones de reforma interior (ARI), se contemplan varias. En la zona Elvira-Zenete está la intervención en Zenete-Beteta, un área de reforma interior sobre parcelas procedentes del Pepri de 1990 y que tenían la ordenación aprobada pero estaban pendientes de gestión y ejecución. Se tienen que definir las condiciones de uso y edificación y debe estudiarse la posibilidad de definir un complejo inmobiliario entre el dominio público en superficie (espacios libres) y el subsuelo privado (aparcamientos).

En la zona de Barrichuelo-Alhacaba se intervendrá para completar la gestión, reestudiar y ordenar una intervención en Barrichuelo-Buenavista pendiente desde 1990 y que se había desarrollado pero no ejecutado. Se pretende la obtención de espacios libres, la puesta en valor de la muralla y la apertura de un acceso hasta la Carretera de Murcia. Se incluye también la posible vinculación con la actuación que pretende obtener una parcela para ampliar el espacio público en Cuesta de Caracas para la instalación de medios mecánicos, según recoge el documento consultado por Granada Hoy. También se incluye una actuación en la Muralla de San Antonio (Ave María San Cristóbal), procedente de 1990. Se busca aquí crear un aparcamiento estratégico de rotación bajo rasante de las pistas deportivas del colegio. Además, la obtención de sistemas generales junto a la muralla y la posibilidad de plantear en fases (sobre rasante y bajo rasante) previa firma de un convenio para formalizar las cesiones.

En la zona de Cármenes del Albaicín se contempla intervenir en el área de Placeta del Abad para suprimir la apertura de calle que se hizo en una antigua intervención ya que modifica las alineaciones históricas, además de la obtención de espacio libre junto al torreón de la muralla y definición de condiciones de ordenación y uso residencial.

En la zona del Cerro de San Miguel-San Luis, que incluye una parte de suelo rústico, se hará la reforma interior para la rehabilitación del Callejón de la Isla, 16, con propuesta residencial y obtención de espacios libres y viario en el área San Luis Alto-Cruz de la Rauda; y la obtención de suelo residencial, viario y espacios libres en Cruz de la Rauda-Cuevas Coloradas.

Medios mecánicos en Cuesta de Caracas

El documento incluye otro paquete de actuaciones urbanísticas para la obtención de sistemas generales o locales. Son en Plaza del Triunfo-Horno de la Merced para obtener espacio público junto a la Puerta de Elvira en parcela edificable; en Veredillas de San Cristóbal para obtener una parcela sin edificar para espacio libre y en Cuesta de Caracas para obtener espacio libre por recuperación de dominio público y adquisición de una parcela privada para el ensanchamiento de la vía pública que permita la instalación de medios mecánicos.

También se buscará obtener espacios libres tras la puerta de Hisn Román o Ermita de San Cecilio, e la Muralla del Sacromonte (ladera del San Miguel), en la parte baja de la Muralla Alcazaba mediante expropiación y parcela de propiedad pública del Estado, donde se incluye la posibilidad de aparcamiento público bajo rasante; y en la cara Norte de la muralla en Fajalauza por adquisición a la residencia.

Carmen del Negro, Casa Agreda y Convento de la Merced

Otro grupo de actuaciones son las de edificación y rehabilitación. Aquí se incluye la edificación en el Carmen del Negro para equipamiento cultural; la segunda fase de reconstrucción del Maristán; la rehabilitación de Casa Agreda para equipamiento cultural; la rehabilitación de los baños de Don Hernando de Zafra en la Casa de las Tumbas, propiedad de la Junta, para equipamiento cultural mediante la finalización de las expropiaciones necesarias; la definición de condiciones estéticas y de intervención en la parcela del antiguo Convento de la Merced, sede del Madoc, para equipamiento; y la rehabilitación y ampliación del Carmen de las Palmas, de propiedad municipal, para equipamiento y posible concesión administrativa.

También la obtención de las parcelas, rehabilitación y puesta en valor de los baños de la Calle Agua para rehabilitación y puesta en valor para equipamiento, definiendo las expropiaciones ajustadas a la delimitación del BIC; y la actuación urbanística para la rehabilitación de la Iglesia de San Luis y edificaciones colindantes, de propiedad municipal, para equipamiento. Algunas de estas intervenciones proceden del Pepri de 1990 pero no se habían ejecutado.

Se recogen además actuaciones en parcelas de propiedad privada como la obtención de un aparcamiento para residentes en Larga de San Cristóbal-Ceniceros; la construcción de un aparcamiento subterráneo, recuperación de edificación catalogada, terciario comercial y espacio libre y de equipamiento en Cristo Rey; edificación residencial y obtención de espacio público en Soto de Rojas; definir condiciones de edificación en el Carmen Torres Molina; definir condiciones y uso de equipamiento si se cambia a uso lucrativo de la Casa de la Lona; recuperación de la trama residencial en San Cecilio; así como dos intervenciones en el Carmen Carril de las Maravillas y el de Carril de la Lona para uso residencial.

Cuevas y nuevos accesos a la Abadía del Sacromonte

Para completar el capítulo de intervenciones, se incluyen 4 propuestas de Actuaciones de Interés Público en suelo rústico: en la ladera de San Miguel con la delimitación del hábitat de las cuevas; en el aparcamiento de la ladera de San Miguel; en el acceso a la Abadía del Sacromonte para la obtención de aparcamiento para uso de los visitantes y vinculado con la apertura del nuevo vial de conexión con Camino Viejo de El Fargue; y en el campo de fútbol de la Abadía, para obtener un aparcamiento para microbuses.

También en Movilidad, se plantean tres alternativas a un nuevo vial de acceso al Sacromonte y se delimitan los aparcamientos propuestos tanto de rotación como de residentes en toda el área afectada por el Plan.