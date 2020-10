Ofensiva municipal para evitar el confinamiento de Granada: cerco policial al botellón, control de locales y sanciones más altas

Granada es consciente del aumento de los casos de coronavirus que se está registrando en las últimas semanas y que la ciudad se acerca peligrosamente a los límites sanitarios que obligarían a Salud a imponer medidas restrictivas de movilidad y confinamientos para reducir las tasas de contagio. Por eso, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una ofensiva para vigilar los botellones, los locales de ocio y de hostelería, así como el uso de mascarillas, para que se cumplan las medidas. Una ofensiva destinada principalmente a los jóvenes y a los locales reincidentes.

Según ha informado hoy el concejal de Seguridad, César Díaz, "vamos a intentar reforzar más la plantilla y focalizar la actuación de la policía en el control del ocio nocturno. Son 32 los espacios miradores, plazas y calles de la ciudad que habitualmente son utilizados por los jóvenes, vamos a intentar poner presencia permanente de la Policía para que se respeten las normas sanitarias".

Díaz ha insistido en que están trabajando de forma coordinada con otras administraciones ya que no es solo cuestión municipal y con la Subdelegación del Gobierno buscan comprometer refuerzo de Policía Nacional. "No es una guerra de una sola, para salir cuanto antes de esta situación tenemos que redoblar y reforzar todas las acciones para evitar contagios. Nos preocupa más que nada los 370 contagios en Granada capital, esperemos que no se incrementen y la tendencia sea a bajar. Todas las acciones que se llevan son para evitar que se disparen y las autoridades se vean obligadas a tomar medidas de confinamiento, van para paliar y controlar la situación", ha dicho Díaz.

"Vamos a seguir con el control diario de establecimientos. Anoche tuvimos 279 inspecciones, controlando el horario de cierre, las distancias de seguridad entre usuarios, uso de la mascarilla, no fumar, etc. Se han puesto 18 sanciones por mascarillas, sancionado varios botellones, tramitando 14 sanciones por participar en ellos, diferentes actuaciones que se enmarcan en la ofensiva que el Ayuntamiento está realizando para endurecer las sanciones". Y es que Díaz avisa: "la interpretación que se hará es la más grave que permita la norma, de forma que cualquier persona que incumpla las normas se enfrenta a las sanciones más graves que permita la normativa".

Además, van a seguir trabajando en la inspección de locales que venden bebidas alcohólicas sin tener autorización para ello. "En esos locales y en reincidencias se precintará los locales que incumplan las normativas y las obligaciones que tenemos impuestas por las autoridades sanitarias. Vamos a reforzar especialmente este fin de semana, teniendo en cuenta el Puente. Todo responde a tratar e evitar medidas de confinamiento en la ciudad y la provincia", insiste Díaz, que apela "una vez más a los jóvenes al sentido de responsabilidad. No podemos tener un policía local ni nacional ni guardia civil detrás, tenemos que ser responsables. Controlar la situación pasa por asumir la responsabilidad y pasa por nosotros mismos", ha dicho.