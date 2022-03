Ofensiva vecinal contra el ruido de la hostelería y la inseguridad en Granada

Los vecinos de Granada se rebelan contra el ruido que los locales de ocio y las terrazas de hostelería están generando en la capital y la inseguridad que dicen aumenta en todos los barrios. Así, el Comité de Afectados por el Ruido de Granada, que comenzó como plataforma en la zona de Ganivet y calle Moras, la más afectada por esta situación debido a la proliferación de bares de copas y ocio nocturno, se ha extendido ya a toda la capital y reclama al equipo de Gobierno acciones claras para garantizar su descanso en cumplimiento de las normativas.

Este comité se ha reunido con todos los grupos municipales para expresarles la situación menos con el PSOE, que dicen no ha querido recibirlos, y por lo tanto le reclaman hasta 15 puntos para responder a sus demandas en cuanto a contaminación acústica e inseguridad.

Hoy han comparecido con el portavoz del PP, César Díaz, que ha reclamado al equipo de gobierno una actuación decidida para solucionar esta situación. Díaz, que fue precisamente concejal de Seguridad en el anterior equipo de gobierno y que tenía las responsabilidades de esa vigilancia y control, dice que desde que entró el PSOE la situación ha cambiado y "aunque la policía es la misma, no así los mandos y las órdenes que dan". "Cuando la nueva corporación llevaba un mes, la zona de Ganivet dejó de ser prioritaria para la Policía Local", ha dicho Díaz.

Entre las zonas más afectadas por el tema de ruidos y en las que dicen se está "degradando la convivencia" está Ganivet, Moras, Plaza de la Mariana, Campillo, Arabial, Pedro Antonio de Alarcón, Sol, Sócrates, el acceso a Bobadilla, la Plaza de la Unidad, Plaza Nueva, Pagés, Isabel la Católica, San Matías, BibRambla, Luis Rosales.

Presencia en comisiones y efectividad policial

Adrián Cuesta, abogado del comité de afectados por el ruido, ha dicho que es un "problema generalizado" y que el ruido genera inseguridad y suciedad en la ciudad. "La hostelería se gana la vida como cualquier otro sector de actividad. No es un reproche hacia ellos como actividad, pero tenemos que luchar por aunar los esfuerzos de hosteleros y vecinos para encontrarnos y permitir que se ganen la vida vendiendo copas y que los vecinos puedan dormir encima de donde se ponen esas copas", ha dicho.

Según Cuesta, la normativa garantiza la convivencia pero "el problema es que no se aplica o se hace parcialmente". Incluso asegura que se les ha trasladado que no se cumplen "cuando si están en vigor son aplicables y exigible su cumplimiento o el correspondiente régimen sancionador".

El 9 de marzo se ha convocado la comisión de terrazas y en sus reivindicaciones llevan poder tener una silla en la reunión. La hostelería tiene dos puestos con voz pero sin voto "pero la ciudadanía no tiene silla, que pedimos para poder discutir un problema que afecta a dos partes".

También piden que se den a la policía sonómetros que tiene que llevar para medir el ruido y se establezca un protocolo lógico para hacerlo; que se diga cuál es la ruta con fechas y horas que se va a seguir para estudio y desarrollo de la declaración de zonas saturadas de la ciudad como Ganivet o Pedro Antonio, plan del que todavía no se ha hecho nada y "que se nos transmite que se va a dejar morir la legislatura sin desarrollarlo"; planificar este 2022 el nuevo mapa de ruidos de la ciudad, que de no hacerse puede suponer "dejadez de funciones y por tanto emprenderemos acciones judiciales"; o que se informe "por escrito las atribuciones y limitaciones de la Policía Local". "No se si a posta o no, la Policía o no sabe o no quiere saber sus cometidos. Cualquier vecino que apela a la policía responden que no asisten porque no tienen sonómetros y hay una falta de empatía con el vecino", asegura el abogado.

"Tenemos derecho al descanso"

"Tenemos derecho al descanso y que se solucione la situación. Da igual Ganivet, Arabial, Chana o Zaidín, todos somo iguales y no podemos vivir, están destrozando la ciudad y se está consintiendo. Todos pagamos IBI y tenemos derecho al descanso. Solo pedimos que se cumpla la normativa municipal vigente", reclama Mar Meseguer, portavoz vecinal, que asegura que "tenemos que unirnos todos para pararlo porque es una vergüenza lo que soportamos los vecinos".

El PP pide el mapa de ruidos y pide amparo al Defensor

El portavoz del PP, César Díaz, ha recordado que el 29 de octubre se aprobó una moción por unanimidad a propuesta del PP donde "reclamábamos la actualización de un mapa de ruidos y su elaboración. También la declaración de zona saturada de diferentes áreas, terrazas y ocio nocturno. Pero transcurridos unos meses nada se ha hecho al respecto y la desesperación de los vecinos ha llegado al límite".

Díaz pide trasladar a cada junta municipal de distrito el documento con las medidas para combatir la inseguridad, el ruido y los botellones e incorporar a un vecino en las mesas de terrazas y ruido. También van a solicitar el amparo del Defensor de la Ciudadanía "ante esta inacción del grupo de gobierno municipal. La policía local es la misma, pero la jefatura es diferente y las órdenes que emanan son diferentes", dice Díaz, que reclama también actuar en las zonas de botellones, que ya identificaron y el propio PSOE reclamó y que en ocho meses ha empeorado de manera significativa".

Por eso, exige la convocatoria de la Junta Local de Seguridad. "El alcalde no puede estar amparando a la subdelegada del Gobierno para evitar reconocer que tenemos un grave problema de deterioro de la convivencia e inseguridad en la ciudad. ¿Es normal que para tomar copas llevemos como herramienta de distracción palos o bates de beisbol? Raro es el día que no hay una batalla campal con palos de beisbol. ¿qué ocurre? No es normal que en un fin de semana haya dos trifulcas multitudinarias con varios hospitalizados y el domingo un apuñalamiento", indica el portavoz popular.