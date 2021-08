Ofertas y compartir con compañeros de piso: así consumen comida a domicilio los estudiantes de Granada

Granada es una ciudad universitaria y el modelo de negocio de la mayoría de establecimientos se centra en este objetivo joven, con una capacidad de gasto limitado y adaptado a las últimas modalidades de consumo como es la comida a domicilio. Granada Hoy ha contactado con varios estudiantes que explican su uso de la comida a domicilio, un hábito normalizado con el que se gana tiempo e incluso se ahora.

Aunque su residencia familiar se encuentra en la Costa de Granada, Alexia Puskina vive en un piso de estudiantes durante la época lectiva la mayoría del año. Alexia estudia Comunicación Audiovisual, un grado en el que las clase se imparten tanto por la mañana como por la tarde. Al llegar a casa crea contenido digital realizando directos en Twitch, por lo que apenas cuenta con tiempo libre para cocinar. "Paso casi todo el día en la Facultad y cuando no estoy allí hago directo, por lo que al final del día no tengo tiempo cocinar o para ir a comprar y termino pidiendo a casa". "Suelo pedir burguer o comida china", explica Alexia, que vive en el centro de Granada. La joven estudiante comenta que suele hacer dos pedidos por semana, con un gasto de alrededor de 10€, aunque a veces "aprovecho ofertas y pido con mis compañeros, a mí me merece la pena". Además, Alexia incide en que este modelo de consumo puede compaginarse con "una dieta equilibrada si se cuida la dieta diaria".

Nazaret García estudia Historia del Arte en la Universidad y Danza en el Conservatorio de Granada. La joven de Linares pasa la mayor parte del día entre Facultad y Conservatorio, además del tiempo que pasa en el bus, pues el piso que comparte con sus amigas se encuentra en la Zona Norte de la ciudad. "Tengo media hora para hacerme la comida y comer". Aún así, Nazaret recurre frecuentemente a la comida a domicilio: "Suelo pedir una vez al mes con mi compañera de piso y buscando ofertas, que somos estudiantes. Como mucho he gastado veinte euros algún mes", explica. "Nos lo permitimos muy de vez en cuando ya que normalmente comemos equilibrado", explica Nazaret respecto a la posibilidad de mantener una dieta equilibrada pidiendo comida a casa.

Joaquín Sánchez llegó a la Universidad desde Canarias y durante el pasado curso finalizó sus estudios en la Universidad. Durante su estancia en Granada suele pedir "comida argentina, como empanadas, o comida italiana". Como mucho suele realizar cuatro pedidos al mes e intenta "ir a lo más económico, buscando ofertas, como mucho he llegado a gastar treinta euros algún mes". Respecto a la posibilidad de mantener una dieta equilibrada realizando un consumo habitual de comida a domicilio, Joaquín considera que "siempre va a ser más sano lo cocinado en casa, aunque también depende de lo que se pida".

Los bajos ingresos en este grupo de edad, junto a su constante estado de actividad y la convivencia con otros compañeros marca el día a día de los estudiantes de la Universidad de Granada, originarios desde muchos puntos del país y que hacen todo tipo de usos de este servicio siempre presente en su rutina de manera habitual.