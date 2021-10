Manuel Olivares insta al PSOE de Granada a que ayude al sector del Comercio y la Hostelería “sin engaños”

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Granada Manuel Olivares ha instado al equipo de gobierno del PSOE a que “deje de prometer ayudas millonarias y ayuden al sector como merece”. "Les mintieron cuando estaban en la oposición con promesas de reducción del IBI en un 75% para hostelería, comercio y cultura y ahora les ponen la zanahoria en la nariz tratándoles como la fábula del burro", ha criticado Olivares.

"Nosotros pusimos en marcha ayudas directas, bonificamos parking, repartimos bonos de movilidad, lanzamos la app okLocated como apuesta clara por la innovación, llevamos a cabo proyectos de estrategia como el toldo vegetal, cerramos acuerdos con el Puerto de Motril y nos sentamos con los comerciantes para poner en marcha unas planificadas ferias en la calle”, ha añadido el edil, quien ha remarcado que “sin embargo, el PSOE solo promete, como hicieron en empleo, millones de euros que, en manos socialistas, suelen acabar en los bolsillos inadecuados como hacían en Andalucía y con un enorme agujero para la administración”.

A diferencia de sumarse a las peticiones que lanzaba el propio PSOE cuando estaba en la oposición, Olivares ha manifestado que él “no se va a sumar al juego del populismo y de imposibles”, cualquiera que conozca cuál es la situación actual municipal y salvo ayudas directas, el IBI es imposible de bonificar, salvo que se reduzca el gasto en igual o mayor cuantía”.

El concejal no adscrito ha reseñado que “yo no soy como el PSOE y no entraré nunca a engañar al sector, soy más de sentarme con ellos, ver la realidad y ponernos a trabajar en posibles, los cuentos se los dejo al PSOE, yo soy más de hechos", ha concluido Manuel Olivares.